EU chce nařídit nesmyslné kontroly u STK každý rok pro starší auta, to asi aby vám znepříjemnila jejich používání včera | Petr Prokopec

/ Foto: TÜV Süd Presse und Medien

Brusel má problém - různými způsoby nařizuje lidem kupovat nová auta, která si nepřejí, lidé do toho ale vedení EU házejí vidle tím, že si nechávají své současné vozy. Tak co jim takhle jejich vlastnictví řádně znepříjemnit a zdražit?

Evropská unie se konečně rozhodla udělat něco pro lidi. Tedy pochopitelně ne pro všechny, takhle to v Bruselu nefunguje. Pokud ale máte v kapse pár zbytečných milionů, budete z nového návrhu skákat nadšením. EU totiž chce, aby auta starší 10 let procházela technickou kontrolou každý krok. Něčemu takovému musí podnikavci s volným kapitálem zatleskat, neboť se mohou po hlavě vrhnout do byznysu, který bude mít zaručenou vysokou návratnost. Investice do haly s příslušnými linkami totiž mohou mít zpátky v řádu pár let, ostatně si jen vezměte, jaké fronty jsou dnes na STK běžné. A nyní vše znásobte.

„Evropská unie je pevně odhodlána snížit do roku 2030 úmrtnost a závažná zranění na silnicích o 50 procent. Dnešní iniciativa představuje významný krok k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější, vzduch čistší a občané měli snadnější život,“ uvedl k návrhu, který probírají kolegové z Focusu, eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas. Tím jen prokázal, kterak je Brusel odtržený od reality, stejně jako naznačil, oč vlastně EU skutečně jde.

Nebude to malá domů zkraje zmíněným, tato iniciativa má k znepříjemnění vlastnictví starších spalovacích aut a jejich odstranění provozu. Brusel by pochopitelně byl velmi rád, kdyby starší vozy byly nahrazovány elektromobily, ale to se neděje, jak vidíme i v bohatém Nizozemsku. Lidé si raději nechávají svá stále dobře fungující starší auta, popř. si kupují pro ně nové ojetiny stejného ražení. A mají vystaráno.

S tím je třeba zatočit, jenže zvoleným způsobem to stejně nepůjde. Pokud provozujete desetiletou ojetinu, kterou není třeba Porsche či Ferrari, pak na cokoli novějšího obvykle nemáte. A pokud už byste dali dohromady úspory všech rodinných příslušníků, pak jednoduše potřebujete auto, které zvládne zastat naprosto vše. Tím ale ojetý elektromobil teprve nebude, ten nový je pak kvůli vysokým cenám ze hry.

Návrh EU tak jde (zřejmě neúmyslně, ale jde) na ruku oněm provozovatelům STK, ostatně i proto nachází nový návrh silné zastání u německého TÜV. Brusel tak jen hodlá přesunout peníze z kapes milionů lidí na konto pár jedinců, o bezpečnosti daný krok není ani v nejmenším. Potvrdily to ostatně již autokluby ADAC a AvD (Automobilclub von Deutschland), které již loni zmiňovaly, že neexistuje žádná statistika, která by prokazovala, že na konto více než desetiletých aut jde více havárií kvůli technickému stavu. A v duchu toho se bouří i jindy nekonfliktní Auto Bild.

„Je třeba si uvědomit ,že průměrné stáří každodenně používaných aut se soustavně zvyšuje a v současnosti přesahuje 10 let. S ohledem na to, že po dlouhá léta je počet nehod připsaných na konto technických defektů velmi nízký, AvD nevidí pro takový krok jediný důvod. Požadované zkrácení prohlídek nikterak nekoresponduje s existujícím rizikem nehody, a proto je neopodstatněné,“ uvedl autoklub.

Právě zestárnutí německého vozového parku na takřka 11 let je důvodem, proč i naši sousedé již danou iniciativu nevítají s nadšením. Auto Bild dokonce naznačuje, že pravidelné roční kontrole by mělo být podrobeno spíš vedení EU a nikoli starší auta. Robin Hornig totiž správně poukazuje na to, že problémem je spíše zanedbaná údržba a nikoli samotné stáří. Tento problém ale do jisté míry způsobil i Brusel svými regulacemi, které zdražily práci servisů i cenu náhradních dílů.

Horning rovněž poukazuje na to, že větším rizikem ve finále mohou být daleko mladší než desetiletá auta. Pokud s nimi totiž jejich majitel najede třeba 80 tisíc kilometrů ročně, pak mnohá jejich technika je na hraně životnosti již po pěti letech. Ovšem úřady budou daleko více finančně vysávat třeba důchodce, který si před dvaceti lety koupil Škodu Fabia, se kterou každoročně najede jen nějakých 5 000 km a po zbývající dobu se s ní mazlí v garáži. Takové auto je v řadě ohledů stále jako nové, časové zkáze toho v moderních autech mnoho nepodléhá.

Zas a znovu, jak je už u EU zvykem, tu máme nařízení šité velmi horkou jehlou, které nevyřeší žádný ze stávajících problémů a místo toho pouze přinese nové. Kromě toho se zasadí o další zchudnutí značné části obyvatel. Možná by tedy nebylo od věci se konečně postavit Bruselu na odpor. Když si ale uvědomíme, že během českého předsednictví byl prosazen nejen eurounijní nesmysl, odpor (tedy ten skutečný, na jen na oko) od zástupců Česka čekat opravdu nemůžeme.

Každoroční technická kontrola u aut starších deseti let? Dle Bruselu krok vedoucí k vyšší bezpečnosti, lepšímu ovzduší a snadnějšímu životu lidí. Reálně jde však jen o další byrokratický nesmysl, který maximálně tak povede k dalšímu zkomplikování životů nás všech. Foto: TÜV Süd Presse und Medien

Zdroje: Focus, Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.