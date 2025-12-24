Interiéry bez tlačítek jsou ta nejnebezpečnější věc v moderních autech, říká studie. Potřebovali jsme na to ale vůbec studii?
Petr ProkopecTaké si někdy připadáte jako u blbečků na kopečku? Tohle je ten případ. Je to něco, co každý vidí, k čemu se naprostá většina lidí vyjadřuje velmi kriticky a o čem automobilky tvrdí, že to ví a řeší. Jenže nakonec neudělají skoro nic, vůbec nic nebo dokonce udělají pravý opak. A podle toho to dopadá.
Také si někdy připadáte jako u blbečků na kopečku? Tohle je ten případ. Je to něco, co každý vidí, k čemu se naprostá většina lidí vyjadřuje velmi kriticky a o čem automobilky tvrdí, že to ví a řeší. Jenže nakonec neudělají skoro nic, vůbec nic nebo dokonce udělají pravý opak. A podle toho to dopadá.
Svého času jsem dokázal na mobilu poslepu napsat jakkoli dlouhou SMS, a to obvykle bez jediné chybičky. A bylo jedno, zda jsem pouze kráčel po chodníku s rukama v kapsách, nebo se nacházel za volantem. Mobily měly tehdy tlačítka, u kterých jste si snadno zapamatovali, jaká písmena nebo číslice se pod tím kterým skrývají na kolikáté pozici. Následně stačilo jen mačkat v požadovaném pořadí a zpráva byla na světě. A i když to bylo už tehdy ilegální, šlo to rozumně dělat v autě - nebyl problém míst přitom oči neustále přišpendlené k silnici.
Dnes už bych si nic takového nedovolil, ne však proto, že bych to neuměl jako zamlada. Moderní mobily už tlačítka nemají a na dotykových obrazovkách poslepu nevyťukáte nic kloudného. Není to nutně problém, primárním smyslem mobilu není zvládat psaní SMS za chůze nebo jízdy a možnost současných telefonů jsou nesrovnatelně dál. Problém je, že stejným směrem se vydali i výrobci aut.
Ti v posledních letech nahrazují fyzická tlačítka dotykovými displeji takovým kalupem, že ve spoustě aut už nenajdete skoro jediný „knoflík”. Jistě i oni jsou motivováni také rozšiřujícím se množství funkcí, jenže primární motiv je jinde - jsou to peníze, náklady. Tlačítkové interiéry jsou drahé, soustředění ovládání na displeje levné. Kdyby se přes ně ovládaly méně frekventované funkce, je to jedno, dnes ale musíte touto cestou jít a oči z vozovky sundat i kvůli frekventovaným banalitám, jako je třeba změna nastavení teploty klimatizace, změna intenzity vyhřívání sedadel či zesílení nebo naopak zeslabení hlasitosti audiosystému.
Že jde o krok velmi špatným směrem, prokázaly již mnohé studie. Zákazníci si na to téměř unisono stěžují a automobilky slibují nápravu, reálně ale vývoj míří dál a dál špatným směrem. Však se podívejte, jakým vývojem prošlo třeba BMW řady 3 v rámci jediné generace. Ze solidního řešení, které kombinovalo dotykové i tlačítkové ovládaní skoro všeho nezbytného, vznikl téměř bezvýhradně dotykový bazmek, kde si leda hlasitost audiosystému dál můžete ladit kolečkem. Zrovna tohle tlačítko by nám ale nechybělo, pakliže vozu zůstává (a to zde zůstává) tlačítkové ovládání hlasitosti na volantu.
Proto je na nebezpečnost dotykových obrazovek musíme upozorňovat znovu a znovu. Se svou trochou do mlýna nyní přichází Univerzita ve Washingtonu (UW), která na nové studii spolupracovala s výzkumným institutem Toyoty (TRI). A došla vlastně k podobným závěrům, které jiní odborníci učinili dříve.
Výzkumu se účastnilo 16 lidí, kteří byli usazeni k řidičským simulátorům. Vědci následně sledovali pohyb jejich rukou a očí, rozšíření zornic a vodivost kůže. „Řidiči“ pak následně byli požádáni, aby plnili zadané úkoly běžného charakteru, jako je nastavení audiosystému a navigace a odeslání či přehrání hlasových zpráv. Velikost zorniček a elektrodermická odezva pak následně poskytly potřebná data o tom, kterak při řízení a interakci s dotykovou obrazovkou funguje mozek.
Z výsledků vyplynulo, že dotykové obrazovky zhoršily preciznost a rychlost účastníků průzkumu o 58 procent při srovnání ovládání jednotlivých funkcí během řízení a během stání. Žádný jiný prvek není tak nebezpečný. Jakmile se pak lidé za volantem začali věnovat multimédiím, došlo také na 40procentní nárůst jejich vybočování z jízdních pruhů. Jinými slovy se stali významným potenciálním nebezpečím pro své okolí.
Autoři studie navíc smutně konstatují něco podobného, co my - že šelma se v podstatě utrhla ze řetězu a nahnat ji zpátky do klece je pomalu nemožné. Proto uvádí, že automobilky by měly zjednodušit palubní systémy, abyste ovládání oblíbených funkcí nemuseli hledat v 10. podmenu. Do multimédií by navíc měla být integrována vyšší úroveň inteligence, která by se snažila předvídat, co chcete udělat, a příslušné ikonky vám servírovat na podnose. Kromě toho by při jízdě měly být některé funkce deaktivované.
Jestli se tím někdo bude řídit, je otázkou. Hlavně proto, že interiéry s fyzickými tlačítky jsou drahé na výrobu. U dotykových obrazovek vám stačí jeden panel pro veškeré modely v nabídce, přičemž lišícím prvkem je u nich pouze grafika. Že je tedy bezpečnost prioritou? Nenechte se zmást obsáhlými tiskovými zprávami, tady se zase jednou prokazuje, že peníze jsou vždy až na prvním místě.
Není žádným tajemstvím, že dotykové obrazovky zhoršují bezpečnost na silnicích. Nová studie naznačuje, že nic horšího neexistuje. A spása není na dohled. Grafika: UW/TRI, tiskové materiály
Zdroj: UW/TRI
