Hrdina najel s Fiatem proslulým nespolehlivostí přes 320 tisíc km, popírá jím všechny zvěsti

Když přijde řeč na nespolehlivá auta, která moc nevydrží, spousta lidí automaticky ukáže na tohle. A pokud jde o statistickou spolehlivost, nemýlí se. Jak ale přibližuje jeden z majitelů, strom života vždy může být zelenější, dokonce i když auto koupíte jako ojetinu za 50 tisíc.

O Fiatech koluje mezi lidmi spousta škodolibých vtipů. U nás se historicky říká, že Fiat koroduje už na plakátu, Němci italskou zkratku s gustem vysvětlují jako Fehler In Allen Teilen (chyba v každém dílu) a mezi známé úšklebky na stejné téma patří i anglické „vysvětlení” Fix It Again, Tony (oprav to znovu, Tony).

Nemáme rádi předsudky a zejména na každé nové auto koukáme s čistým hledím, současně je ale třeba říci, že podobné průpovídky málokdy vznikají náhodou. Jistě, někdy jde o pověst vydobytou modely, které už se dávno nevyrábí, a nemá tedy žádnou relevanci, zrovna s Fiaty (a italskými auty vůbec) jsme si ale užili své, extrémně ojeté vozy této značky v podstatě neexistují a ani rozličné statistiky spolehlivosti nenaznačují, že by šlo o „držáky”. Také ale platí, že statistika je závěr učiněný nad určitým souborem dat, ve kterém se jednotlivé výsledky mohou značně lišit.

Někteří majitelé italských aut tak s těmito vozy udělali štěstí a Freddie Dobbs zjevně patří mezi ně. Jde o Brita, který si v roce 2008 koupil model 500, tedy malý Fiat skutečně proslulý jako nespolehlivý vůz, za 2 000 liber, tedy něco málo přes 50 tisíc Kč. Byl to akt hrdinství, popsané zní jako recept na pořádný průšvih, dnes má ale tentýž vůz na tachometru přes 200 tisíc mil, tedy přes 321 tisíc km. A pořád slouží bez větších závad.

Pět let bezproblémového vlastnictví při takovém nájezdu už nebude náhoda a Dobbs vám auto v jeho aktuálním stavu do detailu ukáže na videu níže. Paradoxně chválí zkraje zmíněnou ochranu proti korozi, i lak vypadá vzhledem k náročnosti předchozí služby velmi zachovale. Majitel si libuje také v praktičnosti vozu a jeho chytrém využití dostupného prostoru a připomíná jednu podstatnou věc - vůz disponuje jednoduchým, 1,2litrovým atmosférickým benzinem, na kterém se skoro nemá co pokazit. To samé platí o manuálním řazení a velmi omezenému soupisu výbavy, na palubě není ani klimatizace.

Auto nicméně nejezdilo jen tak, bylo využíváno dokonce i k tažení 300kilového přívěsu a majitel jej používá také jako rozvážkový vůz při ježdění po Londýně. Zdá se, že jde o pojízdné popření všeho, co se o Fiatech říká, ale nedělali bychom z jedné vlaštovky hejno - z vlastní zkušenosti známe o poznání strastiplnější zkušenosti majitelů zejména dvouválcových turboverzí. Samozřejmě, i vady se na tomto kousku najdou, nejsou ale v kontextu celkové zkušenosti významné, podívejte se na vše podstatné sami níže.

Fiat 500 byl je a zřejmě vždy bude sympatickým autem alespoň na dívání, život s ním bývá složitější. Ale nikoli v případě exempláře na přiloženém videu. Ilustrační foto: Fiat

