Experti vybrali auta pro rok 2026, se kterými můžete jezdit a ještě na nich vydělat. A nejsou to jen „knížecí volby”

včera | Petr Prokopec
Připusťme, že na některá z těchto aut naprostá většina lidí nebude mít peníze ani zdaleka, ale na jiná ano. A jejich očekávaná výhoda je pořád stejná - jde vždy o vozy, za jejichž volantem se královsky pobavíte, a které vám klidně i něco vydělají, ač s nimi budete pravidelně jezdit.
V roce 1984 nemohli Frank a Louise Hagertyovi najít dobré pojištění pro své dřevěné lodě. Založili tedy vlastní společnost, která se nejprve specializovala právě na tuto oblast. O 7 let později však svůj záběr rozšířili i na klasická auta. Zásadní zlom ale přišel až v roce 2000, kdy se šéfem firmy stal jejich syn McKeel. Ten totiž spustil automobilovou divizi, pod jejíž hlavičkou vznikají i testy moderních historických vozů. A protože experti firmy současně sledují i vývoj hodnoty takových aut právě kvůli aktivitám společnosti na poli pojištění, dokážou říci nejen to, který vůz je zajímavý, ale i to, jaký se dostal do pozice, kdy jeho cena bude dál velmi pravděpodobně jen růst.
To se dá pěkně spojit, což napadlo o McKeela, a tak lidé z Hagerty přišli poprvé před 9 roky s výroční soupiskou Bull Market List, tedy seznamem řidičsky atraktivních aut, která by měla dál jen stoupat na hodnotě. Dokonce i za předpokladu, že s nimi po celou tu dobu budete jezdit a navýšíte počet najetých kilometrů. A právě takový seznam vznikl letos znovu.
Pro rok 2026 tu tedy máme 11 kandidátů, z nichž řada pochází z 90. let či z počátku nového milénia. Podle společnosti Hagerty je tato éra vrcholem analogové moderny. Auta tou dobou začala nabízet vysoký výkon, přidala dlouhověkost a slušnou bezpečnost. Nadále jste však u nich mohli dostat manuální převodovku a výčet asistenčních systémů byl minimální či nulový. Jinými slovy jde o vozy určené pro pravověrné řidiče, které dnes z trhu až na drobné výjimky vymizely. A právě proto ty minulé rostou na hodnotě.
Pokud jste taková auta chtěli kupovat za babku, museli byste se vrátit do minulosti, ledviny se ale výměnou za některé z těchto vozů zbavovat pořád nemusíte. Nejsou to tedy jen „knížecí volby”, na nejlevnější auto ze seznamu tak pořád stačí jen 16 600 dolarů neboli 346 tisíc korun. Jde o druhou generaci Mazdy MX-5, která se začala vyrábět již v roce 1998. A jakkoli se dá pořídit i levněji, Hagerty vždy počítá spíše s trochu vyšší cenou, za níž koupíte kusy v dobrém stavu a dlouhodobou životní pespektivou.
Jak moc přitom na vlastnictví tohoto roadsteru i jiných aut během příštího roku vyděláte, je otázkou. Hagerty ostatně zmiňuje, že nejde o ryze investiční počiny - jakkoli takové Porsche Carrera GT jde už chvíli s cenou nahoru rychleji, než se dostane na stovku - nýbrž o vozy, se kterými můžete jezdit a přesto je budete moci prodat minimálně za tu cenu, za jakou jste je pořídili. Čím déle se jich ale budete držet a čím více taková auta budou na trhu chybět, tím dražšími se stanou.
Tolik na úvod, nyní vzhůru za doporučovanou jedenáctkou, kterou jsme poskládali dle abecedního pořadí. Ne všechna auta jsou v Evropě k mání, v případě některých je pak ostatně i lepší sáhnout po americké verzi a nikoli té starokontinentální. Jakkoli totiž Spojené státy máme spojené hlavně s automaty, řada sportovních aut se tam prodávala právě s manuály, po kterých evropská klientela mohla jen marně toužit.
Alfa Romeo GTV (1969 - 1972)
Původní GTV se v poslední době vrací do hledáčku nadšenců jako restomod posílený moderním šestiválcem. Originál si musel vystačit e čtyřválcem, ten si ovšem musel poradit s pouze tunovou hmotností. Vše navíc korunovala karoserie od Giorgietta Giugiara, ceně 105 000 USD (2,2 mil. Kč) se tak nelze divit.
Foto: Alfa Romeo
BMW M5 (2006 - 2010)
Jediná generace mnichovského über-sedanu, která byla k dispozici s desetiválcem, navíc atmosférickým. Ten přitom u americké verze doplňoval i zmiňovaný manuál, což zní dělá skutečný řidičský ideál. Při ceně 36 tisíc dolarů, což je zhruba 750 tisíc korun, pak do jisté míry jde o levné auto.
Continental Mark II (1956 - 1957)
Svého času nejdražší americké auto mělo konkurovat britským značkám Rolls-Royce a Bentley. Za jeho zrodem stál Ford, který nicméně po dvou letech novou značku uložil k ledu. Tato vzácnost přidává dvoudveřovému kupé, které bylo jedinou verzí, na hodnotě, méně než 82 700 USD (1,7 mil. Kč) vám totiž stačit nebude.
Dodge Charger (1968 - 1970)
Zatímco elektrická moderna má problém oslovit zákazníky i přes značné slovy, původní spalovací Charger roste na hodnotě. Vrcholné verze ostatně nabízely přes 430 koní, tedy vyšší výkon, než jaký má stávající základní šestiválec. Na koupi si tak musíte připravit 91 450 USD, tedy 1,9 milionu korun.
Dodge Ramcharger (1981 - 1993)
Poptávka po klasických SUV roste, což je ostatně patrné i při pohledu na nové generace, které se designem vrací právě do minulosti. Ramcharger přitom nabízí výkonný V8, ovšem na rozdíl od Fordu Bronco nestojí takové peníze. Jakkoliv 25 300 USD neboli 527 500 Kč již taktéž není málo.
Chevrolet 454 SS (1990 - 1993)
Kdo by netoužil po klasickém americkém pick-upu? Vrcholná varianta modelu C1500 přitom dostala do vínku 7,4litrový osmiválec, se kterým spárovala mimo jiné podvozek od Bilsteinu. Celkově přitom nevzniklo ani 17 tisíc kusů, načež cena 59 800 USD (1,2 mil. Kč) není překvapivá.
Chevrolet Corvette Z06 (2006 - 2013)
Další atmosférický motor, tentokrát dokonce sedmilitrový. Osmiválcová jednotka nabízela 512 koní, což z dnešního pohledu není zase tolik, ovšem spojené byly s velmi nízkou hmotností. S tímto autem jsme si užili své a můžeme jej jen doporučit. Na jeho možnosti není zase tak drahé - připravit si musíte od 55 900 USD, tedy asi 1,1 milionu korun.
Mazda MX-5 (1998 - 2005)
O japonském roadsteru už byla řeč. Nyní tak jen dodáme, že druhá generace si zachovala šarm svého předchůdce, ovšem přidala na výkonu. Pro mnohé jde o to nejlepší provedení, načež ceny lezou nahoru i přes stále četnější výskyt koroze. Bez 16 600 USD (346 tisíc Kč) tedy příliš nepochodíte.
Nissan Skyline GT-R (1995 - 1998)
Japonská odpověď na Porsche 911 proslula hlavně díky sérii Rychle a zběsile. Lákat by vás ale měli hlavně tuningem nepolíbené exempláře, ostatně rychlé jsou i tak. Generace R33 navíc není tak profláklá jako R34, načež je i levnější - byť při 82 350 USD (1,7 mil. Kč) se o vyložené láci rovněž mluvit nedá.
Porsche Carrera GT (2004 - 2007)
Zapomeňte na 911. Jestli něco zosobňuje automobilku ze Zuffenhausenu, je to poslední analogový supersport světa. Carrera GT totiž párovala uječený desetiválec se závodními kořeny s manuálem, nízkou hmotností a možností jízdy se sluncem ve tváři. Není tak divu, že na ni potřebujete už 1 550 000 USD (32,3 mil. Kč).
VW Golf GTI VR6 (1995 - 1998)
Dovedete si představit šestiválcový Golf? Nejspíše nikoliv německý hot hatch takový motor už nějakou chvíli nenabízí, naposledy byl k dispozici v jeho páté generaci. Za trojku a 174 koní jejího 2,8 VR6 dáte 20 tisíc dolarů, tedy zhruba 417 tisíc korun. Jen vybírejte pečlivě, třetí generace nebyla zrovna vrcholem kvality. Její soundtrack je ale lékem na trudomyslnost.
Zdroj: Hagerty
