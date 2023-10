Expert otestoval 11 zimních pneumatik, pro zábavu přidal i letní a celoroční. A děly se věci před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hankook, tiskové materiály

Od zimního obutí člověk očekává, že bude excelovat v zimě, od letního v létě a od celoročního, že nějak přijatelně obslouží všechna roční období. Jenže pneumatiky Hankook Kinergy 4S2 boří hranice, v testu zimáků předvedly neuvěřitelné věci.

Přiznám se, že na boty jsem tak trochu ujetý. Nikoli však v tom smyslu, že si potřebuji koupit alespoň jeden pár týdně a jiné než nejluxusnější značky neberu v potaz. Jen zkrátka potřebuji, abych při řízení skrze podrážku cítil naprosto vše, i ty minimální vibrace. Zároveň však nechci, abych následně po vystoupení musel řešit každý kamínek. Jakkoli se to může zdát jako dva nesourodé světy, mnoho výrobců je s úspěchem sloučilo do svých produktů. Je pak sice pravdou, že takové nejsou zrovna levné, ovšem pokud mi vydrží pár let, vlastně ani jejich cenu neřeším.

Podobný přístup aplikuji také při výběru pneumatik, kdy je mi pochopitelně nápomocna celá řada testů. Většinou volím obutí, které skončilo na trůnu či těsně pod ním, přičemž stěžejní pro mě znovu není cena, nýbrž vlastnosti korespondující s místními podmínkami. A aby toho nebylo málo, každé jaro a každý podzim zamířím do dílny, kde letní pneumatiky přehodím za zimní či naopak. Respektive jsem tak dosud činil, nový test Jonathana Bensona, experta z Tyre Reviews, mi totiž aktuálně nasadil brouka do hlavy.

Jonathan pravidelně hledá to nejlepší obutí pro danou sezónu, přičemž nejinak tomu bylo i při posledním testu 11 zimních pneumatik. Aby pak ukázal rozdíl mezi tímto a letním obutím, zařadil do srovnání také pneu Hankook Ventus Prime 4 určené právě pro teplé období. A aby toho nebylo málo, vzal od stejného výrobce i celoroční typ Kinergy 4S2. CO ovšem asi nikdo nečekal, to je výprask, jaký tyto černé sudy uštědřily pravověrným zimákům. Překonávají totiž i Hankook i*cept evo3 určené právě pro dobu, kdy venku začíná mrznout.

Celoroční pneumatiky logicky a vlastně i dle očekávání příliš neexcelují na sněhu, kdy je třeba počítat s delší brzdnou dráhou. Na suchu je ovšem s nimi spojena ta nejkratší, na mokru pak jedna z nejkratších. Působivá je ale rovněž ovladatelnost či aquaplaning. Dosažený výsledek je tedy opravdu pozoruhodný, zvláště s ohledem na cenu - v případě rozměru 195/65 R15 vás pneumatika vyjde na zhruba 1 500 Kč, v případě velikosti, s jakou se potýkal Benson (224/45 R18), je již třeba sáhnout do kapsy pro dvojnásobek, tedy pro tři tisíce korun.

Není to pochopitelně nic, na druhou stranu vám však odpadá dvojí přezouvání, které v servisu za méně než 3 000 Kč nepořídíte. A to navíc jen ve chvíli, kdy váš vůz obouvá menší velikost. Jak se tedy zdá, čeká mne víkend u kalkulačky, kdy budu propočítávat, zda se vůbec poprvé ve svém životě nezpronevěřím vlastním pravidlům a nevsadím právě na celoročky.

Aktuálně pak už jen dodám, že pro vítězství si došla pneumatika Michelin Pilot Alpin 5, za kterou s velmi těsnými rozdíly skončily Bridgestone Blizzak LM005 a Continental WinterContact TS 870 P. Bramborová pozice připadla právě na Kinergy 4S2, teprve páté je pak zimní obutí od Hankooku, tedy typ i*cept evo3. Letní směs pak nepřekvapivě skončila na posledním místě, byť při jízdě na suchém a mokrém okruhu neměla konkurenci. Jakmile ale přišel sníh, přišla i pohroma.

Celoroční pneumatiky Kinergy 4S2 jsou natolik výtečné, že zvládají porážet celou řadu čistě zimních pneu. Pokud tedy hledáte způsob, jak ušetřit a přitom jezdit bezpečně, toto může být cesta. Foto: Hankook, tiskové materiály

Zdroj: Tyre Reviews@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.