Už i v USA pochopili, že silnice se samy neopraví, majitele elektromobilů zatíží tisícovými poplatky
včera | Petr Prokopec
Změny v americké legislativě připomínají, kolik umělých zvýhodnění bylo elektrickým autům postupně přisouzeno, aby konečně prorazila. A stejně se to nestalo. Když jsou nyní ony výhody eliminovány, elektromobily se propadají na okraj zájmu, protože mají problém zůstat konkurenceschopné.
V loňském roce se do Bílého domu vrátil Donald Trump, který na rozdíl od svého předchůdce Joea Bidena a jeho administrativy nevidí důvod, proč by elektromobily měly být jakkoli uměle zvýhodňovány. A americké tržní prostředí se snaží aspoň na federální úrovni narovnat. Zatím stihl pouze dva významné kroky, tedy ukončit federální dotace a zmírnit flotilové limity spotřeby. To jsou sice významné, ale pořád jen kousky mozaiky nastolených výhod, ze kterých tyto vozy a jejich kupci těží.
Státní dotace a výhody zůstávají nedotčeny, stejně jako dál platí kalifornská emisní výjimka, která vzhledem k významu tohoto státu dál křiví podmínky pro prodej aut velké části USA. Přesto už zmíněné stačilo k tomu, aby se zájem o elektrická auta propadl na tak nízkou úroveň, že už se některé automobilky přestávají pokoušet taková auta dál nabízet. A pokud dojde na přijetí návrhu, který Trumpovi republikáni představili v tamní Sněmovně reprezentantů, elektromobilita v USA dostane další ránu. Přitom znovu nejde o nic jiného než narovnání pokřiveného prostředí, které jsme se za ta léta manipulace všeho myslitelného ve prospěch těchto aut naučili vnímat jako něco normálního. Není to normální.
Ve hře jsou tedy znovu peníze. Tentokrát sice optikou jednotlivých plateb menší než v případě dotací, o víc ale budou dlouhodobé a nevyhnutelné. Silnice se totiž neopravují samy, stejně jako je po nocích nechodí záplatovat sami motoristé. Místo toho má jejich údržbu na starosti obvykle stát. Aby ovšem mohl peníze na jejich opravu vydat, musí je nejprve nějakým způsobem získat. K tomu nejčastěji slouží daně zahrnuté do ceny paliv. jenže elektromobily na benzin či motorovou naftu nejezdí, což znamená, že jejich majitelé do rozpočtu nijak specificky nepřispívají. Přitom jsou to spíš jejich auta, která povrch zatěžují, takový elektrický Hummer váží přes čtyři tuny. A míň než dvoutunový elektromobil je spíš výjimka, ne pravidlo.
Nový návrh tak hodlá povinnost přispívat na opravu silnic přenést i vlastníky elektrických aut, kteří tak nejspíše budou muset počítat s novým poplatkem. Otázkou je ovšem jeho výše, neboť zatímco někteří politici mluví o 250 dolarech (cca 5 500 Kč) ročně u elektromobilů a o 100 dolarech (2 200 Kč) v případě hybridů, jiným by se líbila jednorázová platba ve výši 1 000 USD (22 tisíc korun). O návrhu se bude jednat v dubnu, přičemž by měl nahradit stávající zákon, jehož platnost je omezena 30. září a který samozřejmě majitelům elektromobilů žádné povinnosti nepřisuzuje.
Jak se dalo čekat, proti návrhu je hlavně elektrická lobby, která mimo jiné poukazuje na fakt, že Američané v průměru odvádí skrze daně z paliv do státního rozpočtu jen 88 dolarů (1 900 Kč), tedy podstatně méně. Ale průměry jsou ošidné. A je třeba také mít na paměti, že i takový Ford F-150 ve své základní verzi váží jen 1 870 kilogramů. V těch vrcholných se pak dostává na metu 2,7 tuny, což je start pro jeho elektrickou verzi Lightning. Její hmotnost pak může narůst až na 3 127 kg, tedy skoro na dvojnásobek základního spalovacího modelu. I tomu by měly poplatky odpovídat. Vysoká hmotnost navíc není jediným problémem, tím dalším je vysoký výkon a intenzivnější akcelerace spojená znovu s hmotností.
Pokud návrh bude schválen, což se při přetrvávající většině republikánů ve Sněmovně nejspíš stane, pak zákon bude platit podobně jako ten předchozí pět let. Nicméně i kdyby poté převzali otěže demokraté, platbám do rozpočtu se majitelé elektromobilů nejspíš už nevyhnou, protože financování čehokoli je i v Americe problém. Až se jednou podmínky pro provoz různých typů aut skutečně srovnají na všech úrovních, velmi rychle se uvidí, jak moc atraktivní nabídkou elektrická auta jsou...
I víc než 2,2tunový Hyundai Ioniq 5 se stovkami elektrických koní je k silnicím šetrný asi tak jako koza k petrželi. Je tak vlastně logické, že by majitelé takových aut měli odvádět na opravy silnic nejen totéž co vlastníci lehčích spalovacích aut, ale klidně i víc. Dosud neplatili obvykle nic, v USA už se to stalo neudržitelným. Foto: Hyundai
Zdroj: Reuters
