Francouzský rodinný ideál skončil po 4 letech pro nezájem, dnes jako levná ojetina překvapí svou spolehlivostí, hlavně jako diesel

Petr Prokopec

Na to, že jde klidně o vůz starý jen 5 let, který uveze až 7 lidí a nenajel víc než 100 tisíc kilometrů, stojí až neuvěřitelně málo. A není to tím, že by nevydržel, SpaceTourer dojel na to, že jde o MPV.