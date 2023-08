Extrémní pokles hodnoty elektromobilů je skutečný, vrcholná Tesla přišla za 1 rok a 30 tisíc km o polovinu ceny

Už procentuálně je to rána, protože se ale jedná o velmi drahý vůz, bavíme se po pouhých 12 měsících a jen něco málo přes 30 tisících najetých kilometrech o sumě v řádu milionů korun. A to je prosím odhad, který obvykle vede k ještě horší realitě.

Nevíte, co s penězi? Pak si kupte nový elektromobil, připraví vás o ně snáze a rychleji než jakékoli jiné auto. Experti na zůstatkovou hodnotu aut tvrdí, že elektromobily dnes ztrácí hodnotu až desetkrát rychleji než spalovací auta a nezdá se, že by šlo o pučmidráty zkorumpované ropnou lobby. Zkušenosti některých majitelů lajnují - bohužel pro ně - stejný scénář.

O tu nejnovější se na X alias ex-Twitteru podělila dáma, která si před rokem koupila Teslu Model S Plaid, tedy vrcholné provedení dnes morálně nejstaršího prodávaného vozu značky. Dala za něj 119 tisíc dolarů, tedy asi 2,63 milionu Kč. A může být ráda, že žije v USA - tady by ji stejný vůz vyšel ještě o 650 tisíc Kč dráž. Rok jej ke své spokojenosti používala, v tomto ohledu žádný problém, aktuálně ji ale napadlo, že by ho mohla vyměnit za poněkud více rodinný Model X. A tak logicky chtěla své stávající auto nechat u Tesly na protiúčet a odvézt si nové.

Znovu žádný problém, chce se říci, tohle Tesla standardně nabízí jako snad kterákoli jiná automobilka či její dealeři. Potíží se stala cena - žena, která si říká Miss Jillybean, zřejmě v posledním roce nesledovala dění na trhu s ojetými elektromobily, a tak byla zaskočena, že jí Tesla nabídla na protiúčet jen 61 100 USD, tedy o 48,7 procenta a 58 tisíc dolarů méně. To je vskutku obří ztráta hodnoty za jeden rok ježdění, bavíme se o 1,28 milionu Kč, při zohlednění české ceny by šlo o 1,6 milionu Kč.

I když vezmeme tu příhodnější sumu, hovoříme o ztrátě hodnoty více jak 100 tisíc Kč za každý měsíc ježdění. Najela snad dotyčná 500 tisíc km za rok? Ani ne, zvládla ujet 19 tisíc mil, tedy asi 30 tisíc km. Rychlou matematikou se tedy bavíme o výdaji 42,70 Kč za každý ujetý kilometr. Jen na ztrátě hodnoty - bez elektřiny, pneumatik brzd, servisu... To je skutečně raketa, pověstná cesta z Prahy do Brna a zpět vás bude stát nejméně 17 tisíc korun jen na amortizaci vozu.

Je navíc třeba dodat, že šlo o online odhad, který Tesla v praxi obvykle nedodrží a výsledná cena je ještě menší. Není divu, že majitelka si auto raději nechala, ale pomůže si někam? No pokud nebude pořádně jezdit, tak stěží, auto hodnotu už těžko někdy nabere a stejným nájezdem ztrátu do většího počtu km nerozmělní. Jasně, dalších najetých 30 tisíc km bude z podstaty levnějších, ale nic to nemění na tom, že ježdění elektromobilem je dnes extrémně drahé hlavně kvůli poklesům jejich hodnot.

Důvodů je více, tím dominantním je ale krátká životnost akumulátorů vedoucí k téměř nulové hodnotě vozu po 8 až 10 letech. Největší část propadu hodnoty se pak odehraje v prvním roce vlastnictví, následně cena klesá pomaleji. Tak či onak je to pro Teslu smutné, zvláště u tohoto provedení - i Audi, BMW nebo Mercedes na ceně ztrácí rychle, pokud ale sáhnete po něčem jako BMW M3, zase taková rána to není, tyto výjimečné modely si drží cenu docela dobře. Model S Plaid je také výjimečný, cenu si ale evidentně nedrží vůbec.

