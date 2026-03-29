Hackerský útok ukázal, že osazovat auta povinně systémem na kontrolu alkoholu v dechu řidiče nebude zase tak dobrý nápad
Petr ProkopecEU míří k povinnému nařízení tohoto systému do všech nových aut v prodeji, z vlastní vůle si jej ale můžete do aut instalovat sami už dnes. Jeden takový provozuje společnost Intoxalock a jeho podstatou je pochopitelně neumožnit jízdu po požití alkoholu. Jenže před pár dny dojezdili i ti, kteří nepožili.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
před 8 hodinami | Petr Prokopec
V roce 2024 musela evropské trhy opustit hezká řádka aut, mimo jiné třeba Porsche Macan, Boxster a Cayman. Důvodem nebyly jejich vysoké emise, nýbrž další nesmysl v podání Evropské unie. Ta se rozhodla, že na rozdíl od téměř celého zbytku zbytku světa přijme za svou rezoluci OSN o kybernetické bezpečnosti. Výrobcům tedy nakázala, aby svá auta zabezpečili před útokem zvenčí. Na tom by na jedné straně nebylo nic špatného, kdyby ovšem nebyla k k internetu připojena jen kvůli EU.
Brusel tedy nejdříve nakázal něco, co způsobilo potenciální problém, který následně řešil jinou povinností. Auta jako ta zmíněná mohla zůstat „offline”, a tady dokonale chráněná před vším, místo toho se EU postarala o to, že z hradu obehnaného vodním příkopem museli vypustit vodu, aby následně hradby museli chránit jinak. Není divu, že řada automobilek raději přestala dotčená auta prodávat, než aby je musely celá přepracovávat.
Žádné zabezpečení přitom není tak dokonalé jako fyzické nepřipojení, prostě auto nelze nijak vzdáleně ovládnout, pokud k němu nevede cesta. Tady vede, jen je „nějak” zabezpečená. Prolomit se ale dá vždy všechno a následky mohou být ještě docela jiného ražení, než by vás kdy napadlo, jak ukazuje aktuální případ z USA, který lidé probírají na Redditu. A vede i k jinému unijnímu nařízení.
Ve Spojených státech se totiž terčem hackerského útoku stala společnost Intoxalock, která dodává do nových aut detektory alkoholu dechu. Řidiči jsou tedy nuceni si „fouknout do balónku”, a pokud systém zjistí, že jsou pod vlivem, neumožní jim daný vůz nastartovat. Přípravu pro takový systém musí mít od letoška všechna nová auta prodaná v EU, kdy Brusel nařídí alcolocky jako takové, je otázkou.
Problém je ale v tom, že systém znemožňující další jízdu v autech připojených k internetu lze zneužít tak, že jízdu znemožní, i když je řidič střízlivý až za hrob. Přesně těmto problémům řada lidí čelila, důsledku onohu útoku, na který došlo 14. března. Intoxalock ho posléze potvrdil, ovšem bez dalších podrobností. Až o čtyři dny později pak uvedl, že jeho systémy „postrádají kalibraci způsobenou událostí kyberbezpečnostního charakteru“. Souběžně pak společnost uvedla, že problémy se budou objevovat až do 22. března, kdy by mělo dojít k nápravě. To se skutečně stalo, nyní tak systém běží bez problémů, ale po jaké době?
Oněch osm dní pro lidi nepřekvapivě představovalo značné komplikace. „Dnes ráno jsem musel do práce Uberem,“ uvedl jeden z nich na Redditu. „Jsem zaseklý v Houstonu a nemůžu se dostat domů do Dallasu, protože moje auto se zablokovalo,“ zmínil další. Intoxalock pak sice dodal, že zaplatí veškeré odtahy a ze situací spojené náklady, ovšem co je vám to platné, takové problémy prostě nechcete zažít.
A kde vzít jistotu, že se něco podobného nebude opakovat? Klidně jednou v milionech prodaných, nonstop k internetu připojených aut s už povinnými alcolocky? No nikde, to se prostě může stát kdykoli znovu. Možná tedy nebude zase tak dobrý nápad osazovat auta povinně systémem na kontrolu alkoholu v dechu, pokud offline už asi nebudou...
Detektory dechu neumožňující podnapilým jízdu lze na jedné straně vnímat kladně. Jenže jako každé zařízení připojené k internetu jsou také velmi zranitelné. A EU míří k tomu, aby tu byly povinné. Foto: Intoxalock, tiskové materiály
Zdroj: Reddit
