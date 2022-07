Expert ukázal skutečný efekt eko pneumatik, výměnou za mrzkou úsporu vás mohou ohrozit na životě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Michelin

Je v dnešní době skoro odvážné dovolit si říci pravdu o kladech a záporech podobných řešení, o to více ale za tento test musíme být rádi. Ekologické pneumatiky s nízkým valivým odporem mají reálný přínos, ale za jakou cenu?

V posledních letech výrobci aut neskutečně tlačí na snížení spotřeby paliva a jí přímo úměrných emisí CO2. Tímto směrem sice mířili odjakživa, a to ve snaze o konkurenční výhodu, nicméně skutečné závody ve zbrojení odstartovalo až vměšování se politiků do branže vynucené aktivismem všeho druhu. Pod hrozbou likvidačních pokut se nicméně veškeré snahy poněkud zvrtly. Na oltář boje proti klimatickým změnám je totiž nyní pokládáno až přespříliš obětí. Mnohé z nich navíc přináší prospěch pouze na papíře, benefity v reálném světě nicméně pokulhávají. Pokud vůbec nějaké jsou.

Jedním z největších klamů moderního světa, tedy alespoň podle Jonathana Bensona z Tyre Reviews, jsou pneumatiky s nízkým valivým odporem. Výrobci je využívají stále častěji, neboť vedou ke snížení spotřeby a tedy emisí. V případě pláště Michelin e.Primacy je valivý odpor nižší o 30 procent, u Continentalu EcoContact 6 pak o 23 procent. To jsou citelné rozdíly ve srovnání se standardním obutím, načež by vůbec nebylo překvapivé, kdyby zákazníci vzali e-shopy s těmito pneumatikami ztečí.

Jak ale Benson dodává, nic není až tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Na pneumatiky totiž připadá 20 procent celkové energie vozu. Znamená to tedy, že v případě Michelinu tu máme 30procentní snížení jen v rámci těchto 20 procent, ve finále tak vaše peněženka pocítí jen 6procentní redukci výdajů za pohonné hmoty. Ani to by nebylo až tak špatné, kdyby to ovšem byla pravda. Jak ale bylo zjištěno reálnými testy, během nichž auta kroužila hodiny po oválu, skutečný rozdíl je pouze 3,5procentní.

I to ve finále může být benefitem, zvláště pokud ročně najedete tisíce kilometrů. Pokud by totiž váš účet za palivo činil třeba 130 tisíc korun, jako je tomu v případě Jonathana, pak ona 3,5procentní úspora činí 4 550 Kč. To již v pohodě může stačit na pořízení dvou nových pneumatik. Otázkou však je, zda se jejich výměny dožijete. Je totiž třeba zmínit, že snížení valivého odporu je dosaženo na úkor přilnavosti, zejména pak na mokru. Zrovna ta je však dle Bensona tím nejdůležitějším, oč u pneumatik běží.

Jonathan přitom poukazuje na to, že brzdná dráha u Michelinu e.Primacy je o pět metrů (!) delší než u pneumatik Michelin Primacy 4. Díky tomu se velmi blíží levnému obutí Petlas Imperium PT515, o kterém jste, doufejme, nikdy neslyšeli, protože vskutku nejde o pláště, které by měly být doporučovány. Ve finále to ale vlastně platí i o pneumatikách s nízkým valivým odporem, neboť nízká roční úspora nákladů jde na konto zhoršené ovladatelnosti.

Jak se tedy říká, není všechno zlato, co se třpytí. Stejně jako v mnoha dalších ohledech proto nesmíte dát jen na lákadla výrobců, místo toho si opravdu propočítejte, jestli se vám pořízení pneumatik s nízkým valivým odporem vyplatí. Zvláště když u mnoha prodejců mohou vycházet i dráže než jejích standardní příbuzní. Zvláště pak v našich podmínkách, kde o deštivé dny není nouze.

Pneumatiky Michelin e.Primacy sice vedou k úspoře pohonných hmot a tedy pro výrobce důležitých emisí, ovšem výměnou za to musíte počítat s horší ovladatelností zejména na mokru, brzdná dráha je najednou na úrovni laciných pneu neznámých značek. Foto: Michelin

Zdroj: Tyre Reviews@YouTube

