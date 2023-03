EU chystá zásadní změny ve vydávání řidičáků, pokutám a dalším trestům už neunikne ani myš včera | Petr Prokopec

Brusel pochopitelně tyto změny prezentuje jako přínos pro lidi, reálně jde ale hlavně o zhruba 40 procent přestupků spáchaných řidiči v zahraničí, které v současné době nelze pokutovat. A o zákazy řízení platící pouze v té které zemi.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíše si vzpomenete na slavnostní akt spojený s předáním občanského průkazu. Stejně jako na strasti, které tuto ceremonii následovaly. Stačilo totiž, abyste dům opustili nejprve bez malého sešitku a později bez plastové kartičky, potkali policejní hlídku, a rázem jste již fasovali nemalou pokutu. Něco takového dnes nehrozí, občanka v kapse v podstatě nic neznamená - prokázat se strážcům zákona můžete i jinými doklady a ověřování veškerých údajů probíhá online.

Spíše než na občanky se dnes zaměříme na řidičské průkazy, kde je situace podobná. Také ona plastová kartička v podstatě nic neznamená, není to řidičské oprávnění. To získáváte ve chvíli, kdy složíte příslušné zkoušky. A pokud o oprávnění přijdete v důsledku závažných přestupků, fakt, že v kapse máte řidičák, vám k ničemu nepomůže.

Pokud naopak řidičák nemáte a oprávnění jako takové ano, mohou vám sice strážci zákona dát za tento nedostatek pokutu, můžete je ale také přesvědčit, aby vše vyřešili pouze domluvou. Ostatně díky jejich přístupu k příslušným registrům si snadno mohou ověřit, že oprávnění řídit aut máte, tudíž je společenská nebezpečnost vašeho jednání je nulová

V tomto ohledu se zdá, že Česko míří do budoucna správným směrem. Vicepremiér pro digitalizaci a šéf Pirátů Ivan Bartoš totiž oznámil, že někdy na přelomu letošního a příštího roku by měla začít fungovat eDokladovka. Plastové kartičky tak budete moci nahradit digitální identitou, kterou budete mít nahranou v mobilním telefonu či na chytrých hodinkách. A nejen to, jejich součástí by měly být i různé certifikáty a oprávnění, která budou někdy od roku 2025 uznatelná v celé Evropské unii.

Brusel, stejně jako Česko, přitom počítá s tím, že v platnosti zůstanou i fyzické doklady. Ovšem také u nich dojde na změnu, nově bude totiž jejich součástí QR kód, jenž umožní propojení s online systémy. EU přitom zmiňuje, že pro motoristy bude mít tento krok nesporné výhody. Hrozit totiž v podstatně nebude ztráta dokladů, zároveň budou moci být rychleji provedeny jakékolivzměny a snadněji dojde také na jejich obnovování. Jenže nezapomínejme, že každá mince má dvě strany.

Eurokomisařka Adina Valean totiž poukázala na to, že zhruba 40 procent všech dopravních přestupků zůstává nepotrestáno, neboť je spáchali řidiči v jiné zemi než ve své domovině. A jelikož jde o nemalé miliardy, je pochopitelné, proč EU volá po změně. S pomocí propojeného digitálního systému totiž bude možné hříšníka pokutovat i poté, co překročí hranice. Pokud navíc půjde o zvlášť závažný přečin, přijde o řidičské oprávnění ve všech zemích starého kontinentu.

Zajímavé pak je, že jakkoli Brusel, stejně jako jednotlivé země, volá po vyšší bezpečnosti na silnicích, v rámci digitalizace dojde spíše na její omezení. Držitelům oprávnění skupiny B bude totiž umožněno řídit auta o hmotnosti až 4,25 tuny. Ovšem pouze za předpokladu, že půjde o elektromobily, které mají problém se současným 3,5tunovým limitem. Přitom jejich největší slabinou jsou nedostačující brzdy. Vyšší hmotnost ovšem vede jen k navýšení brzdné dráhy.

Souběžně s tím bude možné, aby se za volant mohli posadit lidé již od 17 let, i když pod podmínkou, že vedle nich na sedadle spolujezdce bude sedět někdo zkušený. Toto pravidlo již platí v Německu, ovšem tamní obyvatelé stále ještě mají v krvi jistý dril. Tato změna se má týkat i skupiny C, od čehož si EU slibuje zvýšení počtu řidičů kamionů.

Když k tomu ještě přihodíme skutečnost, že zvýšena by měla být hranice pro přezkum schopností řidičů, a to z 50 na 70 let, začíná být opět jasné, že snaha EU přinést zlepšení povede spíše ke škodám. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby zákonodárci nenašli kořen daného problému u sebe, místo toho by jak jako obvykle ukázali prstem hlavně na rychlost. Limity by tak letěly ještě níže a jejich trestání by bylo zpřísněno, díky digitalizaci navíc snadněji napříč celým kontinentem.

