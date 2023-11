EU se zasadila o další zdražení aut. Málokdo ví, že od příštího roku musí mít všechna přípravu na „alkozámek” před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Je vážně až bláznivé, kolik nesmyslných povinných prvků v autech si Brusel postupně a někdy i potichu vymínil. Toto nařízení bylo schváleno už v roce 2018 mimo pozornost většiny lidí, auta nám všem zdraží od července 2024.

Že alkohol za volant nepatří, je mimo jakoukoli debatu. A naprostá většina lidí to respektuje, však nehod, kterých se účastní řidiči mající určitou hladinu alkoholu v krvi, není zase tolik - loni šlo u nás podle statistik policie o 1 536 nehod z 98 460 celkově evidovaných karambolů. I tak je to jistě nešvar, proti kterému má smysl bojovat, neboť opilý řidič může být velmi nevyzpytatelný, a tedy o to nebezpečnější. Jenže to samo o sobě neospravedlňuje každou metodu, kterou lze v tomto boji použít.

Při pohledu na cestu, kterou se rozhodla vydat Evropská unie, tlaskat opravdu nejde. Už dávno se ukázalo, že nepovede k ničemu jinému než ke zdražení nových vozů, to ale Bruselu asi stačí. A tak rozhodl, že od 7. července roku 2024 budou muset být všechna nová auta v prodeji vybavena přípravou na instalaci tzv. alkozámku.

Kupodivu nejde o novou směrnici, na její schválení došlo již v roce 2018 a nově homologovaných aut se dotkla už loni. Ta požaduje, aby automobily disponovaly zásuvkou, do které následně bude možné zasunout speciální zařízení odhalující přítomnost alkoholu v dechu. A pokud výsledek bude pozitivní, pak řídicí jednotka neumožní nastartování motoru. To má dle EU vést k vyšší bezpečnosti na silnicích. Čímž Brusel znovu jen dokazuje, jak je mimo realitu a jak jen pracuje na zhoršení života v Evropě.

Nápad s tzv. alkozámky totiž není nový a v některých zemích je už v minulosti nasadili pro řidiče dříve přistižené při řízení pod vlivem. Např. v Nizozemsku se tak stalo už v roce 2011 a hádejte, co se stalo? V roce 2015 byl celý program zrušen jako neefektivní. EU ale zkušeností jiných nedbá a v roce 2018 si vymínila totéž pro všechny členské země.

Problém s nizozemským řešením byl i právního charakteru, nejvyššímu soudu se tehdy nelíbila nepřiměřenost postihu vyžadující mj. instalovat celý systém za 5 000 Eur (cca 123 tisíc Kč) na náklady potrestaného, hlavní potíž ale byla jinde. Systém jednak omezoval i nevinné, neboť alkohol se v dechu řidiče může objevit třeba i po použití ústní vody, především ale řízení podnapilých stejně nezabránil. Systém neví, kdo do alkozámku foukne a kdokoli od manželky přes dítě až po souseda projde. Ano, takové zneužití je trestné, ale to je jízda pod vlivem též, odmítnutí krevní zkoušky též a všechno to podnapilí dělají. Proč by je tohle mělo zastavit?

Je to zkrátka nesmyslné, bezzubé opatření, které akorát zdraží auta nám všem. Doba od začátku minulé dekády pokročila, a tak se dnes cena alkozámku pohybuje mezi 1 500 a 2 000 Eury (cca 36 800 až 49 000 Kč), spousta peněz je to ale stejně a přínos bude stejně mizivý. Klasik kdysi pravil: „Národe, zmocnili se tě blbci!” Máme tendenci dnes říci něco podobného v souvislosti s celou Evropou...

Alkozámky jsou už ověřený neefektivní nesmysl, který za spoustu peněz neřeší prakticky nic. Přesto si EU vymínila povinnou instalaci drahé přípravy na ně do každého nového vozu bez rozdílu. A pak se divte, že Fabii nekoupíte pod 370 tisíc... Foto: Volvo

Zdroje: AD, Policie ČR

Petr Prokopec

