I Němci přiznávají, že ojetý VW Golf vám za míň dá víc než nový, je dnes jednou z nejzajímavějších koupí včera | Petr Prokopec

Ojetý Golf byl zajímavým autem snad vždy, obvykle ale platil za velmi drahé zboží, které vedle nového vozu nebylo až tak atraktivní. Ne snad, že by dnes byl levný, jenže nová osmá generace šla nahoru s cenou a dolů s kvalitou. Ojetá sedmička tak rázem vypadá jako terno.

Pokud někomu přijde současná Škoda Octavia příliš drahá, raději by ani neměl chodit na web Volkswagenu. Spřízněný Golf totiž stojí o takřka 100 tisíc korun víc než liftback z Mladé Boleslavi. Navíc je kratší, tím i méně praktický. Vyšší cenu pak vlastně už nedokáže ospravedlnit ani vyšší kvalita. Na osmou generaci se totiž léta valí kritika, neboť Němci při jejím vývoji očividně šetřili, kde to jen šlo. A lidé to vidí, prodejní čísla vozu jsou nebývale mizerná. Nový šéf koncernu Oliver Blume tak před sebou má ještě moře práce, než se mu povede reputaci vozu napravit.

Selhání osmičky tak zdůrazňuje kvality sedmé generace, jakkoli ani v rovině statistické spolehlivosti nezářila. Benzínové modely se povětšinou umisťovaly jen lehce nad průměrem, ty dieselové pro změnu lehce pod ním. Podstatné nicméně bylo, že automobilka řadu problémů odstranila zdarma v rámci svolávacích akcí. S mnohými dalšími neduhy se pak dalo žít, či jste je mohli nechat napravit poměrně levně. Ve finále je tak vůz veleben jako vůbec poslední kvalitní Golf.

Sedmičce nicméně hraje do karet ještě jedna okolnost. Na trh dorazila na sklonku roku 2012, tedy tři léta předtím, než na Volkswagen praskl podvod s dieselovými motory. V případě zájmu tedy můžete v autobazarech narazit na exempláře osazené právě těmito jednotkami. Dvoulitrové TDI je pak sice možné zvolit i v případě osmé generace, ovšem takový Golf Variant se slabší verzí turbodieselu naladěného na 115 koní startuje na 706 900 Kč. O lidový vůz tedy opravdu nejde.

Po přesunu ze showroomu s novými vozy do autobazaru pak sice můžete narazit na podobné ceny, s těmi jsou nicméně spojeny poslední vyrobené exempláře s minimálními nájezdy nebo extra provedení typu verze R. Jinak si i za cenu výrazně nižší než u základní nové osmičky (608 900 Kč) můžete vybírat z pár let starých sedmiček po faceliftu klidně s motorem 2,0 TDI o 150 koních, který je relativně výkonný i velmi úsporný.

A s cenou lze jít ještě níže, zvláště pokud sáhnete po nepříliš populárním 1,6litrovém turbodieselu. Ten byl naladěn na 90, 105 či 115 koní, přičemž ceny v takové chvíli startují i pod 100 tisíci korunami u kusů z prvních let výroby s poněkud vyšším nájezdem. Kdekoli mezi zmíněnými hranicemi je možné si vybírat z nepřeberného množství variant z hlediska techniky i výbav. Na co v takovém případě dát pozor?

Zkontrolovat je dobré motor a případné úniky oleje či průsaky paliva. Bez ohledu na zvolený agregát je pak třeba zkontrolovat rovněž přední brzy, stejně jako přední ložiska. Pozornost je třeba věnovat rovněž zadním nábojům kol, neboť některé neodpovídají továrním standardům a může tak dojít na uvolnění ráfku. U některých exemplářů navíc může upadnout i hlavová opěrka, stejně jako je možné také selhání dětského zámku. Elektronika může dojet na jisté šotky, zatímco adaptivní tempomat čas od času sám sešlápne brzdy.

Jak jsme nicméně zmínili, továrna zvládla většinu problémů vychytat. To potvrzují i naši němečtí kolegové, kteří kombík poháněný dieselovou jedna-šestkou mohli proklepnout. Šlo o jeden z posledních vyrobených, od roku 2020 tak najel jen 9 718 km. To se sice podepsalo na ceně, ovšem ani 22 500 Eur (cca 541 000 Kč) není zrovna enormní suma. Zvláště v porovnání s nástupcem. U tak mladého vozu je navíc možné počítat i se zárukou, klidně až do roku 2025.

Žádná ze zmíněných závad se přitom u vozu neobjevila, a jakkoliv jeho 115 koní nepůsobí jako závratný výkon, na straně druhé lze počítat s reálnou 4,1litrovou spotřebou. Sázka na sedmičku tak rázem i podle Němců působí daleko jistěji, než je tomu v případě osmé generace. A podle nás se dnes jedná o jednu z nejzajímavějších koupí mezi moderními ojetinami. Něco takového VW možná nerad uslyší, nicméně do dané šlamastyky se dostal sám, respektive v důsledku rozhodnutí Herberta Diesse. Opravdu je tedy jen dobře, že koncern již vede někdo jiný.

Golf Variant GTD lze pořídit již i za méně než 300 tisíc korun, jakkoliv jde o pár let stará auta s relativně ucházejícím nájezdem. Za méně než 500 000 Kč pak lze 184 koní spárovat dokonce s méně než 50 tisíci najetými kilometry. A to je extra verte. Není tedy divu, že o nástupce není až takový zájem. Foto: Volkswagen

