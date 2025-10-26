Hravě stylizovaný Korejec v bazarech nestojí moc a obvykle vydrží, pozor ale na některé verze
Petr ProkopecPovětšinou trpí klasickými neduhy korejských aut, které nepředstavují až takový problém. Jakmile se ale odvážet a zvolíte některou z našlapaných variantu, můžete rázem řešit i další potíže, které vám nebudou milé.
včera | Petr Prokopec
Před dvaceti lety se Kia teprve hledala. Na trh tak posílala nejen klasicky stylizované vozy, ale zároveň se snažila objevovat nové subsegmenty. V roce 2006 tak byl na autosalonu v Detroitu představen koncept Soul, který neměl být dalším čistokrevným SUV. Místo toho jej Korejci vnímali jako hatchback se zvýšenou stavbou, jehož hranaté tvary měly maximalizovat prostor v kabině. Kia s tímto modelem, jehož produkční verzi představila v roce 2008 v Paříži, cílila na 18 až 35 let staré publikum, které vyznává aktivní styl života.
Soul zabodoval hlavně ve Spojených Státech, v Evropě byl spíš do počtu. To se potvrdilo u druhé generace, která dorazila v roce 2013. I proto Kia s jejím nástupcem na starém kontinentu již nějak výrazně nepočítala a nabídla jej pouze v čistě elektrickém provedení. To logicky vedlo k tak výraznému poklesu zájmu, že aktuálně už tento model v nabídce tuzemského zastoupení vůbec nenajdete. A protože Soul kvůli slábnoucím prodejům zmizel z prodeje také v Koreji a v USA je vyhledáván stále méně, s další štací u něj už nepočítáme.
Pokud tedy o jakýsi mezistupeň mezi klasickými hatchbacky a SUV máte zájem, budete muset vyrazit do autobazarů. Na druhou generaci vám bude stačit něco okolo 100 tisíc korun, tedy suma, která by nemusela zruinovat rozpočet většině domácností. Jakkoli v případě koupě ojetin vždy říkáme, že za pořízení byste neměli dát poslední haléř. Místo toho vždy částku, jíž disponujete, rozdělte na tři třetiny, z nichž jednu si ponecháte na případné pozdější opravy.
Jakkoli na Soul druhé generace už Kia začala poskytovat svou populární sedmiletou záruku, u aut vyrobených před rokem 2018 s ní dál nejde počítat. To může být hlavně u exemplářů s vyššími úrovněmi výbavy trochu problém, neboť třeba panoramatická střecha je zdrojem nepříjemných zvuků naplňujících kabinu. Do té se pak nemusíte dostat, pokud máte „chytrý“ klíček, neboť na ten již mohou přestat reagovat automatické dveřní kliky.
Naši kolegové z Auto Bild dále po testu 1,6litrové turbodieselové verze poukazují na multimediální systém, který může snadno „zamrznout“. K jeho opětovné aktivaci ale zatím naštěstí stačí, když jej vypnete a znovu zapnete. Horší je to již s řízením, u kterého mohou problémy způsobit uvolněné šrouby. U dieselových motorů navíc dochází na problémy při startu či občasné chyby při jízdě, za čímž povětšinou stojí vadný senzor či kontakt elektroniky.
Pár skvrn na kráse pak mají i benzinové jednotky, které mají na kontě nadměrnou spotřebu oleje. Pokud se pak o ně předchozí majitel či majitelé řádně nestarali, může vám již servisní technik také oznámit, že je třeba jejich demontáž a kompletní rozborka za účelem vyčistění. Něco takového pochopitelně není zrovna levné, byť koupě baterií do elektrické verze je ještě dražší špás. U docházet na něj vzhledem k stáří může stále častěji.
Poukázat lze už jen na korozi, která sice není běžnou záležitostí, ovšem pokud se objeví, pak může rychle napadnout jak nápravy, tak strukturu palivové nádrže a víko zavazadelníku. V bazarech byste tedy měli postupovat se značnou obezřetností. Jakkoli najít opečovávaný kousek by nemělo být nic až tak problematického, jen je třeba se připravit na fakt, že v takové chvíli zaplatíte daleko více než 4 490 Eur (cca 110 tisíc korun), na které vyšel i kolegy testovaný vůz.
Soul druhé generace rozhodně zaujme vzhledem, uvnitř nicméně již vzhledem ke stáří je třeba počítat minimálně s poškrábanými plasty. Vyvarovat byste se pak měli elektrické verze, se kterou toho již mnoho nenajedete. Náhradní paket baterií vás dnes vyjde na víc než samotný ojetý vůz. Foto: Kia
Zdroj: Auto Bild
