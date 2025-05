I propadák může být držák, majitel s ním najel 1,6 milionu km. Tachometr je jednou z mála věcí, které kvůli tomu přestaly fungovat včera | Petr Prokopec

Tohle auto si mimo svou domovinu koupil málokdo, s odstupem času to ale můžeme označit za chybu každého, kdo ho nechtěl. Aby nový vůz přežil takový nájezd ve stavu, jaký vám ukážeme, je nevídané. A ani jeho technika nestávkovala.

V anketách zaměřených na spolehlivost v čele žebříčků najdeme povětšinou Toyoty a Lexusy, tedy auta spřízněných japonských značek. Kvalitu té první dokázali Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, když se v rámci Top Gearu snažili zničit pick-up Hilux. Ten ovšem odmítal zemřít, přestože se jednalo o ojetinu s více než 300 tisíci najetými kilometry. Vůz nezastavilo ani utopení v moři, ani průjezd budovou, pád z jeřábu či náraz ocelové koule, jeho motor pokaždé nastartoval a Hilux byl schopen pohybu, byť občas tomu bylo třeba pomoci základní sadou nářadí.

My si dnes ale posvítíme na dceřiný Lexus, přičemž Jezzu necháme pracovat na jeho farmě, Richarda v jeho veteránské dílně a Jamese popíjet jeho vlastní gin. O pozornost se totiž hlásí Nader Assaad, tedy člověk, o kterém jste stoprocentně nikdy neslyšeli. Ostatně se neživí moderováním světoznámého pořadu nebo testováním aut. Místo toho jde o kurýra, který doručuje zboží na velké vzdálenosti. Možná tak vlastně překvapí, že si pro tyto účely pořídil Lexus. Překvapit ovšem může, že jde šlo o model CT 200h, tedy kompaktní hatchback, který byl svého času nejmenším vozem značky.

Pokud jste ani nezaznamenali, že Lexus něco takového vyráběl, ani se nedivíme, třebaže k mání byl i u nás a na ukončení výroby došlo až v roce 2022. CT byl propadák, nechtěné auto, kterého se v Evropě jen třikrát v historii prodalo přes 10 tisíc kusů za rok. A v USA nikdy neoslovil víc jak 1 640 lidí za rok a po pěti letech v prodeji se pakoval z nabídky bez nástupce. Vskutku propadák, to ale neznamená, že to nemůže být také držák.

Dokazuje to právě Assaad, který si auto pořídil v roce 2014. A od té doby s ním dosáhl vskutku astronomického nájezdu, na kontě má totiž již 1 milion mil neboli víc 1,6 milionu kilometrů. To je stejná vzdálenost, jako kdybyste si střihli cestu na Měsíc a zpátky, poté ji zopakovali a následně ještě jedenapůlkrát obkroužili Zemi.

Tuto vzdálenost tedy Assaad zvládnul za jedenáct let, takže každoročně musel urazit přes 145 tisíc kilometrů. Jak přitom sám uvádí, díky pracovním povinnostem průměrně najezdil okolo 500 km denně, občas však dosáhl i mety 800 km. Vůz ale na kontě ještě o něco vyšší skutečný nájezd, neboť tachometr se nepřekvapivě zasekl na číslici 999 999 mil. Tohle je auto z dob, kdy se s vyššími než milionovými nájezdy nepočítalo a tachometr bude třeba ručně přenastavit znovu na nulu.

Techniky pak Assaad navštěvuje pravidelně, ovšem hlavně v rámci běžných prohlídek. Každý rok Lexus dostane nové pneumatiky, kromě toho mu byla během oněch jedenácti let jednou vyměněna jak startovací baterie, tak i ta hybridního systému. Těsnění pod hlavami se pak dočkalo dvojí výměny, stejně jako vodní pumpa, termostat nebo tlumiče.

Mimo to jednou selhalo ložisko předního kola na straně řidiče a brzdy nechal majitel vyměnit třikrát. To je ale v podstatě vše, zbytek techniky zůstává původní. Auto také velmi dobře vypadá, zejména uvnitř - nebýt odřeného levého boku sedadla řidiče, ani byste na něm nepoznali, že má za sebou nějak mimořádný nájezd.

Vlastně bychom se ani nedivili Lexusu, kdyby Assaadovi nabídnul na protiúčet nějaký moderní vůz zcela zdarma, zatímco ten ojetý by využil ke své propagaci. Pokud totiž něco deklaruje spolehlivost značky, pak je to auto s 1,6 miliony najetých kilometrů, které na první pohled vypadá pár let používané.

Lexus CT s nájezdem 1,6 milionu km zatím oslavuje jen dealerství, které vůz dodalo a zčásti servisovalo. Foto: Westside Lexus, tiskové materiály



Sám majitel své CT200h ukázal do detailu. Zánovní není, na svůj nájezd ale vypadá senzačně. A technicky ho přežil víc jak 1,5 milionu najetých kilometrů s obdobnou ctí. Foto: Nader Assaad, publikováno se souhlasem

