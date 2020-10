Experti vybrali ojetá auta všech typů, jejichž koupí dnes už můžete jen vydělat před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Auto nemusí být jen kasičkou, do níž dokola sypete peníze a ona nenabývá, investicí tímto směrem lze peníze i rozmnožit. Je ale třeba vědět, které auto pořídit, tady je 10 tipů Američanů.

Koupě auta v našich zeměpisných končinách běžně znamená nutnost smířit se s vlastnictvím něčeho, co každým dnem ztrácí na ceně. Osobní automobil obvykle nezvyšuje svou hodnotu s rostoucím stářím či nájezdem, většinou jde o spotřební zboží určené na několikaletou službu a následný prodej se ztrátou dalšímu zájemci.

Opačný osud je od novoty dopřán malé skupině výjimečných aut vyrobených v malém množství, přelomovým strojům a dalším důležitým milníkům automobilové historie. Na taková auta má málokdo z nás, s rostoucím stářím ale u řadu vozů nastane moment, kdy přes svou někdejší obyčejnost začnou být ceněny, jejich pokles hodnoty se zastaví a postupem času se prodávají stále dráž.

Koupě takového vozidla v tu správnou chvíli může být dobrá investice do něčeho, s čím si pořád můžete i sjet. A deset příkladů právě takových takových aut pro letošní rok vybrala americká společnost Hagerty, která dala dohromady soupis aut, která se aktuálně dají koupit relativně levně, postupem času se ale mají prodávat stále dráž. Za současné situace ve světě je možné, že na takový moment si bude nutné počkat déle, trpělivost ale bude náležitě odměněna.

1. Dodge Viper GTS (1996 až 2002)

Experti doporučují dívat se po mladších Viperech z období okolo přelomu tisíciletí. Seriálová Zmije má pověst drsného a nekompromisního náčiní, ale oddaným řidičům se odvděčí zcela jedinečným zážitkem. Mnoho opotřebovaných kusů nestojí za moc, o to větší cenu ale mají a do budoucna ještě mají mít udržovaná provedení, hlavně pak verze GTS.

Foto: Dodge

2. Volkswagen Corrado (1990 až 1995)

Volkswagen nebyl vždy producent sterilních aut, sexy Corrado oslovilo snad všechny věkové skupiny zajímavým vzhledem i osobitým charakterem. Hbité kompaktní kupé s předním náhonem je levnější vstupní branou do sbírky ikonických Volkswagenů, podobně starý Golf GTI je dnes dražší alternativou.



Foto: Volkswagen

3. Ferrari 360 (1999 až 2005)

Hagerty eviduje za tři roky 211% nárůst pojistných smluv na Ferrrari 360, což vzhledem k zaměření firmy značí hlavně razantní zvýšení počtu uložených kusů do hlídaných sbírek. Mezi lety 1999 až 2005 bylo vyrobeno asi 17 600 exemplářů všech karosářských verzí, po patnácti letech od ukončení výroby je těch zachovalých o poznání méně a tím roste i jejich cena. Ceněné budou hlavně verze s manuálními převodovkami, třebaže těch se tehdy prodávalo ještě docela dost.



Foto: Ferrari

4. International Harvester Scout (1971 až 1980)

Předchůdce dnešních SUV z Indiany je lahůdka dostupná v řadě karosářských variant. Osmiválcový kompromis mezi ultimátním off-roadem a běžným automobilem bude složité sehnat, protože většina aut zůstala na míle daleko od Evropy a výroba byla zastavena už před 39 léty. O to výjimečnější zde ale takový stroj bude.



Foto: International Harvester

5. Honda CRX Si (1988 až 1991)

Sen začínajících řidičů z 90. let je nyní na 60 % původní ceny. Jeden z uznávaných sportovních automobilů Hondy si získal respekt nejen u příznivců pohonu přední nápravy. Zábavné CRX zůstává a zůstane symbolem zlatého věku automobilky z Tokia, další růst hodnoty je do budoucna prakticky zaručen.



Foto: Honda

6. Honda/Acura Integra Type R (1997 až 2001)

Pod různými značkami prodávaná Integra Type R je považována za nejlepší předokolku všech dob. Většina majitelů chtěla na vlastní kůži poznat přesný význam takového ocenění, proto v bazarech zůstalo nezničených aut jako šafránu.



Foto: Honda

7. Jeep Cherokee XJ (1984 až 2001)

Své místo má i Jeep Cherokee XJ kvůli typickému vzhledu a robustní konstrukci. Globální model se vyráběl po celém světě, přičemž produkce dosáhla asi 3 milionů kusů. Kdo by to řekl, že se o něj jednou začnou zajímat sběratelé, ale děje se to.



Foto: Jeep

8. BMW Z3 M Roadster (1998 až 2002)

Bavorská auta starších generací doladěná divizí M jsou dnes obecně v kurzu a platí to i o kdysi trochu rozpačitě přijaté M3. Zájem pochopitelně zvyšuje hodnotu, Z3 M Roadster je ale pořád tou levnější alternativou vedle mimořádně ceněného kupé. Téměř jistému zbohatnutí předchází boj s hledáním nejlepší ojetiny bez dodatečných úprav či skrytých závad za ještě rozumné peníze.



Foto: BMW

9. Porsche 914 (1970 až 1976)

Porsche nemůže chybět v sumáři doporučených investic, konkrétní model tady ale překvapí. Není to slavná řada 911, ale o mnoho méně glorifikovaná varianta 914 s motorem uprostřed, která je známá některým skvělou ovladatelností a cenovou dostupností. I ta má být do budoucna jen dražší.



Foto: Porsche

10. Range Rover Classic (1970 až 1995)

Původní verze Range Roveru vyráběná v nespočtu provedení po dlouhých 25 let a být též tou, za kterou se lidé budou do historie ohlížet stále více. Dávný Range Rover Classic zavedl řadu dodnes používaných prvků, které okopírovala konkurence a postavil základy respektu dnešních Range Roverů, které pořád platí za jeden z ideálů mezi luxusními SUV.



Foto: Range Rover

Zdroj: Hagerty

Mirek Mazal