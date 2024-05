Historie levného ojetého Rolls-Roycu Phantom je pojízdným varováním pro všechny kupce kdysi drahých ojetin včera | Petr Miler

/ Foto: Silvauto, publikováno se souhlasem

Je to věc, před kterou pravidelně varujeme, pokud dojde na kdysi drahá auta, která jsou jako ojetiny nabízena za zlomek svých původních cen. Bývají to lákavé nabídky, k A je ale třeba dodat i B - levné jsou zejména kvůli extrémnímu riziku drahých oprav.

V plné nahotě to ukazuje i rychlý pokles hodnoty ojetých elektromobilů, protože ty jsou ale dnes velmi kontroverzním tématem zaplavujícím různým skupinám lidí oči krví kvůli jejich lásce či nenávisti k nim, raději se podržíme konvenčních aut. Také u těch platí, že některá ztrácí hodnotu nejen absolutně, ale i relativně zásadně rychleji než jiná a někteří mají pořád problém pochopit, proč to tak je.

Však ono to na první pohled nedává smysl. Trh s ojetinami je totiž trochu prevít a nezřídka se postará o to, že dva vozy stojící kdysi diametrálně odlišné peníze jsou po pár letech k mání za skoro stejné sumy, i když svými vlastnostmi jsou pořád v úplně jiných sférách. Budeme nyní mluvit hypoteticky, ale i fakticky se jednoho dne skoro jistě stane, že ojetá Škoda Octavia Combi 2,0 TDI původně třeba za 700 tisíc bude stát v bazaru stejně jako původně čtyřikrát dražší Audi A8 55 TFSI quattro, i když půjde o stejně stará auta s podobným nájezdem.

Na jedné straně tak bude stát „olítaný” tuctový kombík s chraplajícím čtyřválcem, na té druhé jedna z nejluxusnějších limuzín s šestiválcovým benzinem. Ať se podíváme na libovolný aspekt těchto aut, zjistíme, že Audi nabízí klidně několikanásobně v každém z nich, jeho technická hodnota je úplně jinde. A o prestiží ani nemusíme mluvit, i starší A8 je extra třída, i zánovní Octavia extra nuda. Proč tedy stojí stejně?

Lišácký ekonom řekne, že se to postará nabídka a poptávka, což je samozřejmě pravda, proč ale lidé najednou nechtějí dát za původně čtyřikrát dražší auto ani o 20 procent vyšší cenu? Důvodů je víc, tím hlavním jsou ale běžné provozní náklady a hlavně riziko těch nenadálých. U elektromobilů je to riziko náhlého selhání drahé baterie, u Audi je to... riziko náhlého selhání drahého čehokoli. Na škodovce se nemá moc co pokazit a když už se to pokazí, opraví to i Pepa z depa. V Audi je bambilión drahých systémů od vzduchového podvozku až po systémy nočního vidění a Pepa nebude ani tušit, kde začít s jejich opravami. Dát je do pořádku pak může při troše smůly vyjít stejně draho jako celé auto, i když budete opravovat jen pár procent jeho podstaty.

Někdo řekne, že to je přehnaná obava. A do jisté míry to uznáme, protože stát se také nemusí vůbec nic a vy se budete řehtat za volantem A8 s pneumatickým podvozkem sledujíc v noci pasení srn u silnice, zatímco soused si bude „klepat pysk” v Octavii, kde vrcholem výbavy je automatická klimatizace. Ale kdo vám to zaručí? Nikdo, stačí ono riziko, které je obecně nemalé a někdy v tom může majitele pořádně „vykoupat”.

Stačí se podívat na prodej Rolls-Roycu, na který upozorňují kolegové z Carscoops. Samo auto není nijak mimořádné, je to jeden z řady dostupných ojetých Phantomů z roku 2004 s přijatelným nájezdem a 139 tisíc km a očividně hezkým stavem. Vůz netrápí žádný známý problém a za 69 950 USD (cca 1,59 milionu km) vypadá jako terno. Ale je jím? Pokud se podíváte na jeho historii, pochopíte, v čem je problém.

Vůz má za sebou nedávné servisní operace, jen za loňský rok provedené opravy za - podržte se - 78 913,57 USD. To není vtip, auto jen v roce 2023 stálo na servisu víc, než za kolik je dnes prodáváno, jedná se o 1,8 milionu korun. Prodávající to překládá jako ctnost a lze to tak vnímat, auto patrně nebude trápit žádný bezprostřední problém. Ale kde je psáno, že za týden, měsíc nebo půlrok nepřijdou nové?

V tu chvíli slouží vůz také jako pojízdné varování před tím, že kdysi velmi drahé ojetiny, v tomto případě auto původně za 531 tisíc USD po započítání inflace (12,1 milionu Kč), nejsou dnes levné pro nic za nic. Tento Phantom se prodává za 13 procent původní ceny z nějakého důvodu a tím důvodem je, že doslova zítra může dalších 13 nebo i víc procent původní ceny padnout na nové opravy. Původním kupcům to bývá fuk, když měli a mají na auto za 12 „míčů”, oprava za milion je nerozhází. Ale co ty, kteří mají jen na auto za milion? Pro ty bude taková oprava snadno likvidační.

Je to opravdu pozoruhodná nabídka připomínající, proč třeba auto z fotek níže, které jsme vám kdysi předhazovali jako kuriozitu, ztratilo na ceně tolik. Nemusí mu nic být, přesto to může být pojízdná časovaná bomba...

Tohle auto jsme kdysi vyhlásili králem ztráty hodnoty, každý starší Rolls-Royce má ale k tomuto titulu blízko. Prodej probíraný v dnešním článku vysvětluje, proč tomu tak je. Foto: Silvauto, publikováno se souhlasem

