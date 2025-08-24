V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká

Máte pocit, že dohledu nad silničním provozem už je dávno příliš a měli bychom se spíš vrátit ke starému dobrému budování osobní odpovědnosti? Italové to vidí jinak. Naštěstí mají obvykle ve věcech takový nepořádek a k práci takovou nechuť, že jejich nový „sorpassometro” velké obavy nevzbuzuje.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká

před 11 hodinami | Petr Prokopec

V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká

/

Foto: Jenoptik, tiskové materiály

Máte pocit, že dohledu nad silničním provozem už je dávno příliš a měli bychom se spíš vrátit ke starému dobrému budování osobní odpovědnosti? Italové to vidí jinak. Naštěstí mají obvykle ve věcech takový nepořádek a k práci takovou nechuť, že jejich nový „sorpassometro” velké obavy nevzbuzuje.

Během letních prázdnin italský ministr Matteo Salvini přistoupil ve své zemi ke kroku, který se v současných evropských poměrech zdá být skoro neuvěřitelný. Fungování stacionárních radarů totiž omezil tak, že je spousta obcí raději vypnula. Přitom jím zavedená opatření nešla proti podstatě jejich smyslu, naopak. To se pouze z tohoto prostředku stal jen další způsob, jakým si města plnila své kasy na úkor řidičů, kteří si víc hledí reálně bezpečného řízení než plnění formálních projevů téhož.

Bezpečnost se zkrátka stala podružnou a radary byly instalovány hlavně tam, kde se dalo předpokládat, že lidé nebudou dodržovat nepřiměřené rychlostní limity, nikoli v místech, kde by překročení racionálně nastaveného omezení bylo skutečně nebezpečné. Salvini tedy rozhodl také o tom, že schválení provozu jakékoli stacionárního radaru musí předcházet prozkoumání jeho možného přínosu, což byla pro obce poslední kapka. Tahle věc už zkrátka městské ve velkém plnit nebude, takže se dalo předpokládat, že Italové budou hledat nové způsoby, jak motoristům trochu pustit žilou. A jak se zdá, řešení je na světě, jak informuje La Stampa.

Odborně se mu říká SV3, ale to není moc dobře vyslovitelné označení. Italové mu tak začali neoficiálně říkat „sorpassometro”, což se dá přeložit lecjak, nejsrozumitelněji (ovšem znovu ne vyslovitelně) „měřič předjíždění”. Jde totiž o nový typ radaru, které neměří pouze vaši rychlost a nesleduje, zda za jízdy telefonujete, ale zaměřuje se také na předjížděcí manévry.

Kamera pracuje se senzory, které - pokud zaznamenají určitý pohyb tam, kde by se takový neměl odehrávat - aktivují nahrávání po 15 sekund. Tím je zachycen samotný manévr ve sledovaném místě, poté nahrávka zamíří k vyhodnocení. A pokud je na záběrech skutečně zachyceno předjíždění v místech, kde je to zakázáno, pak může šofér očekávat pokutu.

Její výše se odvíjí od konkrétního spáchaného přestupku. Pokud tedy dochází na porušení zákazu předjíždění ve městě, platíte 42 až 173 Eur, tedy na 1 050 až 4 300 Kč. Jakmile se totéž stane mimo městskou zástavbu, už vám může z peněženky zmizet až 345 Eur (asi 8 500 Kč). Pokud se pak jedná o nepřehledné zatáčky či místa, kde jsou silniční retardéry, jste chudší o 666 Eur (16 500 Kč). Či o více než 1 300 Eur (32 tisíc korun), pokud někdo jede proti vám.

Vskutku se tak zdá, že radary SV3 mohou suplovat výpadek příjmů z provozu standardních radarů. Něco nám ale říká, že jde o věc tak složitou, že Italy brzy přestane bavit se s ní babrat. Než se tak stane, bude fungovat přinejmenším jedna v Kalábrii na silnici SS18 u Acquappesy v provincii Cosenza. Kdy, kde a zda vůbec se objeví další, prý závisí na vyhodnocení jejího provozu. Výsledek tipujeme na: „Troppo lavoro!” tedy: „Moc práce!”


V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká - 1 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 01V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká - 2 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 02V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká - 3 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 03
Italové letos počítají nejen s novými pravidly, které se týkají rychlostních radarů, ale i s novými typy radarů samotných. Ty nejmodernější totiž dokážou zaznamenat i nelegální předjíždění, na což byla dříve technika krátká. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

Zdroj: La Stampa

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.