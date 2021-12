Expert srovnal auto s pohonem 4x4 na celoročních pneu s předokolkou na zimních a ukázal, co je lepší před 4 hodinami | Petr Prokopec

Že používání letních pneumatik v zimě neospravedlní ani pohon všech kol, ví snad už každý, ale jak si vede systém 4x4 s celoročními pneu proti zimnímu obutí použitému na voze s hnanou přední osou? Přesně to zjišťoval Jonathan Benson.

Zimní provoz auta přináší řadu specifických výzev, s nimiž se lze vypořádat různými způsoby. V případě samotné techniky se ideálem zdá být pohon všech kol se zimním obutím, ne každý má ale možnost po nejlepším možném řešení sáhnout. Někdy je nezbytné zvolit jistý kompromis, kdy někteří budou preferovat onen pohon 4x4 klidně s horšími pneu, jiní zase budou dávat přednost zimnímu obutí bez ohledu na pohon kol.

Jasno ve srovnání zimních a celoročních pneu ve srovnáních různých typů pohonu se pokusil udělat Jonathan Benson, který stojí za kanálem Tyre Reviews na Youtube. Již z jeho názvu je patrné, že tu jde o hodnocení pneumatik, s čímž britský expert začal v roce 2016. Jeho zkušenosti jsou ovšem více než pětileté, za svou kariéru totiž vyzkoušel stovky aut a pochopitelně ještě větší množství pneumatik, a to navíc za jakýchkoliv podmínek. Pokud tedy chcete vědět, jaké obutí je pro vaše auto nejlepší v rámci sucha, mokra či sněhu, Benson je člověkem, který obvykle poskytne tu nejlepší možnou odpověď.

Nově Jonathan sáhl po dvou exemplářích Mini Countryman, z nichž jeden disponoval pohonem předních kol a byl osazen zimními pneumatikami, zatímco u druhého byl ve výbavě systém pohonu všech kol a celoroční pláště. S těmito dvěma různými koncepcemi pak absolvoval sérii testů, aby odhalil, co je lepší volbou. Došlo tedy na akceleraci, rozjezdy do kopce, brzdění, jízdu na ledu i na zasněženém kruhu.

Při akceleraci na sněhu i ledu se ukazuje, že záběr celoročních pneu za takových podmínek není o tolik horší než u těch zimních, a tak čtyřkolka jasně vítězí na rovině i do kopce. Při brzdění už pohon 4x4 nemá co přidat (krom kil navíc...), takže prohrává v obou disciplínách. Celkový projev pak nejlépe ukáže srovnání jízdy obou aut na testovací trati společnosti Goodyear, jehož výsledky překvapily i Jonathana.

Předokolka osazená zimními pneumatikami totiž potřebovala na objetí jednoho kola 1 minutu a 9,48 sekundy, zatímco čtyřkolka s celoročními proťala cílovou pásku s časem 1:09,52. Oba časy jsou tedy skoro totožné, pocitově nemohou být rozdíly větší. Se zimním obutím a jednou hnanou nápravou je totiž excelentní brzdění a nájezdy do zatáček, nevýhodou je však horší trakce na výjezdu i při akceleraci na rovině. S tou naopak můžete počítat u čtyřkolky s celoročními plášti.

Je škoda, že součástí testu nebyla pro referenci i čtyřkolka obutá do zimních pneumatik, takto ale lze říci, že v kombinaci se správnou technikou moderní celoroční pneu poslouží velmi dobře a rozdíly v celkovém projevu oproti předokolce se zimními jsou zanedbatelné. A to je třeba dodat, že se bavíme o jízdě za velmi extrémních podmínek, na které na běžné silnici narazíte jen velmi zřídka. Kdo by to byl ještě před pár léty řekl.

Jonathan Benson porovnal dva exempláře Mini Countryman. Verze s pohonem všech kol obouvala celoroční pneumatiky, předokolku osadil zimními. Jak následně zjistil, na zasněžené trati jsou si obě koncepce blíže, než by mnozí čekali, jakkoli lze u každé vysledovat zcela odlišné chování. Ilustrační foto: Mini

