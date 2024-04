Frustrace majitelů Tesel roste, jejich auta dál ztrácí na ceně mnohonásobně víc než ostatní vozy před 10 hodinami | Petr Miler

Jde o tak obrovské peníze, že je celkem jedno, jak moc jste s autem spokojeni nebo jak moc toho ušetříte v jiných ohledech. Pokud něco bude Tesle dál odhánět zákazníky, je to tohle.

Před pár dny vydal Consumer Reports studii sledující náklady na provoz různých aut během 10 let vlastnictví. A jakkoli práci kolegů z CR respektujeme, v tomto ohledu jsme nepochopili, co tím chtěli říci. Sledovali totiž pouze servisní náklady, což je na jednu stranu relevantní, v delším časovém horizontu ale zcela nevýznamný pohled na věc. Při jakkoli delším vlastnictví auta bude téměř vždy dalece dominantním nákladem pokles jeho hodnoty, který tato studie zcela zanedbala.

Žebříček tak ovládla Tesla díky relativně malým servisním nárokům, přičemž v jejím případě i v případě několika dalších aut v pořadí se náklady na 10 let pohybovaly mezi 4 a 5 tisíci USD, tedy mezi 94 a 118 tisíc korunami. Neříkáme, že to jsou malé peníze a že není jedno, jestli tento náklad je 100- nebo 200tisícový. Ale probůh, stavět kupní rozhodnutí zrovna na této statistice by bylo nesmírně zavádějící.

Zrovna Tesly totiž excelují také v úplně jiné záležitosti, právě v oné ztrátě hodnoty. A jakkoli si na tomto poli už užily své, poklesy ne a nekončí. Ukazují to data od CarGurus, podle nichž zůstávají Tesly ve střednědobém časovém horizontu auty s nejrychleji klesající hodnotou mezi ojetými vozy. A jde tu o takové peníze, že se 100, 200 nebo i 300 tisíc korun zaplacených na údržbě za 10 let bude zdát plivnutím do rybníka.

I když tedy Tesly horečnatě ztrácely hodnotu už dříve, zůstávají dnes na piedestalu v případě všech modelů. Dokonce i starý Roadster jde cenově dolů, jakkoli má tendenci stávat se sběratelským zbožím. Za uplynulý rok tedy jednotlivé vozy utrpěly následující průměrné poklesy hodnoty:

• Tesla Roadster: -27,3 %

• Tesla Model 3: -31,5 %

• Tesla Model X: -32,4 %

• Tesla Model Y: -34,1 %

• Tesla Model S: -34,4 %

Bavíme se tedy o obrovských, v průměru přibližně třetinových propadech, které se dalece vymykají běžným měřítkům. Podle dat CarGurus činil průměrný pokles hodnoty auta za uplynulý rok jen 7,21 %, Tesly jsou tedy na čtyř- až pětinásobcích. A je jedno, jak dlouhou časovou optikou se na věc podíváme, i za uplynulých 90 dnů zaznamenaly Tesly v průměru pokles o 11,58 %, zatímco celý trh jen 0,48 %, bavíme se tedy o poměru 24:1, Tesly ztrácí hodnotu 24krát rychleji.

Když si to převedeme do absolutních cen, bavíme se o průměrném poklesu o 14 710 dolarů za jediný rok. To je 346 tisíc korun, pořád za pouhý rok. Na vlastnictví Tesly si tak musí majitelé dávat stranou v průměru 29 tisíc korun měsíčně jen optikou ztráty hodnoty - to je na takové auto neskutečně mnoho a fakt, jestli stojí servis 7, 10 nebo 15 tisíc ročně je vedle toho opravdu zanedbatelný, je to na hranici statistické chyby celkových nákladů na provoz včetně amortizace.

Proč jsou zrovna Tesly v této statistice tak „dobré”? Jednak jsou to vždy elektromobily, které na ceně ztrácí daleko nejvíc, násobně víc než spalovací auta. Dnes je dělá kdekdo, ale málokdo nabízí jen ty, takže ve statistikách třeba Mercedesu se projeví okrajově. A když se k tomu přidává zlevňování nových aut, které Tesla praktikuje víc než kdo jiný, sejdou se dva podstatné faktory, které tlačí ceny ke dnu. Jednou to samozřejmě musí skončit, ale to jsme si říkali už loni. A stejně se z vlastnictví loni koupené Tesly stala ekonomická sebevražda svého druhu.

Není tedy divu, že to majitele frustruje, koupě Tesly je dnes relativně levná, vlastnictví vzhledem k pořizovací ceně je ale extrémně drahé. Trochu se nám chce pochybovat o tom, že někdo s takovou ekonomickou zkušeností sáhne po Tesle znovu, ale tato značka žije na trochu jiné planetě (Mars?), tak se raději nepouštíme do ukvapených závěrů.

Tesla Model 3 při svých dnešních cenách a schopnostech snad i láká. S vidinou třetinového propadu za rok bude ale její pořízení hodně velký luxus. Foto: Tesla

