Ikona terénních aut láká jako ojetá hlavně na svobodnou volbu motoru, nová už nic takového nenabídne včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Je to další auto, které se vzdaluje zákazníkům, však jako nové už jej nelze koupit jinak než draze s plug-in hybridním pohonem. Koupí ojetiny tak lze mohutně ušetřit i dostat více vyhovující vůz, ne vše je ale růžové.

Jeep Wrangler je jednou z největších ikon terénních aut i amerických vozů vůbec, i když jeho výroba započala teprve v roce 1986. Poměrně věrně nicméně navázal na předchozí model CJ, který byl civilní verzí modelu, jenž spojeneckým vojskům pomohl vyhrát druhou světovou válku. Právě díky těmto historickým kořenům se po jistou dobu označení „jeep“ stalo synonymem pro veškeré off-roady a SUV, jež se na této straně Atlantiku objevily. Budoucnost však pro Wrangler zejména v Evropě nevypadá příliš růžově.

Jeep se totiž rozhodl, že na starém kontinentu bude prodávat už jen verzi 4xe. Tedy plug-in hybridní provedení, které spojuje dvoulitrový benzinový čtyřválec s elektromotorem. Tato kombinace produkuje 380 koní, což rozhodně není málo. Navíc je možné počítat s 65litrovou nádrží a baterií o kapacitě 17,3 kWh. Čistě na elektřinu byste tak dle tvrzení výrobce měli urazit 44 km, celkový dojezd se nicméně počítá na stovky kilometrů. Off-roadisté navíc dodávají, že jízda v terénu je díky 637 Nm čajíček.

Na první pohled se tak může zdát, že není nač si stěžovat. Ovšem jen do chvíle, než pohlédnete na ceny. Úroveň výbavy Sahara je totiž k dispozici od 1 821 900 Kč, za vrcholný Rubicon pak musíte dát dokonce 1 876 900 Kč. Dostáváte sice čtyřdveřovou karoserii, to je však jen slabé ospravedlnění. Zvláště při pohledu na loňský ceník, kdy Sahara startovala na 1 319 900 Kč. Pod kapotou pak sice měla pouze dvoulitr a tedy 272 koní, ani to však nebylo nedostačující ústrojí.

Ještě hůře nicméně vychází současná generace JL v porovnání s předchozím provedením JK. To se na konci roku prodávalo od 1 189 590 Kč, přičemž v motorovém prostoru jste mohli počítat s 2,8litrovým turbodieselem, jenž se k naturelu vozu hodil daleko více než benzinový agregát. U nástupce jej pak nahradila dva-dvojka, s níž bylo spojeno 200 koní, 450 Nm a cena 1 192 900 Kč v případě základní výbavy Sport, respektive 1 362 900 Kč u stupně Sahara.

V případě zájmu o tyto jednotky přitom již musíte do autobazarů, vhod vám tak mohou přijít jak naše vlastní zkušenosti, tak i našich kolegů z Auto Bildu. Začneme přitom postřehy Němců, kteří otestovali třídvířko z roku 2020. To jeho majitel příliš nevyužíval, za dva roky s ním najel jen 13 500 kilometrů. Nepřekvapí tedy špičkový stav, díky stupni Sahara pak lze počítat také s vyhřívanými sedadly, koženým čalouněním či automatickou klimatizací.

Problémem je nicméně cena tohoto dieselového provedení, která činí 53 780 Eur, tedy 1 318 400 Kč. Na pokles totiž kvůli současné velmi omezené - a v případě dieselů dokonce nulové - nabídce nedošlo. A protože Wrangler si hodnotu drží dlouhodobě, nedá se s tím počítat ani nadále. Můžu to i potvrdit, neboť před dvěma lety jsem se s kamarádkou vydal koupit Wrangler JK. Za exemplář z roku 2007 dala 350 tisíc korun, což byla ta nejnižší suma široko daleko. Dnes by ho však mohla „střelit“ daleko dráže.

Jelikož jsem se během oněch dvou let mnohokrát usadil za volant, stejně jako jsme Wrangler bezpočtukrát měli na zvedáku, můžu potvrdit, že americká technika je u tohoto modelu opravdu robustní. A co je možná podstatné, většina úchytů se mezigeneračně nezměnila. Proměnit tak generaci JK na novější JL nebyl až takový problém, odlišná světla, čelní mřížka a blatníky navíc ani nevyšly příliš draze.

S čím je nicméně třeba počítat, to je zvýšená spotřeba - paradoxně však při jízdě po dálnici, nikoliv ve městě. Po překonání zhruba 80-100 km/h se totiž začne opravdu negativně projevovat mizerná aerodynamika, stejně jako vyšší světlá výška. Je to nicméně jen velmi slabá daň za to, že v terénu se dostanete prakticky všude, a to dokonce již se základním modelem bez uzamykatelných diferenciálů.

Právě využití mimo zpevněný asfalt je nicméně poměrně nákladnou pastí, do které se snadno necháte chytit. Postupně totiž budete nakupovat další a další komponenty, jenž vám pomohou překonávat náročnější překážky. Ve finále se tak nakonec i u bazarového kousku můžete dostat na cenu zcela nového exempláře. Jen máte náklady rozložené na delší dobu a můžete si zvolit vyhovující jednotku.

Nový Wrangler generace JL je k dispozici už jen s plug-in hybridním ústrojím. Pro takový diesel tedy již musíte do autobazaru. Foto: Jeep

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.