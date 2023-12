EU se konečně rozhodla něco udělat pro lidi. Jde tím ale proti všemu, na co léta tlačí, může to být příprava na „druhou Kubu” včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Iniciativa Bruselu jde proti zájmům velkých automobilových firem, to je krajně neobvyklé. Ve výsledku jim sebere miliardy a nám přinese levnější náhradní díly. Ale proč to vlastně dělá? Tuší, že je budeme potřeboval víc než kdy dřív?

Jak poznáte, že je před volbami? Je to vcelku prosté, politici začnou náhle dělat něco, co přinejmenším nejde proti zájmům obyčejných lidí. Oficiální požehnání tak rázem dostávají i věci, u kterých bylo dříve prohlašováno, že je odklepnout nelze. Nejinak je tomu nyní, neboť již příští rok se konají volby do Evropského parlamentu. Jejich výsledek může rozhodnout o dalším směřování starého kontinentu a nasypat písek do soukolí jménem Green Deal.

Současné vedení EU si tak začíná uvědomovat, že za několik málo měsíců může jít od válu, a proto začíná myslet i na své voliče. Tento týden totiž došlo na dohodu mezi zástupci členských států a Europarlamentem, dle které již nebude design náhradních automobilových dílů autorsky chráněn. Znamená to tedy, že může dojít na jeho legální kopírování, ovšem pouze v takovém případě, kdy skutečně půjde o náhradní díl, který musí ve všech ohledech odpovídat originálu.

Dle EU tím majitelé aut ušetří v horizontu příštích deseti let až 544 milionů Eur (cca 13,25 miliardy korun) a o podobné peníze připraví automobilky, je to rozdíl mezi náhradními díly z druhovýroby a těmi originálními, se kterými přicházíte do kontaktu v autorizovaných servisech. Cena druhých zmíněných totiž v posledních letech neskutečně narostla, třeba za zadní světla se nyní platí o 79 procent více než v roce 2013. Takový nárůst je rozumně neospravedlnitelný.

Ještě více patrné je to u vík zavazadelníků, za které se nyní platí o 73 procent více než před deseti lety. Přitom u nich se opravdu již nezměnilo naprosto nic, snad kromě velikosti. Nejde ale jen o tyto dva prvky, od roku 2013 se totiž cena všech náhradních dílů zvedla v průměru o 55 procent. Ve srovnání s tím index veškerých spotřebitelských cen poskočil o 22 procent. S auty je tedy spojené extrémní zdražování, ostatně posun mezi srpnem 2021 a srpnem 2022 (+8 %) hovoří za vše.

Jakkoli lze nicméně rozhodnutí EU, které už potřebuje jen poslední formální posvěcení, z hlediska zákazníka vnímat kladně, stále je třeba pamatovat na to, že každá mince má dvě strany. Kdo v důsledku této změny dostává munici? Není rozhodně od věci zadívat se směrem k Číně, kde jsou schopni levně vyrobit skoro cokoli.

Možná ještě horší ale je, že tuto iniciativu lze vnímat ještě jako potvrzení jiné teze - a sice takové, že se z Evropy stává druhá Kuba, kde na nová auta už dosáhne jen málokdo a lidé si musí vystačit s udržováním starých aut při životě s pomocí náhradních dílů. Tak nám je EU aspoň zlevní, děkujeme pěkně.

Ceny náhradních dílů v autorizovaných servisech jsou vskutku často šílené. Z tohoto úhlu pohledu tak lze snahu europolitiků vnímat kladně, v širším kontextu ale nelze z úst dostat jistou pachuť. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

