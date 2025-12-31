EU v roce 2026 zavede nový povinný prvek aut, rychlým řidičům z něj půjde hlava kolem
Mylvestr Meloun„Nesnažte se srovnat směr, vaše auto teď řídíme my,” přála by si asi promlouvat tahle Magika von Čáry z reproduktorů našich aut před každou jízdou. Její nejnovější iniciativa už k tomu nemá daleko.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
EU v roce 2026 zavede nový povinný prvek aut, rychlým řidičům z něj půjde hlava kolem
před 3 hodinami | Mylvestr Meloun
„Nesnažte se srovnat směr, vaše auto teď řídíme my,” přála by si asi promlouvat tahle Magika von Čáry z reproduktorů našich aut před každou jízdou. Její nejnovější iniciativa už k tomu nemá daleko.
Ještě před 20 roky, kdy jsme usedali do tehdy nových BMW 3 E46 a jim podobných aut by nás ani ve snu nenapadlo, že si jednoho dne budeme před každou jízdou připadat jako piloti transatlantických letů. To zní docela dobrodružně, jenže není - znamená to, že po usednutí za volant musíte desítky sekund něco nastavovat, abyste vůbec mohli vyjet a připadat si jako svéprávní lidé.
V dobách E46 na vás maximálně zablikala ikonka nezapnutých pásů, která ani nepípala, prostě vám jen vizuálně připomněla, že nejste připoutaní a bylo na vás zvážit, zda je to třeba při pomalém popojíždění po vlastním pozemku nutné. Dnes každé auto nejenže pípá a některá dokonce hystericky křičí, když hned zareagujete, taková nová Audi vás ani nenechají ve verzích s automatem zvolit jízdní režim D nebo S, abyste mohli jet.
Prkotina? Však se stačí připoutat? Možná, třebaže i tady si dovedeme představit, kdy to bude zbytečná „buzerace” přinášející spíš zlo než dobro. Co když třeba potřebujete zmizet před útočníkem? Nebo bojujete o záchranu něčího života? V obou případech mohou být i sekundy nezbytné k připoutání, které byste - když už - zvládli po prvních metrech jízdy též, nekonečně dlouhé.
Ale budiž, tohle nakonec není velká věc. Jenže je to symbol všeho dalšího, co na palubě musíte nebo chcete před jízdou udělat. V podstatě ve všech autech je dávno povinný systém start-stop, který ničí auto i vaši schopnost rychle reagovat na některé jízdní situace. Vypnout. Povinné jsou omezovače rychlosti pípající často hlava nehlava. Vypnout. Což někdy ani normálně nejde, nebo jen za cenu velkých obětí. V mnoha autech už standardně jsou a brzy pro všechna auta budou povinné „udržovače” v jízdních pruzích, které vám často hrabou do řízení, kdy se to nejmíň hodí. Vypnout. To samé platí o aktivních asistentech parkování, které vám obvykle jen zlomí krk, když se kolem auta 50 metrů nic neděje, ale jinak vás to nechají naprat do zdi. Vypnout. Spoustě lidí nevyhovují ani povinná ESP a několik dalších povinných prvků, které se spustí po každém nastartování a musíte je vypnout, nebo se jinak vypořádat s jejich „fungováním” (třeba svítící ikonka ušlé pneumatiky, která ale ušlá není...).
Je to opravdu proces jako v Boeingu 737, chybí už jen kontakt s řídicí věží a povolení k výjezdu, kontrola alkoholu v dechu (bude) a zaplacených daní. Jinak nejedete. Že už přeháníme? Ne tak docela.
Evropská komise v čele Ursulou von der Leyen totiž přišla s novou direktivou, která už v roce 2026 nařizuje výrobcům do všech nových aut, která už jsou beztak povinně osazena stálým připojením k internetu, instalovat systém zajišťující prakticky okamžité placení pokut za dopravní přestupky a související vymáhání. Pokuty už jsou dnes beztak rozdávány vesměs automaticky, je ale do značné míry na libovůli řidiče, zda je zaplatí. Jasně, máme tu instituty jako správní delikt provozovatele, které dříve nebo později někoho nějak donutí pokutu zaplatit, takže ekonomickému aspektu je učiněno zadost, ovšem vazba mezi tím, kdo řídí, jak řídí a co to pro něj znamená, se ztrácí, v případě zahraničních pokut zcela. Právě to se změní.
Nový systém vyžaduje, aby se řidič po usednutí do vozu prokazatelně idenfitikoval, čímž dojde ke spojení jeho identity s konkrétním vozem v reálném čase. Zatím nebylo prováděcím předpisem stanoveno, jak se toto stane, prostředky to dovolující jsou ale dnes poměrně široké a nějaký zkrátka bude zvolen. Pokud pak nějaký systém automatického pokutování rychlosti, používání mobilu za volantem apod. identifikuje přestupek identifikovaného auta, ihned bude vědět, kdo jej řídí. A celý nový systém se začne chovat jako jakýsi elektronický soudce Dredd.
Řidiči, který v tu chvíli bude nepochybný, bude okamžitě přidělena pokuta odpovídající prohřešku. Dotyčnému bude taktéž ve spolupráci s bankami okamžitě stržen patřičný obnos z účtu, který pro tento účel definuje. Pokud na něm nebude dostatek finančních prostředků, vůz se před další jízdou deaktivuje až do zaplacení. Zní to krutě, ale systém je vlastně ještě velkorysý, neboť pořád vyžaduje „vnější identifikaci” přestupku radarem apod. Nová auta jsou ale dne schopna hlídat vás sama, takže předpokládáme, že další fází bude automatické hlášení přestupků, zejména rychlostních, kdekoli se odehrají. Zbytek mechanismu bude stejný, to už si neškrnete.
A nezdá se, že by kolem toho existovala cesta. Pokud se systém pokusíte jakkoli deaktivovat, hrozí vám zákaz řízení. Pokud se pokusíte jakkoli narušit jeho fungování, hrozí vám zákaz řízení. Pokud se pokusíte identifikovat jako jiný než skutečný řidič, hrozí vám zákaz řízení. Tolerovanými výjimkami budou jen dnes známé promíjející faktory jako krajní nouze, která se dost obtížné dokazuje, jinak konec zvonec.
Tušíme, že zejména rychlým řidičům z toho půjde hlava kolem. Ale i takový bude rok 2026. Co dodat? Když vidíme tu „krajní nouzi”, pak se vyloženě nabízí poslední věta toho, co jsme parafrázovali v úvodu: „Poznáte bázeň a mystérium, dosahující z nejzazších hlubin vědomí až po krajní meze.” Únik? Snad leda ta stará dobrá trojka E46 a jí podobné vozy, těm už ani Magika von der Leyen podobné systémy nepřičaruje...
Vážení čtenáři,
tušíme, že jste to tušili, ale tohle není vážně míněná zpráva, spíš trocha černého humoru, kterým jsme vás zkusili na Silvestra vylekat. EU nic takového nechystá, upřímně řečeno si ale nejsme jisti, zda po vydání tohoto článku nezačne a satira se tu nezmění v realitu podobně jako Demolition Man. Mylvestr Meloun by se pak v Bruselu mohl stát celebritou svého druhu...
Tím spíš vám přejeme do nového roku, aby váš život nejen na silnicích byl lepší, nikoli naopak. A pochopitelně děkujeme za přízeň, kterou jste nám celý rok věnovali, i v roce 2026 uděláme maximum pro to, abychom si jí navzdory všem zhmotnělým „Magikám” a jí podobným elementům udrželi.
S úctou
redakce Autoforum.cz
„Tak vy se nebavíte?” Teta Ursula je chytrá holka, gynekoložkou se nestala omylem. Jen svůj potenciál rozvíjí poněkud svérázným směrem... Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály
Zdroj: Autoforum.cz
Bleskovky
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
včera
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
29.12.2025
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
28.12.2025
Nejnovější články
- EU v roce 2026 zavede nový povinný prvek aut, rychlým řidičům z něj půjde hlava kolem
před 3 hodinami
- Bateriový kontrakt Tesly pro Cybertruck původně za 55 miliard má teď hodnotu 140 tisíc Kč, takový průšvih to je
před 5 hodinami
- Jde to i bez Mansory: Takhle si někdo nechal už ve fabrice zmastit nové Porsche. A to jste ho neviděli zvenčí
před 6 hodinami
- Měla to být chlouba nové Tesly, nyní odhaluje jednu z největších nemocí dnešní automobilové doby
před 8 hodinami
- Porsche si nechalo patentovat řešení, které dovolí změnit barvu auta na počkání, jak si zrovna zamanete
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva