Experti jmenovali nejlepší auta s nejlevnějším provozem, terno lze udělat i s Mitsubishi za míň jak 300 tisíc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Za kvalitu se možná platí, to samo o sobě ale ještě neznamená, že na koupi dobrého auta musíte rozprodat sebe i rodinu na orgány. Nejvíce zabodovat můžete dokonce s jedním z nejlevnějších aut, jaká jsou aktuálně k mání.

V loňském roce bylo s největší pravděpodobností prodáno takřka 86 milionů nových aut. Zatím nejde o přesné číslo, neboť veškeré sčítání ještě nebylo dokončeno, vystačit si tak musíme s odhadem společnosti S&P Global Mobility. Ta dodává, že letošek by měl být spojen s dalším 2,8procentním růstem, čímž by se svět aut dál pozvolna vracel do své předpandemické podoby. To znamená, že spousta lidí stále ještě nemusí lovit pouze v autobazarech, ale může si dovolit zamířit i do showroomů s novými vozy. Pravdou ale také je, že v nich hledá ideální kandidáty s mnohem větší obezřetností než kdy dříve.

Rostoucí životní náklady, růst cen nových aut a pokles reálných mezd v nemalé míře mění priority zákazníků, pročež se z dříve nechtěných či okrajových modelů rázem stávají prodejní hity. Tomu se ovšem nelze až tak divit, neboť pro většinu lidí již není prioritou design, výkon či dechberoucí dynamika. Místo toho se na čelo daného seznamu vyšplhala praktičnost, spolehlivost a také co nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty. Pokud přitom do tohoto tábora patříte, pak by vám pomocnou ruku při výběru mohli podat experti společnosti iSeeCars, kteří právě taková auta hledali.

Z jejich nové studie totiž vzešel žebříček těch nejlepších nových aut s nejlevnějším provozem, která si aktuálně můžete koupit. Jde sice o dílo americké firmy, to ale kupodivu můžeme vztáhnout také ke starému kontinentu - v první desítce se totiž nachází hned devět modelů, které si můžete pořídit také u nás. Bude sice nutné počítat s trochu jinými částkami, to ale na výsledném pořadí mnoho nezmění. Platí to především o prvním místě, neboť Mitsubishi Mirage nám známé jako Space Star má před zbytkem pořádný náskok.

Než se budeme zabývat samotným pořadím, zmíníme zázemí celé studie. Společnost iSeeCars totiž porovnala ceny více než 8,3 milionu nových aut prodaných loni od září do prosince se stavem tachometru více než 181 milionů použitých vozů. Průměrné prodejní ceny toho kterého modelu jako nového pak byly postaveny vedle průměrného nájezdu a prodejních cen coby ojetin, díky čemuž mohlo být vypočítáno, na kolik vychází ujetí každé míle s nimi v dolarech. My jsme tyto ceny přepočítali do ceny každého tisíce ujetých kilometrů v korunách, to pouze pro orientaci.

O plnou výši nákladů vlastnictví tedy jistě nejde, neboť do částky nejsou započítány třeba náklady na běžnou údržbu, je to orientační pohled na věc. Ale navzdory své jednoduchosti dává smysl - u nových vozů je vždy jasně dominantním nákladem vlastnictví ztráta hodnoty, neboť zbytek kryje záruka a běžné údržby při normálním nájezdu okolo 10 až 15 tisíc km za rok není tolik, jsou to zanedbatelné peníze. A od průměrného nájezdu v delším časovém horizontu se pak dá dobře odhadovat míra spolehlivosti, která do ceny provozu promlouvá též razantně.

Pokud byste si chtěli koupit nové auto na pár let, je to velmi výmluvný pohled. Však kdo během třeba prvních tří let vlastnictví takového auta sjede gumy, natož pak brzdy, cokoli takového? Jednou dvakrát se vymění olej a pár drobností a to je všechno. Pohled iSeeCars je tedy skutečně relativně prostý i výmluvný současně.

Ony průměrné nájezdy sledovaných aut z dlouhodobé perspektivy jsou pak docela vysoká, ostatně jde o tradičně spolehlivé modely. Nejhůř je na tom touto optikou jediný vůz, který v Evropě nelze koupit, a sice Nissan Versa (tedy už ho nejde koupit, dříve to šlo, říkal si Note), jenž má na kontě průměr 208 681 km. Na druhou stranu ale ani kvůli tomuto vozu není nutné vykrást banku, Američany jako nový vychází v průměru na 20 601 USD (cca 469 000 Kč). Ve finále se tak vůz zvládnul umístit na sedmé příčce s cenou 2 243,84 Kč na 1 tisíc ujetých km.

Lídrem tabulky je nicméně zmíněný Space Star, jemuž na první příčku dopomohla kombinace nižší ceny (18 991 USD/432 000 Kč) a vyššího nájezdu (278 009 km), než jaký má na kontě Versa. Počítat u něj tak lze s náklady pouhých 1 552,88 Kč na tisíc najetých kilometrů. V případě druhé Toyoty Corolla se pak již dostáváme na částku 1 941,46 Kč, zatímco třetí Subaru Impreza je na 1 990,91 Kč. Hondě Accord pak ke čtvrté příčce pomáhá nejvyšší průměrný nájezd 340 741 km.

Zatím byla řeč pouze o japonských vozech, žádný jiný nicméně v nejlepší desítce ani nenajdete. Honda přitom zabodovala ve třech případech, stejně jako Toyota. Zbytek žebříčku pak kromě již zmiňovaného Mitsubishi, Nissanu a Subaru tvoří Mazda 3 na deváté příčce. Přičemž až do 25 místa lze nalézt pouze jednoho Evropana (VW Jetta na 12. místě), jednoho Američana (Ford Escape na 23 místě) a jednoho Korejce (Hyundai Tucson na 24. místě).

Nejlepší auta s nejlevnějším provozem podle iSeeCars

(hodnota udává provozní náklady optikou ztráty hodnoty na 1 000 ujetých km)

1. Mitsubishi Space Star - 1 552,88 Kč

2. Toyota Corolla - 1 941,46 Kč

3. Subaru Impreza - 1 990,91 Kč

4. Honda Accord - 2 023,41 Kč

5. Honda Civic - 2 163,30 Kč

6. Toyota Camry - 2 239,60 Kč

7. Nissan Versa - 2 243,84 Kč

8. Honda CR-V - 2 284,82 Kč

9. Mazda 3 - 2 322,97 Kč

10. Toyota Prius - 2 378,08 Kč

Nejlepším novým vozem s nejlevnějším provozem je podle iSeeCars nejmenší zástupce tří diamantů. Space Star u nás startuje na 294 760 Kč, jde tak zároveň o jeden z nejlevnějších vozů na českém trhu. Foto: Mitsubishi

Zdroje: iSeeCars, &P Global Mobility

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.