I v Česku žádanou ojetinu kupte raději ve starší generaci, novější je dražší a poruchovější

/ Foto: Hyundai

Obvykle platí, že čím novější auto koupíte, tím lepší vůz dostanete a tím více za něj také musíte zaplatit. V tomto případě se ale něco nepovedlo, více bolení hlavy způsobí novější vůz.

V září loňského roku korejská automobilka představila Hyundai Tucson čtvrté generace, které zaujalo hlavně neobvykle stylizovanou přídí s „neviditelnými” světlomety. Značka je zasadila do čelní masky, ve které se „zviditelní” až ve chvíli, kdy vůz nastartujete. Kromě toho dorazila plug-in hybridní i prodloužená verze, jakkoliv zrovna o té si Evropa může nechat zdát. Stejně tak může být nový Tucson pouhým snem pro řadu zákazníků, neboť k mání je dnes od 530 tisíc korun (navíc po jakési pofidérní, 70tisícové prémii, standardně stojí 600 tisíc), což není zrovna láce.

Nicméně pokud zamíříte na trh s ojetými vozy, můžete pořádně ušetřit. Druhá generace korejského SUV, které se v Evropě prodávalo jako ix35, je momentálně v použitelném stavu k mání od zhruba 150 tisíc korun. Na tu třetí, která se již vrátila ke globálnímu označení Tucson, je pak třeba ještě o nějakých 100 tisíc víc, za což nabídne modernější vzhled i výkonnější a méně žíznivé motory. Nikoli však spolehlivější auto.

Začneme u druhé generace, s níž je spojena kritika směřující hlavně na zaolejované spojky a hluk opotřebovaných ložisek. Občas také dochází na poruchu startéru, selhání ABS a poškození turbodmychadla u dvoulitrového turbodieselu. Vyměnit je docela často nutné přední i zadní světlomety. To naštěstí nebude takový náklad jako v případě novinky, kde to bude znamenat položku ve výši nejméně vysokých desítek tisíc korun.

Problémy jsou spojené rovněž s podvozkem, mimo to se zde již začíná výrazně projevovat koroze. Nesmíme totiž zapomínat, že ix35 dorazilo již v roce 2009. Nástupce, tedy Tucson, se ukázal o šest let později, a na podobný nešvar netrpí. V případě světel již to ale neplatí, opět jsou problematická, zvýšenou pozornosti při koupi pak věnujte brzdám včetně té parkovací. Věcí neznámou u Tucsonu jsou naštěstí netěsnosti motoru.

Pokud ale dojde na četnost poruch, je jasným vítězem v souboji těchto dvou modelů starší vůz. V TÜV Reportu je třetí generace opravdu bita a u tří- až čtyřletých aut tak Tucsonu patří až 112. příčka ze 129, tedy úplný chvost. Naopak u osmi- až devítíletých aut, tedy modelu ix35, je to o mnoho lichotivější 69. pozice. Jednooký mezi slepými? Něco tak, přesto je patrné, že starší auto je citelné odolnější, novější vůz je v poměru k průměrnému nájezdu jedním z nejhůře hodnoceních aut vůbec a doporučení Němců skutečně nemá.

Druhá generace Hyundai Tucson byla v Evropě k mání jako ix35. Mezi nejstaršími ojetinami na tom není až tak úplně zle, výčet problémů navíc není nejširší. Foto: Hyundai



Třetí generace je na tom paradoxně mnohem hůř. Mezi nejmladšími vozy patří mezi vůbec nejhůře hodnocená auta dle TÜV Reportu. Podobně je na tom sice i Škoda Superb či VW Passat, ty ale mají na kontě v průměru dvojnásobný nájezd. Foto: Hyundai

Zdroje: Auto Bild, TÜV

