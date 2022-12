Experti vybrali ojetá auta, jejichž koupí už jen vyděláte, mnohá si mohou dovolit i obyčejní lidé před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Pořídit si auto jako investici, která pořád umí sloužit svému původnímu účelu, není možností jen pro bohaté sběratele. Každý rok se objevuje řada modelů, jejichž pokles cen se zastavil a kdekteré nejsou v takový moment nijak zvlášť drahé.

V posledních letech se ceny nových aut doslova utrhly ze řetězu. Dáno to bylo i jejich nedostatkem, jenž se následně projevil také na poli ojetin. Rovněž v tomto ohledu došlo na růst, načež pomalu nebyl problém koupit auto z druhé ruky, rok s ním jezdit, a následně jej ještě prodat se ziskem. Bylo přitom pomalu jedno, jakou značku či model vlastníte, stačil dobrý stav, jasná historie, a tedy i slušná budoucí perspektiva.

Momentálně se sice situace ustálila, ovšem co přijde za rok či pět let, málokdo ví. Byť pár jistot tu přece jen máme. Zejména Evropská unie se totiž snaží poslat auta se spalovacími motory na věčnost. Od roku 2035 tak má být zakázán jejich prodej, dostupnost ale bude ponížena ještě o deset let dříve, a to v důsledku emisní normy Euro 7. Ta se totiž soustředí hlavně na výfukové emise, které mají být stejné skoro za všech okolností. Dosáhnout něčeho takového je ale extrémně složité, a tedy i drahé.

Předpokládá se proto, že řada dostupných aut z trhu zmizí. Na jejich místo pak nastoupí taková, která chce jen málokdo, tedy elektromobily. Jelikož ale v mezičase zmizí i velkorysé dotace, dá se očekávat dokonce ještě menší zájem než nyní. To pochopitelně bude mít znovu dopad na trh s ojetinami, kde bude možné očekávat další růst. Schopní mechanici se tak mohou těšit na opravdu zářnou budoucnost, neboť práce budou mít až nad hlavu. A budou si moci za ni nechat královsky platit.

Společnost Hagerty každoročně zveřejňuje seznam ojetin, na jejichž koupi byste již neměli prodělat. Ve světle výše zmíněného se tak jeví prakticky jakýkoliv zajímavý vůz se spalovacím ústrojím, ovšem níže jmenovaná desítka (plus jedna motorka) mají být sázkou na jistotu. Nějakou roli jistě bude hrát to, že jde o pohled z hlediska amerického trhu, v případě Evropy tomu ale nebude až tak výrazně jinak. Snad jen s tím rozdílem, že některé modely zde pořídíte dráže, než je uvedeno.

Na samotném seznamu je pozitivní hlavně to, že vybrat si může naprosto každý. Nejde přitom pouze o milovníky jedné či dvou stop, ale také o různé cenové kategorie. Nejlevnější výdělečnou klasikou je přitom Suzuki Cappuccino, na které vám stačí pouhých 283 tisíc korun. Tento kei car měřící pouhých 3 295 milimetrů se přitom svého času prodával i v Evropě, pořídit lze tedy i kusy s volantem na správné straně. Výkon 63 koní je pak dostačující i díky hmotnosti pouhých 725 kg.

Protipólem roadsteru s odnímatelným střešním panelem je Lamborghini Murciélago a Mercedes-Benz SLR McLaren. Oba vozy lze přitom aktuálně v Evropě pořídit za méně než udávaných 7 a více milionů korun, to však nic nemění na jejich žádoucnosti. S výkonem začínajícím okolo 600 koní dnes už sice vyloženě neoslní, na druhou stranu však nejsou napěchované všemožnými elektronickými asistenty od podlahy až po střechu. Tady se tedy propad cen opravdu nedá předpokládat.

Zajímavý je ostatně pohled i na dvojici Chevrolet Corvette Z06 a Nissan 350Z. Americký vůz je totiž levnější než ten japonský, a to navzdory dvěma extra válcům pod kapotou. Dáno je to ovšem z velké částí tím, že Z06 byla vnímána jako dokonalý okruhový nástroj. Řada lidí s ní tedy minimálně jednou na trať vyrazila, což je projevilo na větším propadu hodnoty. Kousky, které se tzv. track days neúčastnily, jsou ale oproti tomu výrazně dražší.

Více již nebudeme zdržovat, jen dodáme, že oněch jedenáct „střel do černého“ jsme seřadili dle abecedy, nikoliv dle aktuálních cen, které jsou přeci jen spíše orientační.

Tady je celá desítka, tedy vlastně jedenáctka pěkně pohromadě, kus po kuse si ji probereme níže. Foto: Hagerty, tiskové materiály

Deset aut a jedna motorka, na jejich vlastnictví dle Hagerty jen vyděláte

1. AMC AMX (1968 - 1970)

Aktuální cena: od 30 500 USD (707 tisíc Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

2. Audi R8 - manuální verze (2008 - 2015)

Aktuální cena: od 154 000 USD (3,57 milionu Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

3. Harley-Davidson Knucklehead (1936 - 1947)

Aktuální cena: od 90 300 USD (2,09 milionu Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

4. Hummer H1 (1992 - 2006)

Aktuální cena: od 105 000 USD (2,43 milionu Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

5. Chevrolet Corvette Z06 (2001 - 2004)

Aktuální cena: od 31 400 USD (728 tisíc Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

6. Lamborghini Murciélago (2001 - 2010)

Aktuální cena: od 302 700 USD (7,01 milionu Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

7. Mercedes-Benz SLR McLaren (2004 - 2010)

Aktuální cena: od 329 300 USD (7,63 milionu Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

8. Nissan 350Z (2003 - 2008)

Aktuální cena: od 37 500 USD (869 tisíc Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

9. Saab 900 Turbo (1985 - 1993)

Aktuální cena: od 22 200 USD (515 tisíc Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

10. Suzuki Cappuccino (1991 - 1998)

Aktuální cena: od 12 200 USD (283 tisíc Kč)



Foto: Hagerty

11. Toyota Pickup (1984 - 1988)

Aktuální cena: od 20 700 USD (480 tisíc Kč)



Foto: Hagerty, tiskové materiály

Zdroj: Hagerty

