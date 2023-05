Iluze o levném provozu elektromobilů se dál rozplývá, v dalším státě ji rozprášili jedním tahem před 7 hodinami | Petr Prokopec

Kdyby očekávání levnějšího provozu elektrických aut měla racionální podstatu, dříve nebo později se naplní. Pokud jde ale o iluzi vyvolanou jen přerozdělováním a nižším zdaněním, dříve nebo později se musí rozplynout. Právě to se nyní děje.

V roce 2020 vybrala americká vláda na daních z pohonných hmot 52,72 miliardy dolarů (cca 1,27 bilionu korun). To je opravdu tučná suma, z níž podstatná část jde na opravu silnic. Na něco takového ovšem majitelé elektromobilů nepřispívají, neboť pohonné hmoty nepoužívají a elektřina tímto způsobem daněna není. Taková situace nastává prakticky všude, a tak není divu, že přibývá míst, kde majitelé elektroaut musí platit nové daně či jiné poplatky, aby tento chybějící příjem státu vykompenzovali.

Děje se to na mnoha místech světa, zůstaneme-li ale v USA, je to i tam stále obvyklejší praxe. A přichází ke slovu navzdory tomu, že koupě elektrických aut je stále dotována na federální i státní úrovni. Majitelé elektromobilů musí platit obvykle 50 a 225 USD (1 100 až 4 950 Kč), což je třeba v případě Kalifornie velmi kuriózní. Ta totiž od elektromobilistů vybírá peníze, které jim dříve poskytla na pořízení vozu měrou nesrovnatelnou s jakýmkoli jiným místem Spojených států.

Včera se k 18 dalším místům USA, které již nějakou formu poplatků za provoz elektromobilů zavedly, definitivně přidal také Texas. Majitelé tam budou od 1. srpna platit 200 USD (cca 4 400 Kč) za rok navíc k 400 USD (8 800 Kč), které musí při pořízení vozu jednorázově uhradit jako registrační poplatek. Nemusí to působit jako mnoho, ve výsledku ale jde o dost peněz jak pohledem rozpočtových příjmů, tak pohledem samotných majitelů elektrických aut.

V Texasu aktuálně jezdí více než 200 000 elektrických vozů a letos jich zatím přibylo dalších 30 000. Očekává se tedy, že nový poplatek přinese Texasu nejméně 38 milionů dolarů (cca 836 milionů USD) na dodatečných příjmech. Tyto peníze se tak přidají k 3,8 miliardě dolarů (cca 83,6 miliardy Kč) příjmů, které by Texas měl získat prostřednictvím daní z benzinu a nafty. Vypadá to tedy jako plivnutí do rybníka, zatížení jednotlivých řidičů elektromobilů však bude vyšší než v případě průměrného majitele spalovacího vozu. Podle oficiálních údajů platí Texasané s vozidly na benzin v průměru kolem 130 dolarů ročně, průměrný majitel elektromobilu bude platit o polovinu víc.

Politici navíc začínají mluvit o dalších možnostech, jak majitele elektromobilů kasírovat ještě víc. Ve hře jsou jak poplatky odvíjející se od ročního nájezdu, tak i takové, které by byly navázány na hmotnost. Zejména poplatky založené na hmotnosti aut se zdají být férové už proto, že lépe korespondují s daněmi uvalenými na pohonné hmoty. Majitelé velkých a těžkých pick-upů jsou na tom totiž se spotřebou daleko hůře než vlastníci malých aut, logicky proto do státních rozpočtů odvádějí vyšší sumy. Ty pak vyrovnávají větší poškození vozovek, které je spojeno s vyšší hmotností. A protože elektromobily jsou těžké, měli by jejich majitelé na opravu přispívat víc.

Ať už ale bude vývoj pokračovat dál jakýmkoli směrem, jedno je jisté - pokud někdo doufal, že s elektromobilitou budou spojeny ekonomické výhody, mýlil se. Během pár let a na některých trzích dokonce již v řádu měsíců zmizí dotace, které je činí výhodnější z hlediska pořízení. K tomu se přidává zásadně rychlejší ztráta hodnoty kvůli omezené životnosti. A nyní mizí i absence zdanění provozu, místo té je naopak třeba počítat s tím, že vlády začnou peníze, které do bateriového pohonu nacpaly, vybírat zpátky. Roční poplatky jsou jen prvním krokem, čekat lze i zdanění elektřiny používané pro pohon aut.

Iluze o levné mobilitě se tak rozplynula dříve, než se vůbec pořádně začala zhmotňovat. Byla ostatně dána jen přerozdělováním a odlišným zdaněním, nikoli fakticky vyšší ekonomickou efektivitou výroby či provozu elektrických aut. A v tom případě se člověk nachází vždy jen jedno administrativní rozhodnutí od momentu, kdy se situace zásadně změní. Z dlouhodobé perspektivy vždy vyhraje jen realita a zdravý rozum, která velí, že provozem elektromobilu lze ušetřit leda na úkor jiných. A to je z podstaty dlouhodobě neudržitelné.

Texas je dalším místem, kde se majitelé elektromobilů jako Tesla Model Y mohou rozloučit s úsporami na zdanění benzinu. Teď zaplatí oklikou ještě víc.

