EU chystá zásadní změny v řidičských průkazech, staří i mladí půjdou od volantu řady aut

Lze to vnímat také jako potvrzení toho, že Brusel s elektromobilitou pro všechny opravdu nepočítá. Pokud návrh v jeho aktuální podobě bude přijat, mladší řidiči za volant bateriových aut vůbec nebudou moci usednout.

Možná si vzpomenete na velkoústá prohlášení řady výrobců, která se začala objevovat po příchodu nového milénia. Automobilky se tehdy nechaly opít vidinou pokročilých asistentů a systémů autonomního řízení natolik, že začaly slibovat vymýcení fatálních, pokud ne rovnou skoro jakýchkoli nehod. Po utracení mnoha miliard ovšem zjistily to, co bylo jasné již od počátku - tedy že svět je příliš chaotickým místem na to, aby si s ním sebepokročilejší algoritmus poradil lépe než člověk. Z někdejších závazků se tak rázem staly jen vize, k jejichž naplnění nedošlo. Připomeňme, že třeba Volvo si kdysi dalo za cíl, že v jeho vozech v roce 2020 nezemře jediný člověk. Neklaplo to a rozhodně ne k našemu překvapení - už v roce 2011 jsme to označili za utopické.

Nově se nicméně dohasínající pochodně chopila Evropská unie. Ta má svou vlastní Vision Zero, dle které by - tentokrát do roku 2050 - měl být rovněž zredukován počet smrtelných nehod na nulu. Zasadit se o to mimo jiné mají nové směrnice související s vydáváním a platností řidičských průkazů. To by mohl být chvályhodný krok, kdyby na něm stejně jako obvykle nepracovali primárně lidé, kteří nemají ani vzdělání, ani zkušenosti potřebné k jakkoli kompetentním krokům.

Za návrhem stojí komise vedená zelenou francouzskou političkou Karimou Delli. Ta by velmi ráda do budoucna rozdělila hlavně řidičské oprávnění skupiny B na další podskupiny. Do první by spadali začínající motoristé, kteří by mohli usednout pouze za volant aut vážících méně než 1 800 kg. Zároveň by ani na dálnici nemohli jet více než 90 km/h, což by především dálnice učinilo rizikovějším místem - není to rychlost, ale rozdíl v rychlostech, která způsobuje komplikace.

Nejde ale o jediné omezení, začínající řidiči by totiž měli zakázáno také usedat za volant mezi půlnocí a šestou ranní. Komise přitom navrhuje, aby na případné hříchy byly navázány velmi tvrdé tresty. Zjevně si ale již neuvědomuje, že třeba parta mladistvých se může v zimě vracet z hor a následně někde na několik hodin uvázne v koloně. Co poté mají tito lidé dělat, když na zprůjezdnění vozovky dojde až po půlnoci? Přespat na místě? Nebo auto dotlačit do hotelu? Na to již v návrhu pamatováno není.

Stejně tak komise očividně tápe i v případě zmíněného hmotnostního limitu. Přes ten se totiž dostává i řada relativně malých aut, stačí jim dát elektrický pohon. Pro připomenutí - 1,8 tuny má i takový VW ID.3, Škoda Enyaq už váží snadno 2,1 tuny, zejména energetická hustota baterek je prostě pořád tristní. Přitom EU prosazuje, aby se od roku 2035 neprodávalo již nic jiného než bateriová auta. Znamená to ovšem, že s těmi budou spojené výjimky? Poté ovšem návrh nemá vést k navýšení bezpečnosti, nýbrž pouze k ještě větším rozdílům ve společnosti.

Návrh necílí jen na nováčky, ale rovněž na seniory. Počítá totiž s tím, že po šedesátce bude váš řidičák platit sedm let, po sedmdesátce pět let a po osmdesátce pouhé dva roky. Jakmile jeho platnost vyprší, musíte kvůli jejímu obnovení absolvovat přezkum. Ten jde nicméně na vaše náklady. Komise tak zjevně žije s pocitem, že důchodci mají peněz na rozhazování, a proto je hodlá patřičně pumpnout. Nejde totiž jen o samotné oprávnění, ale i lékařský a psychologický přezkum. Pokud neuspějete, jdete od volantu, pokud na neustálé přezkumy nebudete mít, skončíte stejně.

Pomalu tak nezbývá nic jiného než doufat, že EU přijde na smrtonosnost svých nápadů dřív, než její nesmyslné návrhy stihnou zdevastovat starý kontinent natolik, že konstruktivní náprava nebude reálně možná. Jak moc je to pravděpodobné, posuďte sami...

