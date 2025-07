Fiat 500 si v bazarech pozoruhodně drží cenu. I když za své peníze dostanete přesně to, co se říká o italských autech včera | Petr Prokopec

Berte to jako důkaz, že ani takovou věc jako automobil spousta lidí nekupuje hlavou, ale srdcem. Pětistovka je obecně problematický vůz a v její třídě koupíte lepší alternativy. Jenže se líbí i 17 let po svém příchodu, a tak zkrátka táhne. To z ní ale dělá ještě horší koupi v poměru hodnoty a ceny.

Na sklonku 90. let minulého století vedení Fiatu zneklidnil úspěch Smartu ForTwo na poli malých městských aut, zvláště pak v Itálii. Tomu se nelze divit, koneckonců šlo o domovinu této automobilky a hlavně segment, který dříve mohla považovat za svůj. Odstartoval tak vývoj novodobého Fiatu 500, kterému v roce 2004 předcházel koncept Trepiuno. Jeho přijetí bylo víc než vřelé, načež tehdejší designér značky Frank Stephenson práci svého kolegy Roberta Giolita jen takříkajíc učesal.

Co přišlo poté, asi nikdo nečekal ani v tom nejbláhovějším snu. Pouhé tři týdny po zahájení prodeje v roce 2007 měl Fiat vyprodáno na celý rok dopředu, což značilo 58 tisíc závazných objednávek. Pro další rok tak již automobilka navýšila své kapacity na 200 tisíc aut. V březnu 2010 pak Italové měli na kontě pokoření milníku půl milionu vyrobených kusů a o další tři léta později byli na dvojnásobku. Tento zájem proto nakonec vedl k představení prvního výrazného faceliftu až v roce 2016.

Fiat by jeden ze svých bestsellerů ponechal v prodeji dodnes, i přes snahu protežovat druhou generaci, která původně měla disponovat pouze elektrickým pohonem. Jenže proti byl Brusel zavedením nových regulí GSR2, které již nebylo možné aplikovat. Novodobá pětistovka se tedy pakovala do bazarů, zatímco u jejího nástupce bylo urychleně přistoupeno k vývoji spalovací verze, neboť zájem o provedení s elektrickým pohonem je po pár letech skoro nulový. Dokud se ale ta fakticky neprodává, je ojetá spalovací pětistovka vaší jedinou možností, pokud takový vůz chcete.

S ohledem na dlouhý 17letý životní cyklus a nemalé prodeje je nabídka ojetin opravdu rozsáhlá, ceny navíc startují pod úrovni jedné české průměrné měsíční mzdy, tedy na nějakých 35 tisících korun. Za tuto částku ovšem můžete pomýšlet na kousky z počátku výroby, jejichž nájezd se většinou pohybuje nad 200 tisíci kilometry. Pokud si ale jako maximum dáte polovinu této porce, rázem si pro změnu připravte dvojnásobek (70 tisíc Kč), a to i přes nemalé stáří.

Fiat 500 si tedy docela drží svou hodnotu, čemuž se do jisté míry nelze divit - i kousky z roku 2007 vypadají přitažlivě, pokud je zrovna nezdobí již rozsáhlá koroze. S tou je třeba počítat hlavně v případě lemů a prahů, stejně jako mohl „žlutý mor“ již zcela sežrat výfuk. Při výběru vhodného exempláře rovněž zkontrolujte zavěšení, dle německých techniků jsou s nim problémy již u tříletých aut. Po pěti letech je pak zralé na výměnu, tak jako pružiny či tlumiče.

Další Achillovou patou jsou světla na obou koncích vozu, jakkoli trochu překvapivě platí, že čím starší daný kousek je, tím kvalitnější jsou zadní lampy. V případě brzd ale platí pravý opak, u pětiletých aut si dejte pozor hlavně na ruční brzdu, u sedmiletých však již také na kotouče. Pětileté a starší vozy mají rovněž problém se značným únikem oleje, což spolu s oním korodujícím výfukem vede k tomu, že kousky před faceliftem již nemusí projít emisemi.

Kolegové z Auto Bildu přihazují své vlastní zkušenosti, s Fiatem 500 totiž najeli dokonce 207 tisíc kilometrů. To sice na jedné straně značí jeho oblibu a vlastně je tak vysvětlena i vyšší zůstatková hodnota, neboť do Itala vážně není těžké se zamilovat, přejít je však třeba značnou nekvalitu. Němcům se totiž porouchal motor i alternátor, stejně jako převodovka. Na výměnu byla zralá ložiska kol a na svém místě nezůstaly pevně držet dokonce i kliky dveří.

Pětistovka tak vlastně naplňuje vše, co se o italských vozech traduje. Tedy že je na ně radost pohledět, ovšem za to často platíte na opravách. Ochota mnohých majitelů sahat neustále do peněženky ale časem slábne, což následně vede k výraznějšímu zhoršení kondice. Protože se ale líbí, lidé ho prostě chtějí. Pokud si také nemůžete pomoci a rozpočet máte poněkud napjatý, vyplatí se do bazarů zamířit s podrobným návodem, nač si dát pozor. Jinak snadno koupíte sice stylové auto, ze kterého se ale rychle může stát leda alternativa zahradního domku.

