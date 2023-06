Extrémní ztráta hodnoty elektromobilů je reálná, Tesla nabídla majiteli 9 let starého auta za miliony jen 110 tisíc Kč před 2 hodinami | Petr Miler

Příznivci elektromobility rádi tvrdí, že statistické údaje o poklesu hodnoty elektrických aut jsou jen čísly, která nereflektují realitu. Příběhy ze skutečného života jim ale zapravdu nedávají.

Už léta varujeme před tím, že i když jsou elektromobily drahé na pořízení a jejich provoz nebude nakonec tak levný, jak se svého času mohlo zdát už kvůli cenám elektřiny nebo jejímu pozdějšímu zdanění ve stylu benzinu a nafty, to nejhorší pro majitele teprve přijde. Skutečně drahým špásem se stane ztráta hodnoty těchto vozů, tedy rozdíl mezi cenou, za kterou jsou pořízeny, a tou, za níž jsou později prodány.

Dalo se prostě čekat, že se to stane. Klíčovým důvodem je životnost akumulátorů a ceny jejich náhrad, nejde ale jen o to. Problémem jsou také dotace a jiné manipulace s cenami, své k věci řekne rovněž rychlý vývoj na tomto poli. Elektromobily pořád nejsou dobré z hlediska jejich každodenní použitelnosti, ale byly ještě horší. Takže kdo bude chtít platit velké peníze za 5 nebo 10 let staré auto, když to nové bude citelně jinde? Navíc dotované, s osmiletou zárukou na baterku a dalšími výhodami?

Dokud šlo o očekávání expertů na vývoj hodnoty aut, bylo možné to bagatelizovat. Dnes už to možné není, je to statisticky podložený fakt, protože je ale dnes módní i statistiky shazovat, můžeme se vrátit k ryzí empirii. I takových poznatků už jsme tu měli slušnou řádku, ten poslední je ale svým způsobem extrémní.

Svěřil se s ním jeden z majitelů Tesly Model S z roku 2014 na Redditu. Se svým autem za 9 let najel asi 241 tisíc km, což není moc ani málo, na Ameriku, odkud pochází, je to prakticky průměrná hodnota. Auto po takové době a podobném nájezdu pochopitelně ztratí většinu své hodnoty skoro vždy, když se ale podíváte třeba na současné ceny Škod Superb, ať jsme blízko Modelu S třídou, pak vozy ze stejného roku a s podobným nájezdem začínají na asi 250 tisících Kč, nemají-li být bourané, stočené apod.

Jde nepřekvapivě o diesely 1,6 TDI, které tou dobou startovaly na 660 tisících Kč. Málokdo koupil úplný základ, přidalo se pár příplatků, takové auto tehdy mohlo stát 700 tisíc podle ceníku snadno, ať neřešíme koruny. Máme tu tedy propad na asi třetinu, přesněji 36 procent původní hodnoty. To je víceméně standard, byť v tomto konkrétním případě jde spíš o extrémní, nikoli průměrnou hodnotu.

U zmíněného Modelu S neznáme jeho přesnou specifikaci, z dřívějších příspěvků majitele je ale zřejmé, že šlo o verzi ze středu nabídky s pár „extras”, která tehdy mohla vyjít na cca 90 tisíc dolarů. Kursem z té doby jsou to asi 2 miliony Kč. Přesně tohle auto chtěl dotyčný prodat Tesle a vyměnit za nové, automobilka mu ale nabídla - podržte se - pouhých 5 tisíc USD, tedy asi 110 tisíc Kč. Inu, 9 let a 241 tisíc km znamená konec všech záruk a vysoké riziko nutnosti výměny akumulátoru. A nejbohatší muž světa si peníze netiskne, takže Tesla nechce prodělat, proto nabídla tak málo. Bavíme se o pouhých 5,5 procentech původní ceny a „provaru” téměř 1,9 milionu Kč. To jsou obrovské peníze.

Jistě, je to nabídka Tesly, ta ale nejlépe ví, jaké s tím či oním autem jsou resp. mohou být problémy, takže jde jistě o opatrnou, ale nikoli z prstu vycucanou cenu. Diskutující na Redditu říkají, že jinde majitel dostane víc, ale o kolik? Na americkém Autotraderu vidíme podobné (i méně jeté) Modely S 2014 prodávat od 15 až 20 tisíc USD, tedy od asi 330 tisíc Kč. Šance, že by takový vůz někdo přímo vykoupil podstatně dráž než za 10 tisíc USD, je tedy minimální. A i kdybychom vzali 17 tisíc USD jako realistickou prodejní cenu, pořád se bavíme o propadu hodnoty na 20 procent původní hodnoty, skoro polovinu zmíněného standardu u spalovacích aut. Navíc dodejme, že jde o Tesly, které si po letech pořád zachovávají nějakou žádoucnost, jiné elektromobily na tom budou jen hůř.

Tento problém je prostě skutečný a majitelům leze a poleze do peněz, až to hezké není. Samozřejmě, pokud na to máte a elektromobil chcete, je to v pořádku, Mercedes třídy S si lidé s jinou vidinou nekupují. Ale pokud chcete udělat dobrý obchod, existují lepší možnosti - elektromobil je drahý špás i tímto pohledem.

Podobná Tesla Model S z roku 2014 přijde majitele hodně draho. Tesla mu na protiúčet nabízí jen 5,5 procent původní ceny. A ani na trhu nemá velkou šanci získat více než 20 procent. Za 9 let a 241 tisíc km tak bude platit skoro plnou cenu původně 2milionového auta. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Reddit, Zdroje dat: Autotrader, Sauto

Petr Miler

