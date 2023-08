Fanda si koupil BMW 3 kombi E46 s dieselem 3,0 a postupně do něj narval pětinásobek jeho ceny. Nelituje ani trochu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Vypadá to jako nesmysl, jako ekonomická sebevražda svého druhu. Jenže co když se tak dostanete k legendárnímu autu, na které BMW nikdy pořádně nenavázalo a stěží na něj kdy naváže? To se pak na věci musíte dívat jinak.

Mám kamaráda, který se doslova zamiloval do Jaguaru XK8 Cabrio. Tedy do vozu, kterému lze palec nahoru ukázat snad jen v případě vzhledu. Ve všech ostatních ohledech najdete daleko lepší a hlavně spolehlivější auta. Přesně to jsem mu sdělil i s komentářem, že servisní náklady ho mohou sežrat zaživa. Nic z toho nezabralo, načež si kamarád může již druhý rok užívat jízdy „nahoře bez“. A víte co, vlastně mu i závidím, neboť při každé jeho projížďce si vzpomenu na to, s jakou radostí jsem usedal za volant svého někdejšího Porsche 911. Ani to přitom nebylo z pohledu údržby zrovna procházkou růžovým sadem.

Nemusím nicméně zůstávat pouze u zahraniční produkce, další z kamarádů pro změnu ujíždí na někdejší produkci Škody. Sám přitom uznává, že mladoboleslavská auta nejsou rychlá, ani pohodlná či zrovna úsporná. Jenže pro něj mají své kouzlo, tak jako pro mě má stroj z Zuffenhausenu. Jenže zatímco Porsche můžete při správné péči prodat klidně i se ziskem, u letitých Škodovek je to již poněkud ošemetnější. Na druhou stranu, onen servis je daleko levnější. Tak jako tak to ovšem znamená, že provoz starých aut zkrátka něco stojí, i když každá investovaná koruna se vrací několikanásobně v podobě úsměvu na tváři.

Podobně je na tom i kolega Phill Tromans z webu Car Throttle. Ten si v roce 2021 pořídil ojeté BMW 330d Touring generace E46. Tedy z pohledu mnohých to nejlepší a nejkrásnější provedení řady 3, jaké kdy v Mnichově vzniklo. Za kombík zaplatil 2 700 liber, tedy jen něco málo přes 76 tisíc korun. To nezní zrovna jako horentní suma, na druhou stranu se však jednalo o dvacetiletý vůz s nemalým nájezdem. Phill tedy s cenou, kterou se mu povedlo snížit z původně požadovaných 3 000 GBP (84 500 Kč), souhlasil, ovšem za podmínky, že původní majitel projde ekvivalentem české STK.

Jenže i když vůz mohl oficiálně na silnice, k dokonalosti měl daleko. Když jej Phill vzal do autorizovaného servisu, zjistil, že je naprasklá podlaha zavazadelníku. V rámci opravy se pak rozhodl pro daleko větší zásah, tedy i pro koupi nového pomocného rámu či tlumičů. Již tento krok si vyžádal dvakrát vyšší sumu, než jakou kolega vydal za samotný vůz. Jelikož však předpokládal, že následně mu BMW bude dekády fungovat bez zádrhelu, zaplatil ji s úsměvem na rtech.

Ten však záhy zmizel, neboť mechanik při demontáži objevil poměrně rozsáhlou korozi. Nikoli až takovou, která by auto poslala do šrotu, ovšem stále problematickou. A jakkoli se s tím Phill zvládl popasovat, následně již musel řešit také vodní pumpu, řízení, chlazení či všelijaké hadičky v různé fázi rozpadu a puchření. Nakřáplé bylo také jedno lité kolo, zatímco u třech zbývajících došlo na rovnání. A aby toho nebylo málo, zapotřebí byly také nové pneumatiky.

Stále se nejednalo o konec útrat, ve víku zavazadelníku se totiž objevila díra a zapotřebí bylo vyřešit i další kosmetické opravy. Ve finále tak Phill za návrat vozu do provozuschopného stavu zaplatil již pětinásobek pořizovací ceny. Dnes tak přiznává, že kdyby věděl, co jej čeká, rovnou by navýšil svůj původní rozpočet a zřejmě by skončil u kousku v mnohem lepším stavu. Zvláště poté, co mu vypověděl službu startér, a BMW tak muselo odpočívat na příjezdové cestě.

I přes nemalé výdaje však Phill nelituje, že se stal majitelem mnichovského kombíku - v podstatě se u něj jedná o splněný sen. Dostal se k autu, jaké už se nevyrábí, a za statisíce korun si jej dal do stavu, v jakém jej obvykle nekoupíte. Co je vedle toho alternativou? Nová Fabie 1,0 holobyt? Tady není co řešit.

Přesto je dobré dbát některých pouček - pokud si chcete koupit starší auto, obvykle je lepší utratit 300 tisíc za dobrý kus než koupit za 100 tisíc poloviční vrat a věřit, že dalších 200 tisíc bude stačit na vrácení auta dostavu 1A. Možná ano, možná ne, beztak se ale nikdy nemusíte dopracovat stejného výsledku, který by byl dosažitelný s novější či méně jetou alternativou. Ostatně, kolega si svého času užil své s podobnou Alfou, i když v případě italských aut vám od problémů možná nepomůže ani neomezený počáteční rozpočet...

BMW 3 Touring generace E46 je v některých ohledech dodnes nepřekonané auto. Není těžké si ho zamilovat, tak proč se nevydat na cestu postupného doladění levně koupené ojetiny k dokonalosti? I to je cesta k dobrému vozu, třebaže trnitá. Foto: BMW

Zdroj: Car Throttle

