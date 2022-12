Expert srovnal zimní silniční pneumatiky s hřeby s těmi závodními, výsledek ohromil i jeho před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pirelli

Už použití zimních pneumatik na sněhu přináší oproti těm letním obrovské zlepšení, když pak mají i u nás legálně nepoužitelné hřeby, vše je ještě o řád lepší. Může být i lépe? Může, dokonce o hodně, je ale třeba sáhnout opravdu hluboko do kapsy.

Přiznám se, že celoročním pneumatikám příliš neholduji. Neznamená to, že bych je považoval za nepoužitelné, jen zkrátka neponechávám nic náhodě a v létě i v zimě toužím po co nejlepších jízdních vlastnostech. I z těchto důvodů obvykle přezouvám včas, letos ale na zimní pneumatiky došlo až ve chvíli, kdy Česko zasypal první sníh.

V té chvíli jsem měl značné potíže dostat se do pár set metrů vzdáleného servisu, na letním obutí auto klouzalo, nebrzdila a ani moc nezatáčelo. Stačilo však jen pár desítek minut, kdy se vůz „vznášel” na zvedáku, a rázem se jízdní vlastnosti diametrálně změnily. Dokonce natolik, že jsem v žertu zauvažoval, zda zadní nápravu znovu neosadím letními pneumatikami, aby byla aspoň trochu legrace.

Ještě o úroveň dále jsou ale pneumatiky s hřeby. Jedny z nejlepších na trhu, které navíc můžete legálně používat na veřejných komunikacích, kde je to dovoleno (což není u nás), vyrábí Pirelli. Dáno je to i tím, že obutí Ice Zero 2s disponuje výlisky z karbidu wolframu, které vyčuhují jen milimetr nad povrch pláště. Nedochází tedy k větším škodám na vozovce, citelně se ale zlepšuje ovladatelnost vozu v extrémních podmínkách. Pokud se přitom pravidelně pohybujete po Skandinávii, pak jistě víte, že během zimního období jde pomalu o nutnost.

Expert na pneumatiky Jonathan Benson aktuálně přistoupil k opravu zajímavému testu, obutí Ice Zero 2s totiž srovnal se skutečnými závodními pneumatikami. Také typ Pirelli SottoZero WRC je osazen hřeby, nicméně ty vystupují hned 7 milimetrů nad povrch. Navíc je jimi osazena mnohem užší pneumatika, čímž je navýšen tlak. Řidič tak může počítat s tím, že se „drapáky“ do sněhu doslova zakousnou a drží i ve chvílích, kdy mačkáte plynový pedál až pod kobereček. Tedy pokud by závodní vůz nějaký měl.

Benson oba typy nasadil na skutečné rallyové Subaru, se kterým vyrazil na zasněžený i ledový okruh. Rozdíly, kterých dosáhl, nicméně ohromily i jeho. V prvním případě měl totiž s typem SottoZero WRC náskok 8,2 sekundy. Již to je samo o sobě velmi dobrý výsledek, ještě více se však lepší hřeby a užší povrch projevily na ledu. Silniční obutí totiž zaostalo o neskutečných 17,9 sekundy, tedy o zhruba 35 procent času. Rčení „nebe a dudy“ tak snad ještě nikdy nepadlo na úrodnější půdu.

Jak se ovšem také říká, každá mince má dvě strany. Tou méně příjemnou jsou výdaje spojené s pořízením obutí s hřeby. Zatímco totiž Ice Zero lze pořídit od nějakých 5 000 Kč za kus, na SottoZero WRC si budete muset připravit 45 tisíc korun. Není tak vlastně divu, že řada motoristů v dnešní době zavrhla již i zimní a letní obutí a místo toho sahá jen po celoročním. Koneckonců sníh pokrývá tuzemské vozovky opravdu jen zřídka, a nejinak je tomu v případě mrazivých dní.

Jonathan Benson z Tyre Reviews srovnal silniční pneumatiky s hřeby... Foto: Pirelli



...s těmi závodními. Bylo logické, že ty závodní budou fungovat daleko lépe, dosažené rozdíly však byly natolik veliké, že překvapily i tohoto známého experta. Foto: Pirelli

Zdroj: Tyre Reviews

Petr Prokopec

