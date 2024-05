Expert ukázal, proč byste při výměně oleje v motoru měli nejprve zalít jeho filtr, prodloužíte tím život vozu včera | Petr Prokopec

/ Foto: K&N Filters, tiskové materiály

Tahle operace nevypadá jako velká věda, i taková se ale dá dělat lépe i hůře. Pokud chcete být opravdu „pinktlich”, odpustit si nemůžete drobnou operaci, která zajistí, ze motor nepoběží bez plného tlaku oleje ani malou chvíli.

Výměna oleje v motoru spalovacího auta je v podstatě triviální záležitostí, zvláště pokud máte k dispozici zvedák. V takové chvíli vám stačí vyšroubovat zátku, kterou olej do motoru lijete. Následně váš vůz pošlete o nějaké dva metry do výšky, abyste snadno mohli povolit šroub na olejové vaně. A poté už jen necháte černou kapalinu, aby vytekla do připravené nádoby. To nějakou chvíli zabere, tento čas pak lze využít na výměnu olejového filtru. Ten by měl jít povolit rukou, občas je ale zapotřebí i speciální klíč, pokud při předchozí výměně došlo na jeho silnější utažení.

Jakmile máte hotovo, znovu utáhnete šroub olejové vany, spustíte auto na zem a začnete motor plnit olejem. Poté už jen stačí našroubovat nový olejový filtr, a máte hotovo. Byť u poslední zmíněné činnosti je třeba se zastavit. Lake Speed Jr., který si na Youtube říká The Motor Oil Geek, totiž zveřejnil nové video, podle kterého je ideální filtr zalít olejem, než jej dáte na své místo. Důvodem je fakt, že většina motorů bere mazivo nejprve přímo z filtru, tudíž s prázdným filtrem poběží chvíli bez přísunu oleje s jeho nedostatečným tlakem.

Aby Lake Speed Jr. prokázal svou teorii, spojil se s expertem Donem MacKaskillem. Při experimentu pak byl využit vidlicový osmiválec zavěšený na stojanu na motory. Jednotka se tedy musela obejít bez paliva i svíček, to ale pro pokus nebylo důležité. Klíčovou roli zde hrál čas, po jaký se otáčela bez oleje. Jakmile ovšem došlo na zalití filtru, byl tlak olejového okruhu prakticky okamžitě vysoko. Jakékoli riziko byť jen minimálního poškození tak bylo v podstatě eliminováno, což vozu může prodloužit život.

Pokud v této chvíli máte obavy, že když jste to dosud nedělali, je váš motor pozvolna na cestě do věčných lovišť, můžeme vás uklidnit. Při každé výměně oleje totiž zůstane na „vnitřnostech“ vrstva maziv, která zajistí, že jednotka neběží zcela nasucho ani těch prvních pár sekund. Navíc jde o velmi krátkou dobu, povětšinou 1 či 2 s. Pokud ale jste perfekcionističtí, ta správná cesta je jen jedna a se zalitím filtru olejem nutně počítá.

O to víc může překvapit, že většina servisů, a to i těch autorizovaných, se zalitím olejového filtru vůbec nezabývá. Někde je to proto, že usazen je horizontálně nebo rovnou vzhůru nohama, kdy by bylo možné nalít dovnitř jen malé množství, které pobere vnitřní papírová vložka. Ale i to je lepší než nic. Klíčové na každý pád je, abyste olej a olejový filtr měnili a činili tak pravidelně. Pokud u toho použijete proceduru popsanou na videu níže, bude to jen lépe - zkazit tím nejde opravdu nic.

Olejové filtry mohou být jednodílné, kdy se mění celý kus včetně membrány. Či vícedílné, kdy měníte pouze vnitřní papírovou vložku. Bez ohledu na typ filtru je ale žádoucí zalít jej při výměně olejem před jeho usazení na své místo. Foto: K&N Filters, tiskové materiály

Zdroj: The Motor Oil Geek@YouTube

Petr Prokopec

