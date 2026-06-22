I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty

Jestliže něco lidé kupující auta nedokážou navzdory téměř neustálé osvětě chápat správně, pak je to vnímaní klíčového výdaje spojeného s vlastnictvím vozu nikoli jen optikou sumy napsané na jeho cenovce, ale skutečnou cenou vlastnictví danou poklesem jeho hodnoty v čase. Právě tím čínská auta své majitele ruinují.

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I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty

včera | Petr Prokopec

I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty

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Foto: Jaecoo

Jestliže něco lidé kupující auta nedokážou navzdory téměř neustálé osvětě chápat správně, pak je to vnímaní klíčového výdaje spojeného s vlastnictvím vozu nikoli jen optikou sumy napsané na jeho cenovce, ale skutečnou cenou vlastnictví danou poklesem jeho hodnoty v čase. Právě tím čínská auta své majitele ruinují.

Za první čtyři letošní měsíce bylo napříč Evropou prodáno takřka 3,8 milionu nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 4,2procentní vzestup, za kterým stojí hlavně Číňané. Pro ty se starý kontinent začíná stávat další domovinou, neboť tu navzdory různým překážkám a omezením dokážou prodávat svá auta o poznání levněji. Výrobcům z Říše středu tak aktuálně patří už 6 procent evropského trhu, jen o rok zpátky byli na polovině.

Jsou ale jejich vozy skutečně levné? Zní to jako tupá otázka, to ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že auto není rohlík nebo šunkový salám. Takové věci si koupíte za určitou sumu a zaplacené peníze jsou prostě pryč - pokud tedy jednou koupíte srovnatelný produkt za 40 korun místo 60, dvacku jste ušetřili. U aut to neplatí. A jen v tom, že nemusí jít o srovnatelný produkt, háček není.

Auto prostě není věc rychlé spotřeby, má určitou hodnotu ve chvíli, kdy si jej pořizujete, a jinou v momentě, kdy jej prodáváte. Cena vlastnictví tak není dána tím, co zaplatíte na začátku, ale rozdílem mezi oběma sumami. A nebagatelizujete to - ničím.

Platí to, když si auto necháte rok, platí to, když si jej necháte 20 let. Platí to u Audi, Škody i McLarenu a rozdíly jsou tak ohromné, že některá auta můžete prodat klidně i dráž, než jste je koupili, jiných se budete zbavovat pomalu jen jako souboru náhradních dílů. Je to tedy jediná relevantní a přijatelná optika - tolik vás auto skutečně stojí, nijak jinak, přitom jde obvykle v případě vlastnictví o jasně nejvyšší část provozních nákladů.

A právě v tomto ohledu jsou na tom čínská auta nepřekvapivě mizerně. Proti řadě z nich fakticky nic nemáme, zájemce jsme ale opakovaně varovali, že je zdánlivá úspora při koupi může vyjít nakonec pěkně draho, protože ojeté čínské automobily nebudou v bazarech vyhledávaným zbožím kvůli obavám podstatné části kupců z jejich spolehlivosti, trvanlivosti apod. - ať už oprávněným nebo ne. A přesně to je nyní holý fakt.

Jak upozorňují kolegové z Auto News s odkazem na čísla německého DATu, čínské automobily (zejména pak elektromobily a hybridy, které jsou jejich doméno) ztrácí hodnotu dvakrát rychle než zbytek aut na trhu. Pro jejich majitele to tedy znamená jediné - pokud začnou uvažovat o prodeji, musí počítat s tím, že za své auto dostanou mnohem méně, než předpokládali. Tím se ze zdánlivé počáteční úspory stane výsledný„ provar”. A je docela dobře možné, že čím víc se čínských vozů v Evropě prodá, tím horší situace bude, neboť v bazarech přibude nabízených vozů, ne nutně zájemců o ně.

„Přijít s dobrým produktem někdy nestačí,“ říká zástupce DATu Martin Weiss. A poukazuje na nutnost existence historické zkušenosti s tou kterou značkou, jeho zázemím a z toho vyplývající důvěrou. Čínské automobilky, o kterých obvykle ještě před pár roky nikdo ani neslyšel, lze ale počítat spíš s nejistotou. A otázkou je i vůbec schopnost té které značky přežít, dostupnost servisního zázemí, náhradních dílů...

Je tu hodně faktorů, které na nastalý stav mají vliv. A nedají se rychle změnit. Za 20 nebo 30 let může být situace odlišná, během dalších 5 nebo 10 se stěží změní. Pomoci si v tuto chvíli lze jen volbou pohonu, jak ukazují data z Velké Británie, kde Číňané začali ve velkém operovat dřív a trh zasekali hlavně svými elektromobily.

Ty si po třech letech drží jen 38 procent původní hodnoty, oproti tomu u spalovacích a hybridních aut zbude majiteli 45 až 51 procent původní ceny. Ačkoli tedy nikoho nechceme zrazovat od koupě auta, které se mu líbí, je to jistě faktor ke zvážení - takové Jaecoo 7 na fotkách okolo může být zajímavé auto, ale za jakou cenu? Atraktivní cenovka na webu automobilky nebo v showroomu jejího dealera neříká celou pravdu...


I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty - 1 - Jaecoo 7 2025 ilustracni foto 01I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty - 2 - Jaecoo 7 2025 ilustracni foto 02I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty - 3 - Jaecoo 7 2025 ilustracni foto 03
Takové Jaecoo 7 válcuje Evropu, Česko nevyjímaje. Ale opravdu se vyplatí? Majitelům z relativně nízké pořizovací ceny nezbude za pár let skoro nic, to se vám s vozy etablovanějších značek obvykle nestane. Foto: Jaecoo

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

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