EU dokončila nové nařízení, které komplikuje prodej i koupi ojetých aut, jeho cíl je jasný

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
včera | Petr Prokopec
Musíme vlastně smeknout před odhodláním Bruselu dosáhnout svého za každou cenu. I když už dnes za stejný cíl kope deseti různými prostředky, raději přidá ještě jedenáctý, aby víko rakve bylo přibito všemi myslitelnými hřebíky.
Z Evropské unie se začíná stávat ryzí továrna na sny. Vedení EU sice lidem soustavně sdělují, že se jim díky tomu či onomu opatření povede lépe, jenže téměř každý krok Bruselu vede pouze k dalším životním komplikacím a zchudnutí obyvatel. V automobilovém světě to platí skoro bez výjimky a ani novinka, kterou Unie chystá pro letošní rok, výjimkou opravdu nebude.
Brusel se totiž po letech příprav rozhodl, že začne uplatňovat nařízení o konci životnosti aut známé jako ELV (End-of-Life Vehicles). V jeho rámci vás pak omezí v možnosti prodávat či kupovat ojetá vozidla. EU podle svých slov chce, aby toto nařízení vedlo k udržitelnějšími automobilovému trhu. Tím, že omezí vývoj ojetin mimo EU, v podstatě donutí jejich majitele k návštěvě vrakoviště. To má následně vést k recyklaci vzácných kovů a dalších materiálů, přičemž dle Bruselu nové opatření do roku 2035 vygeneruje čistý příjem ve výši 1,8 miliardy Eur neboli skoro 44 miliard korun. Souběžně s tím má vzniknout 22 tisíc nových pracovních míst.
Teoreticky nás tedy zase čeká blahobyt, ale víte, jak to s těmito odhady EU bývá - obvykle jsou to z prstu vycucaná čísla, která se později s realitou nepotkají ani v nejmenším. Reálně tu tedy máme další omezení trhu, které má lidem znechutit spalovací auta a přesunout je do těch elektrických. Či spíš už do hromadné dopravy. EU totiž nově bude před prodejem či koupí ojetiny požadovat důkaz, že vaše ojetina není šrot, nýbrž provozuschopné auto. A pokud takový certifikát mít nebudete, nebudete ho moci nejen prodat či koupit, nepůjde ani odhlásit nebo přihlásit. Důkazem, že auto není určeno k likvidaci, je pak buď nová STK, nebo požehnání od schválených znalců.
EU zatím počítá s tím, že nařízení se bude týkat pouze osobních aut do 3,5 tuny, které jsou nabízeny v autobazarech či přes internet. Jakmile ovšem budete chtít prodat auto osobně svým známým, již nic dokládat nemusíte. Tedy prozatím, neboť Brusel je znám tím, že pokud mu podáte prst, urve vám celou ruku, se kterou vás následně umlátí. Přesně to chystá i v tomto směru, neboť nařízení se má postupně rozšířit na nákladní auta, autobusy a motorky. A bude navíc přitvrzováno.
Brusel dodává, že zabráněním vývozu starých aut do zemí třetího světa navýší bezpečnost na tamních silnicích. Tím ale znovu jen dokládá svou krátkozrakost. Pokud totiž třeba lidé v Africe nebudou mít k dispozici novější - tím je míněno třeba dvacetiletý - Mercedes za lidovou cenu, zůstanou u toho dosavadního, tedy klidně tři dekády starého. A opraví jej s pomocí toho, co mají po ruce. To nepovede ani k vyšší bezpečnosti, ani k ochraně životního prostředí.
Pokud navíc Evropané taková auta nebudou moci provozovat a ani prodat, logicky přijdou o peníze a jen stěží budou mít na nový elektromobil. Po tom ojetém pak sotvakdo touží, životnost těchto aut je ve srovnání se spalovacími vozy mnohem menší. Suma sumárum tak znovu budou trpět hlavně automobilky, neboť jejich prodeje se při plánovaném zákazu spalovacích aut a dalších omezeních jen sníží. Vážně by nás zajímalo, komu tohle skutečně pomůže...
Škoda Octavia druhé či třetí generace je auto, které za sebou může mít již 22letý provoz. Znamená to však, že je zralé na sešrotování? Jistě ne, EU ale dělá vše pro to, aby takové vozy zcela zmizely z povrchu zemského co nejdřív. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Focus
