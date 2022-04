Proč někdy tankování paliva u pumpy trvá neobvykle dlouho? Expert popsal tři typické důvody

Petr Prokopec

Pokud jezdíte častěji, určitě jste to párkrát zažili. Přijedete k čerpací stanici, zasunete pistoli do hrdla nádrže, začnete tankovat a místo desítek litrů za minutu protéká stojanem zlomek paliva. Někdy je to jen zimou, nemusí to ale být jediný důvod.