Itálie od čtvrtka znovu mění pravidla pro provoz radarů, za vším stojí pokuty za 693 tisíc Kč pro jediného řidiče včera | Petr Miler

Pokud máte toto léto namířeno do Itálie, na silnicích se vám bude dýchat zase o něco volněji. Navzdory předchozím omezením některá města nepřešla snaha dělat si z řidičů dojné krávy, což současné vedení země nerado vidí. A jedná.

Je mi jasné, že mě milovníci této země budou za následující slova proklínat, ale Itálie je pro mě synonymem chaosu. Poznal jsem za svůj zejména pracovní život snad všechny západoevropské mentality a neznám nikoho, kdo by se v tomto prostředí choval tak neorganizovaně a nedůsledně jako Italové. Čest výjimkám, obvyklé ale je, že si věci prostě soustavně dělají, jak chtějí. Anebo i dokážou jednat organizovaně a cílevědomě, ale tak nanejvýš do začátku cílové rovinky. Pak začnou odpadat, poslední stovky metrů bolí...

To neznamená, že bych Italy neměl rád. Pracovat s nimi je někdy kříž, musíte vy být těmi, kdo si odpovědnost za výsledek vezme na svá bedra a naučí se využívat jejich schopností tak, jak snesou, pak je s nimi dobré pořízení. Nejenže nejsou neschopní, mají i vysoký respekt ke kulturním odlišnostem, stejně jako očekávají váš respekt k těm jejich. A umět se někdy na něco vybodnout a říci si, že v pondělí je taky den, má též své výhody.

Proto se nakonec i v Itálii docela dobře jezdí po silnicích, protože pravidla jsou tam sice docela striktní a jejich vymáhání je formálně tvrdé, ovšem v praxi málokdo respektuje to první a praktikuje to druhé. Italové prostě jezdí tak nějak přibližně podle předpisů, od počtu pruhů na silnici až po rychlostní limity. Tři pruhy na silnici? A co, když se vejdou vedle sebe čtyři auta? A policie to všechno vymáhá podobným způsobem - dokud někoho opravdu nenaštvete velkým nesmyslem, nechá vás být, popř. vás nějak lidsky potrestá. Tohle v Česku dávno nemáme, ani jedno.

Jedna věc se ale tomu všemu vymyká - stacionární měření rychlosti. Tedy ne zcela, údajně 11 tisíc pevných měření v zemi z velké části vůbec nefunguje a excesy z velké části nejsou řešeny, někteří ale zrovna k této věci přistoupili velmi svědomitě a důkladným rozesíláním pokut za často bagatelní přestupky vydělávají majlant pro své městské rozpočty. Aktuálnímu vedení země to není milé, a tak už loni zavedlo omezení pro pevná měření, která značně omezují města v tom vytvářet pasti na řidiče, do kterých se chytí i ti, kteří nejsou pro své okolí nebezpeční. A tak se pravidla znovu mění.

Už od čtvrtka 12. června tak v zemi vstoupí v platnost nové regulace, které probírá Auto Bild. Přišly do značné míry jako reakce na past, kterou se podařilo i v rámci nových pravidel vytvořit. A která znamenala, že jeden Ital soustavným rychlejším ježděním okolo pečlivě skrytého radaru u výrazného omezení rychlosti na nikoli nebezpečném místě rychle nasbíral pokuty za 28 tisíc Eur, tedy asi 693 tisíc Kč. U veřejnosti se takové rýžování nesetkalo s pochopením, a tak přichází nová omezení.

Italské stacionáry tedy brzdy budou moci být instalovány pouze s výslovným souhlasem lokálních úřadů za podmínky, že je tím prokazatelně sledována bezpečnost silničního provozu. Jak toho bude docíleno, nevíme, patrně se kolem toho rozhostí pár soudních sporů. Každý stacionární i mobilní radar nyní také musí být oznámen dopravní značkou alespoň kilometr předem ve městě a 4 km mimo město, což znemožní moment překvapení - cílem radarů má být podle Italů zajistit pomalejší jízdu, nikoli vybrat peníze za rychlost.

Pozoruhodné je další pravidlo - radar nesmí být instalován tam, kde by se lokální úprava rychlosti odlišovala od obecného limitu platného v daném místě o víc než 20 km/h. To zní svérázně, ale dává to smysl - někde také platí absurdně nízké limity, které reálně nikdo nikdy nedodržuje, dát tam radar je pak velmi lákavé. Však třeba 5 nebo 10 km/h větším autem pomalu jet ani nejde, to musíte stát na brzdě (automat) nebo nechávat prokluzovat spojku (manuál). Ve městě tak nepůjde měřit méně než 30 km/h, mimo město méně než 70 km/h apod. Tušíme, že tohle ještě vyvolá debatu

Výhledově pak budou zakázána skrytá měřicí zařízení (např. pevné radary v živém plotě), maskované mobilní radary či jinak překvapivá měření. Zpřísní se také dohled nad vydávanými homologacemi pro nová měřicí zařízení a jejich technické kontroly. To vše - podle Italů - s cílem zajistit transparentnost, spravedlnost a bezpečnost měření v provozu. Sekundárně pak zabránit tomu, aby se stejně jako loni znovu vybralo 1,7 miliardy Eur (!, to je přes 42 miliard korun) ročně jen na pokutách za rychlost. Takový Milán inkasoval přes 5 miliard a vesnice jako Carrodano (465 obyvatel) vybrala díky jedinému radaru přes 20 milionů.

Co si o tom myslíte, zvažte sami, pro řidiče jde ale o úlevu, kterou pocítí i ti přijíždějící ze zahraničí. Však komu kdy z Itálie nepřišel domů nějaký Liebesbrief, že?

Zdroj: Auto Bild

