I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
Petr ProkopecJestliže něco lidé kupující auta nedokážou navzdory téměř neustálé osvětě chápat správně, pak je to vnímaní klíčového výdaje spojeného s vlastnictvím vozu nikoli jen optikou sumy napsané na jeho cenovce, ale skutečnou cenou vlastnictví danou poklesem jeho hodnoty v čase. Právě tím čínská auta své majitele ruinují.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
včera | Petr Prokopec
Jestliže něco lidé kupující auta nedokážou navzdory téměř neustálé osvětě chápat správně, pak je to vnímaní klíčového výdaje spojeného s vlastnictvím vozu nikoli jen optikou sumy napsané na jeho cenovce, ale skutečnou cenou vlastnictví danou poklesem jeho hodnoty v čase. Právě tím čínská auta své majitele ruinují.
Za první čtyři letošní měsíce bylo napříč Evropou prodáno takřka 3,8 milionu nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 4,2procentní vzestup, za kterým stojí hlavně Číňané. Pro ty se starý kontinent začíná stávat další domovinou, neboť tu navzdory různým překážkám a omezením dokážou prodávat svá auta o poznání levněji. Výrobcům z Říše středu tak aktuálně patří už 6 procent evropského trhu, jen o rok zpátky byli na polovině.
Jsou ale jejich vozy skutečně levné? Zní to jako tupá otázka, to ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že auto není rohlík nebo šunkový salám. Takové věci si koupíte za určitou sumu a zaplacené peníze jsou prostě pryč - pokud tedy jednou koupíte srovnatelný produkt za 40 korun místo 60, dvacku jste ušetřili. U aut to neplatí. A jen v tom, že nemusí jít o srovnatelný produkt, háček není.
Auto prostě není věc rychlé spotřeby, má určitou hodnotu ve chvíli, kdy si jej pořizujete, a jinou v momentě, kdy jej prodáváte. Cena vlastnictví tak není dána tím, co zaplatíte na začátku, ale rozdílem mezi oběma sumami. A nebagatelizujete to - ničím.
Platí to, když si auto necháte rok, platí to, když si jej necháte 20 let. Platí to u Audi, Škody i McLarenu a rozdíly jsou tak ohromné, že některá auta můžete prodat klidně i dráž, než jste je koupili, jiných se budete zbavovat pomalu jen jako souboru náhradních dílů. Je to tedy jediná relevantní a přijatelná optika - tolik vás auto skutečně stojí, nijak jinak, přitom jde obvykle v případě vlastnictví o jasně nejvyšší část provozních nákladů.
A právě v tomto ohledu jsou na tom čínská auta nepřekvapivě mizerně. Proti řadě z nich fakticky nic nemáme, zájemce jsme ale opakovaně varovali, že je zdánlivá úspora při koupi může vyjít nakonec pěkně draho, protože ojeté čínské automobily nebudou v bazarech vyhledávaným zbožím kvůli obavám podstatné části kupců z jejich spolehlivosti, trvanlivosti apod. - ať už oprávněným nebo ne. A přesně to je nyní holý fakt.
Jak upozorňují kolegové z Auto News s odkazem na čísla německého DATu, čínské automobily (zejména pak elektromobily a hybridy, které jsou jejich doméno) ztrácí hodnotu dvakrát rychle než zbytek aut na trhu. Pro jejich majitele to tedy znamená jediné - pokud začnou uvažovat o prodeji, musí počítat s tím, že za své auto dostanou mnohem méně, než předpokládali. Tím se ze zdánlivé počáteční úspory stane výsledný„ provar”. A je docela dobře možné, že čím víc se čínských vozů v Evropě prodá, tím horší situace bude, neboť v bazarech přibude nabízených vozů, ne nutně zájemců o ně.
„Přijít s dobrým produktem někdy nestačí,“ říká zástupce DATu Martin Weiss. A poukazuje na nutnost existence historické zkušenosti s tou kterou značkou, jeho zázemím a z toho vyplývající důvěrou. Čínské automobilky, o kterých obvykle ještě před pár roky nikdo ani neslyšel, lze ale počítat spíš s nejistotou. A otázkou je i vůbec schopnost té které značky přežít, dostupnost servisního zázemí, náhradních dílů...
Je tu hodně faktorů, které na nastalý stav mají vliv. A nedají se rychle změnit. Za 20 nebo 30 let může být situace odlišná, během dalších 5 nebo 10 se stěží změní. Pomoci si v tuto chvíli lze jen volbou pohonu, jak ukazují data z Velké Británie, kde Číňané začali ve velkém operovat dřív a trh zasekali hlavně svými elektromobily.
Ty si po třech letech drží jen 38 procent původní hodnoty, oproti tomu u spalovacích a hybridních aut zbude majiteli 45 až 51 procent původní ceny. Ačkoli tedy nikoho nechceme zrazovat od koupě auta, které se mu líbí, je to jistě faktor ke zvážení - takové Jaecoo 7 na fotkách okolo může být zajímavé auto, ale za jakou cenu? Atraktivní cenovka na webu automobilky nebo v showroomu jejího dealera neříká celou pravdu...
Takové Jaecoo 7 válcuje Evropu, Česko nevyjímaje. Ale opravdu se vyplatí? Majitelům z relativně nízké pořizovací ceny nezbude za pár let skoro nic, to se vám s vozy etablovanějších značek obvykle nestane. Foto: Jaecoo
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
21.6.2026
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
18.6.2026
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
18.6.2026
Nejnovější články
- Už i Němci začínají chápat: Největším nepřítelem evropských automobilek není Peking, je to Brusel
před 2 hodinami
- Zkáza kombíků pokračuje. Hyundai přestane prodávat i ten poslední, který dnes nabízí, dál už nebude nic
před 3 hodinami
- Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál
včera
- Nová Audi znovu šokují tím, co všechno na nich nefunguje, zkuste si za jízdy ostříkat čelní sklo
včera
- Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva