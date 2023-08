Evropa je nejhorší místo pro pořízení a provoz elektromobilu, říká studie, snahám EU dává pikantní pachuť před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Elektromobily mohou na některých místech dávat smysl, je třeba ale velmi komplexní analýzy veškerých krátko- i dlouhodobých dopadů, abyste něco takového mohli tvrdit. Evropští politici si svůj domácí úkol zjevně nesplnili.

Nákup na splátky není ničím neobvyklým, ostatně do této škatulky lze zařadit třeba i leasingy aut či hypoteční úvěry, kterých využívá kdekdo. Věci fakticky dostupnějšími nečiní, nenutí vás ale nejprve šetřit a pak používat, ostatně na takové bydlení by lidé museli často šetřit dekády, než by si jej vůbec pořídili. Po zralé úvaze se tak můžete hned dostat k něčemu, co vás bude stát ještě roky či dekády práce. A ve výsledku se to může i vyplatit, přestože úroky jsou zejména dnes vysoké. Hypotékou původní cenu snadno přeplatíte násobně, ale nemovitost za stejnou dobu může nabrat na ceně ještě víc. A když jí třeba současně budete část pronajímat...

Podobně lze kalkulovat i v případě aut. Koupit si nový elektromobil znamená vydat milion a víc, což jsou peníze, které po ruce logicky nemá naprostá většina lidí, na splátky si jej ale mohou pořídit mnozí. A může se teoreticky vyplatit, kdyby baterie měly mnohem delší životnost a elektřina byla o dost levnější. Pak by vám na měsíční splátky mohly „vydělávat” úspory na palivu.

Někteří lidé pořád žijí v tom, že to tak je, realita je ale obvykle jiná. A tak před každým podobným rozhodnutím rozhodně zasedněte ke kalkulačkám a důkladně vše propočítejte. Zrovna v případě elektromobilů platí, že koupit ho na splátky a předpokládat, že rozdíl se vám vrátí právě skrze úspory na pohonných hmotách, povede jen k velkému „provaru”.

Záleží ale konkrétní zemi a tamních cenách aut, pohonných hmot i elektrické energie. Právě to ukazuje studie společnosti Compare the Market, ze které vyplývá mj. to, že v takové Austrálii vás 100 kilometrů ujetých v benzinovém Hyundai Kona vyjde na 9,79 AUD (cca 141 Kč), zatímco elektrická verze s 39,2 kWh si řekne o 4,50 AUD (64,60 Kč). Palivové náklady na ujetí jednoho kilometru jsou tak u bateriového vozu o 54 procent nižší než u spalovacího.

Studie se dále zabývá rozdíly v částkách, které potřebujete na uhrazení plné nádrže či kapacity baterií. Výsledek bohužel není upraven podle dojezdu a zohledněna není amortizace, což elektromobily staví do uměle výhodné pozice, takže je to svérázná studie. Přesto ji zmiňujeme, neboť ani tak podle jejích výsledků elektromobily na většině míst světa ekonomický smysl nedávají. V daleké Austrálii ale pořád není tak zle. Majitelé elektrické verze mají při každém dobití ušetřit v průměru 65,17 AUD (asi 935 Kč), a tak i když mají co kompenzovat (Kona Electric na nejmenším světovém kontinentu startuje o 22 000 AUD, tedy asi 316 tisíc Kč dráž než benzinová verze), tento rozdíl se může vrátit po 338 kompletních dobíjecích cyklech. Budou to i tak roky, ale stejně.

Austrálie je touto svéráznou optikou v rámci světa klasifikována na 23. místě z padesáti, co se týče nákladů na dobíjení. V případě zmiňovaného Hyundai za plnou kapacitu baterií zaplatíte 13,72 AUD (196,90 Kč), zatímco v Argentině, Malajsii či Indii, což jsou nejlevnější země, vás tatáž energie vyjde na 2,12 (30,40 Kč), 2,95 (42,30 Kč) či 4,36 AUD (62,60 Kč). Na druhé straně žebříčku jsou státy jako Dánsko a Itálie (shodně 34,34 AUD/492,70 Kč) či Německo (33,05 AUD/474,20 Kč).

Evropa se tak přes zjevnou malou domů elektromobilům jeví jako to nejhorší místo pro vlastnictví elektromobilu na světě. Přesto místní politici na bateriový pohon tlačí nejvíc. A právě proto proti těmto snahám na starém kontinentu vzniká takový odpor. Na jakékoli úspory oproti spalovacímu ústrojí lze zapomenout, místo toho platíte více při pořízení, provozu i prodeji. S oním provozem jsou navíc kvůli dojezdu spojena mnohá omezení. A diskutabilní je ve finále i onen ekologický kredit. Ale zkuste v Bruselu najít alespoň špetku zdravého rozumu.

Ani elektrické Hyundai Kona, která v základu disponuje bateriemi o kapacitě 39,2 kWh, se prakticky nikde v Evropě nevyplatí vlastnit, i když studii postavíte tak, aby mu k tomu zametala cestu. Je nutné k tomu něco dodávat? Foto: Hyundai

Zdroj: Compare the Market

Petr Prokopec

