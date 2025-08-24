V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká
Petr ProkopecMáte pocit, že dohledu nad silničním provozem už je dávno příliš a měli bychom se spíš vrátit ke starému dobrému budování osobní odpovědnosti? Italové to vidí jinak. Naštěstí mají obvykle ve věcech takový nepořádek a k práci takovou nechuť, že jejich nový „sorpassometro” velké obavy nevzbuzuje.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Máte pocit, že dohledu nad silničním provozem už je dávno příliš a měli bychom se spíš vrátit ke starému dobrému budování osobní odpovědnosti? Italové to vidí jinak. Naštěstí mají obvykle ve věcech takový nepořádek a k práci takovou nechuť, že jejich nový „sorpassometro” velké obavy nevzbuzuje.
Během letních prázdnin italský ministr Matteo Salvini přistoupil ve své zemi ke kroku, který se v současných evropských poměrech zdá být skoro neuvěřitelný. Fungování stacionárních radarů totiž omezil tak, že je spousta obcí raději vypnula. Přitom jím zavedená opatření nešla proti podstatě jejich smyslu, naopak. To se pouze z tohoto prostředku stal jen další způsob, jakým si města plnila své kasy na úkor řidičů, kteří si víc hledí reálně bezpečného řízení než plnění formálních projevů téhož.
Bezpečnost se zkrátka stala podružnou a radary byly instalovány hlavně tam, kde se dalo předpokládat, že lidé nebudou dodržovat nepřiměřené rychlostní limity, nikoli v místech, kde by překročení racionálně nastaveného omezení bylo skutečně nebezpečné. Salvini tedy rozhodl také o tom, že schválení provozu jakékoli stacionárního radaru musí předcházet prozkoumání jeho možného přínosu, což byla pro obce poslední kapka. Tahle věc už zkrátka městské ve velkém plnit nebude, takže se dalo předpokládat, že Italové budou hledat nové způsoby, jak motoristům trochu pustit žilou. A jak se zdá, řešení je na světě, jak informuje La Stampa.
Odborně se mu říká SV3, ale to není moc dobře vyslovitelné označení. Italové mu tak začali neoficiálně říkat „sorpassometro”, což se dá přeložit lecjak, nejsrozumitelněji (ovšem znovu ne vyslovitelně) „měřič předjíždění”. Jde totiž o nový typ radaru, které neměří pouze vaši rychlost a nesleduje, zda za jízdy telefonujete, ale zaměřuje se také na předjížděcí manévry.
Kamera pracuje se senzory, které - pokud zaznamenají určitý pohyb tam, kde by se takový neměl odehrávat - aktivují nahrávání po 15 sekund. Tím je zachycen samotný manévr ve sledovaném místě, poté nahrávka zamíří k vyhodnocení. A pokud je na záběrech skutečně zachyceno předjíždění v místech, kde je to zakázáno, pak může šofér očekávat pokutu.
Její výše se odvíjí od konkrétního spáchaného přestupku. Pokud tedy dochází na porušení zákazu předjíždění ve městě, platíte 42 až 173 Eur, tedy na 1 050 až 4 300 Kč. Jakmile se totéž stane mimo městskou zástavbu, už vám může z peněženky zmizet až 345 Eur (asi 8 500 Kč). Pokud se pak jedná o nepřehledné zatáčky či místa, kde jsou silniční retardéry, jste chudší o 666 Eur (16 500 Kč). Či o více než 1 300 Eur (32 tisíc korun), pokud někdo jede proti vám.
Vskutku se tak zdá, že radary SV3 mohou suplovat výpadek příjmů z provozu standardních radarů. Něco nám ale říká, že jde o věc tak složitou, že Italy brzy přestane bavit se s ní babrat. Než se tak stane, bude fungovat přinejmenším jedna v Kalábrii na silnici SS18 u Acquappesy v provincii Cosenza. Kdy, kde a zda vůbec se objeví další, prý závisí na vyhodnocení jejího provozu. Výsledek tipujeme na: „Troppo lavoro!” tedy: „Moc práce!”
Italové letos počítají nejen s novými pravidly, které se týkají rychlostních radarů, ale i s novými typy radarů samotných. Ty nejmodernější totiž dokážou zaznamenat i nelegální předjíždění, na což byla dříve technika krátká. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály
Zdroj: La Stampa
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nejnovější články
- Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá
před 8 hodinami
- Nový sporťák autora Sennovy neporazitelné F1 chce být ideálem pro pravé řidiče, připomíná Ayrtonův stroj
před 9 hodinami
- V Itálii začali používat nový typ radaru. Zaznamená i přestupky, na které byla dosud technika krátká
před 11 hodinami
- Manuální převodovky zažívají nečekaný comeback, jejich podíl i v Evropě znovu roste. Až tak dobrá zpráva to ale není
dnes
- Jediná Čechy ve velkém odmítaná Škoda se dá nevyužitá koupit ve verzi, kterou nechtěl a nechce už téměř nikdo
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva