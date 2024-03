Fyzická tlačítka v interiérech aut byla označena za bezpečnostní prvek, výrobci budou nuceni je zachovat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Už jsme si nemysleli, že si Brusel budeme moci ještě někdy spojit s čímkoli rozumným, i v pekle ale občas mrzne. „Pachatelé dobra” tak pro jednou nevolají po nesmyslu, Euro NCAP bude automobilky tlačit do zastavení eliminace tlačítek v interiérech.

Není to zase tak dávno, co většina mobilních telefonů disponovala nanejvýš několikařádkovým displejem a záplavou tlačítek. Takové přístroje sice nebyly zrovna vrcholem elegance, po stránce praktické si však uživatelé neměli nač stěžovat. Pokud si totiž zapamatovali, pod jakou klávesou se co nachází, snadno mohli textovou zprávu vyťukat poslepu v jedoucím autě, aniž by sundali oči ze silnice. Něco takového nemíníme glorifikovat, řízení je třeba věnovat veškerou pozornost, musíme ale zůstat realisty - když se podíváte do interiérů moderních aut, pak lze s jistotou tvrdit, že esemeskování na starých mobilech bylo za jízdy ještě bezpečnou činností.

Stejně jako v případě telefonů také u aut došlo k posunu a výrobci začali klást až nesmyslný důraz na dotykové displeje. Divit bychom se tomu neměli, neboť taková rošáda přináší z jejich úhlu pohledu jen pozitiva. V prvé řadě je levnější soustředit na jeden či několik displejů veškeré ovládání, než pro každou funkci vyrábět specifické tlačítko. A nejde jen o to - zatímco používání tlačítek vyžaduje dělat pomalu každé auto trochu jinak (a později je těžké do jeho výbavy něco přidat), na jeden displej můžete dát nebo nedat cokoli a později klidně něco dalšího doplnit, takže to zjednodušuje i zlevňuje výrobu a umožňuje také pozdější doplnění nových funkcí za extra poplatek. Dodejme, že auta s designově „čistými” interiéry působí moderně a dávají designérům větší svobodu při jejich navrhování, a je to jedno velké „win-win-win-...”.

Z pohledu zákazníka to ale zase taková výhra není. Podobné interiéry se mohou někomu líbit, ale nakonec platí to samé, co u mobilů. Však si zkuste - anebo radši ne - jako řidič jedoucího vozu napsat zprávu na dotykovém displeji, bez koukání na displej mobil nejspíš ani neodemknete. Podobné je to s ovládáním jednotlivých funkcí v palubním menu auta s dotykovým displejem jako jediným rozhraním - dokud nesundáte oči z vozovky, v podstatě máte smůlu. Jakmile tak ovšem učiníte, stáváte se svým způsobem projektilem schopným zničit vše, co mu stojí v cestě.

Když si pak uvědomíme, že třeba v Česku mají řidiči při jízdě zakázáno mobil už jen držet, pak je docela zvláštní, že „držet” dotykový displej (a ono ho někdy jinak než si prostě položit ruku na něj ovládat ani nejde) moderního auta není žádný problém. V tomto směru tedy příjemně překvapí snaha i tuto věc řešit. A ne zákazy, ostatně iniciativa tentokrát nepřichází od politiků, ale relativně konstruktivní cestou.

Byli bychom raději, kdyby na to výrobci přišli sami, ostatně ne všichni se cestou „dotykové mánie” vydali a někteří se zuby nehty drží tlačítek aspoň pro klíčové funkce - tady oceňme Škodu. Nyní to ale budou muset aspoň zčásti dělat i jiní, pokud tedy budou chtít získat maximální možné hodnocení v crash testech bruselského Euro NCAPu. Právě tato organizace bude totiž od roku 2026 přidělovat pětihvězdičkové ohodnocení pouze těm vozům, které disponují fyzickými tlačítky či páčkami pro ovládání minimálně pěti věcí - směrových světel, výstražných světel (tedy všech směrovek naráz), klaksonu, stěračů a aktivaci nouzového volání eCall SOS. Mohlo by toho být víc, lpěli bychom i na ovládání ventilace a audiosystému, ale lepší něco než nic.

Pochopitelně se sluší dodat, že požadavky Euro NCAP nejsou pro automobilky závazné a výrobci se sami mohou rozhodnout, zda budou oněch pět hvězd za tuto cenu chtít anebo ne. Ale je to aspoň pozitivně míněná snaha a dá se předpokládat, že většina výrobců se podvolí. Matthew Avery, strategický ředitel Euro NCAP, ostatně dodává, že nová strategie má podporu automobilek. O její finální podobě se však aktuálně stále debatuje.

Tak jako tak zde nicméně máme posun správným směrem, o kterém již loni mluvil šéf BMW Oliver Zipse. Ten uvedl, že během dekády budou obrovské displeje postaveny mimo zákon. „Je chybou, když se kvůli ovládání vozu musíte koukat někam dolů,” řekl. O něčem podobném nyní mluví Avery, podle nějž „sundání očí z vozovky zvyšuje riziko havárie kvůli rozptýlení”. Souhlasíme a pozitivní motivaci pro automobilky vítáme, jen bychom zkrátka raději viděli, jak dají zájmům klienta před vlastními zájmy přednost samy, ne pod tlakem.

Tesla najela na dotykové ovládání naprosto všeho, dokonce i převodovky. Ta se asi nepodvolí, Škoda ale problém mít nebude, ta si ostatně na určité formě fyzických tlačítek potrpí dnes, viz interiér nového Superbu. Foto: Tesla/Škoda Auto

Zdroj: The Times

Petr Prokopec

