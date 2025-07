„Hrozí náhlá ztráta brzdných schopností.” Ferrari až po třech letech výroby objevilo kritickou chybu klíčového modelu za víc jak 10 milionů včera | Petr Prokopec

K problému dochází dost neobvyklým způsobem, který ale nakonec víc než co jiného připomíná záludnost čistě elektronického ovládání brzd moderních aut. U nejtěžšího Ferrari se 725 koňmi to není problém dodávající důvěru.

Co neubrzdíš, to neukecáš, říká se. Na paměti by to nyní měli mít majitelé Ferrari Purosangue, dnes druhého nejprodávanějšího modelu značky, neboť italská automobilka rozjela svolávací akci zaměřenou právě na brzdy. Dokumenty zveřejněné americkou NHTSA potvrzují, že nejde o nic malého - jen v USA bude muset do servisů 541 aut vyrobených mezi 25. červencem 2022 a 18. únorem 2025. Automobilka tedy kritickou chybu neobjevila skoro celé tři roky.

Důvodem je zkrat, na který může dojít při kontaktu vodiče zásobujícího elektřinou skříňku s pojistkami a opěrkou nohy předního spolujezdce. Následkem je situace v principu nikoli nepodobná tomu, co dnes řeší Volvo. Také brzdy Purosangue jsou ovládané elektronicky, takže i takovýto šotek může vést nejen k aktivaci brzdových světel, i když nebrzdíte, ale také k poklesu účinnosti brzdové soustavy.

Takto diplomaticky věc označuje automobilka, pochopitelně, informace z praxe zmiňované třeba kolegy z Auto Evolution ale hovoří o poněkud dramatičtějších situacích. Z Číny jsou hlášeny případy náhlé ztráty brzdných schopností, což u dvoutunového auta se 725 koňmi opravdu nechcete zažít.

Ferrari tak již instruovalo techniky, aby v servisech mezi skříň s pojistkami a nožní opěrku instalovali plastovou podložku, která by případnému kontaktu zabránila. Automobilka se tváří, že jedná rychle, prý se o problému dozvěděla na počátku letošního července právě momentě, kdy si na onu náhlou ztrátu brzdných schopností stěžoval zákazník z Číny. Během vyšetřování pak mělo vyjít najevo, že nejde o ojedinělou záležitost, ale o chybu v konstrukci, která se týká všech vyrobených kusů. Pokud ale platí, že dotčené jsou vozy vyrobeny do letošního února, nejspíš o potížích věděla mnohem dřív, ve výrobě chybu odstranila hned a v případě dříve vyrobených aut zase tak rychle nejedná. Ale to berte jen jako domněnku.

Do servisů na každý pád budou muset i čeští majitelé, jimž rovněž bude instalována zmíněná plastová podložka. Dodejme, že jde o první svolávačku, která se modelu Purosangue týká, což je v kontextu všeho zmíněného aspoň trochu uklidňující - jiné větší problémy se vozu zřejmě vyhýbají.

Purosangue se vyrábí od roku 2022, přičemž všechny kusy smontované do letošního února musí k technikům kvůli plastové podložce, která zamezí případnému zkratu. Ten totiž může způsobit až náhlou ztrátu schopnosti vozu brzdit. Foto: Ferrari

