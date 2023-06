Francouzi jdou po majitelích velkých a drahých SUV, budou je trestat za jejich auta před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Francie byla vždy velmi rovnostářská, a tak nepřekvapí, že se odpor proti velkým a drahým SUV setkává u lidí s pochopení. Je to jejich věc, v takové chvíli by to ale chtělo aspoň všem měřit stejným metrem.

Není žádným tajemstvím, že stále více evropských metropolí bojuje s houstnoucí dopravou. Do měst se totiž i nadále stěhuje více lidí než z nich. Kromě toho starý kontinent za posledních pár dekád poněkud zlenivěl, auto je tak momentálně využíváno i při cestách, které byste dříve snadno absolvovali pěšky. Z toho důvodu samozřejmě jeden vůz rodině nestačí, ti movitější navíc nezůstávají jen u jednoho vozu pro každého rodiče, místo toho provozují rovnou menší vozový park úměrný počtu ratolestí.

S daným vývojem se dá bojovat mnoha způsoby, přičemž tím nejlepším jsou parkovací domy, které lze nejen vytáhnout do výšky, ale rovněž zakopat pod zem. Takové stavby se nicméně neodehrají ze dne na den. Hlavně v centrech je navíc ani nelze realizovat, schází totiž dostatek prostoru. A kupříkladu na uzavření toho kterého náměstí, jenž je navíc zdobeno historickými sochami, nemají politici odvahu. Zvláště když by to mohlo znamenat, že u korýtka zůstanou pouze jedno období.

Vlastně by nás proto nemělo překvapit, že zákonodárci přicházejí s kroky, nad kterými zůstává zdravý rozum stát. Prim v tomto ohledu hraje Francie, která v podstatě automobilům již vyhlásila válku dávno, a to přesto, že stát je kupříkladu klíčovým akcionářem Renaultu. Jenže pro vyšší dobro je evidentně třeba obětovat i nějakou tu firmu. Zvláště když státní kasa nakonec o nich nepřijde, pouze nahradí jeden pramen druhým. Řadě lidí ale nová opatření způsobí značné komplikace.

Vedení města Lyon totiž zastává názor, že velká auta zabírají větší prostor, a proto by logicky jejich majitelé měli za parkování hradit vyšší poplatek. Zároveň dodávají, že taková auta jsou navíc těžší, pročež také produkují vyšší emise. A něco takového musí být potrestáno, tedy zpoplatněno. Nikoho ale nejspíše nezaskočí, že elektromobilům je měřeno jiným metrem, a to přesto, že právě bateriový pohon je spojen s vyšší hmotností i většími rozměry.

Lyonští radní tedy rozhodli, že od 1. ledna příštího roku zaplatí majitelé spalovacích aut, jejichž hmotnost je nižší než jedna tuna, stejných 15 Eur (cca 360 Kč) měsíčně jako lidé, kteří vlastní 2,2tunový elektromobil. Do této kategorie se přitom většina dnešních aut ani nevejde, jednou z výjimek je dvanáctiválcový T.50 od Gordona Murrayho. Jeho vlastníci tak za parkování zaplatí méně než ti, kterým patří třeba Škoda Octavia - u aut s hmotností do 1 725 kg se platí 30 Eur (720 Kč).

Touto „sociální spravedlností“ se již nakazila i Paříž, kde již rovněž došlo na schválení podobného opatření. Také v metropoli ležící na Seině si tedy motoristé od 1. ledna příštího roku připlatí, přičemž výše poplatku se má odvíjet od velikosti, hmotnosti a motorizace. Trnem v oku radních jsou hlavně velká SUV, jejichž používání má být postupně ještě více omezováno - třeba zavedením mnohem nižší povolené rychlosti, než jakou mohou jezdit ostatní, či jejich odsunutím do určitých jízdních pruhů.

Protože podobný „zelený mor“ je velmi nakažlivý a šíří se velmi rychle, vlastně jen čekáme, kdy se objeví také v Česku. Znovu by tak chtělo politikům připomenout, že malá a relativně lehká spalovací auta mají hlavně chudší lidé, pro které je dražší parking výrazným zásahem do rozpočtu. Ti bohatší, kterým patří ona velká a těžká auta, klidně i s elektrickým pohonem, ale jen mávnou rukou. Něco nám ale říká, že tohle zákonodárci dávno ví.

Takové BMW iX měří takřka pět metrů, ovšem dle nových nařízení, která zavádějí francouzská města, bude jeho majitel platit za parkování méně než člověk vlastnící kratší, ovšem spalovací auto. A to přesto, že zde zákonodárců velká auta zabírají více místa a mělo by se za ně platit více. Foto: BMW



S majiteli modelů, jako je X7, ale nikdo nebude mít slitování. Foto: BMW

