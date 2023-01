Jak daleko dojede elektromobil se 118 000 km při „rychlé” jízdě? Test ukázal, co oficiální údaje ani nenapoví před 6 hodinami | Petr Miler

Elektrická auta mají s dojezdem problém při prakticky jakékoli jízdě, zvláště pak v kontextu s dobou potřebnou pro nabití baterek. Ale co když je vezmete takříkajíc u úst? A jde o 11 let staré auto se 118 tisíci km? To je teprve tragédie, i když nejede víc jak 150 km/h.

Nemusíte být nijak zvlášť nadaní lidé ani automobiloví rutinéři, abyste si to spočítali sami. Pokud si umíme přepočítat kapacitu akumulátorů na ekvivalent palivové nádrže, každý si snadno udělá obrázek o tom, jak při právě jeho jízdě s vozem právě jím preferovaného typu dojede daleko, má-li elektrický pohon místo spalovacího. Lepší elektromobily dnes nabízí kapacitu akumulátorů odpovídající přibližně 20litrové nádrži na naftu. Jezdíte za 6 litrů na 100 km? Pak ujedete s jednou plnou baterkou okolo 330 kilometrů. Jezdíte za 10? Pak to bude okolo 200 km. Jezdíte za 15? Asi nemusíme nic dodávat, je to pořád ta samá matematika.

Jistě, jsou to zjednodušené, z podstaty nepřesné počty, představu ale dají. Spousta lidí tak snadno dojde k závěrů, že se spojením se snadno hodinovým dobíjením elektrické auto není nic pro ně. A nebo třeba je, obrázek nechť si udělá každý sám. Výše zmíněné ale pořád popisuje ideální situaci - máte nový elektromobil se zcela novými bateriemi, dobíjíte je na 100 procent, jedete pořád relativně normálně... Abyste se takového stavu dobrali, potřebujete auto za o dost více jak milion korun, nesmíte jej moc používat a musíte se krotit. Co když jste ale docela obyčejný kupec ojetin, který si rád sem tam pořádně sjede?

Takovou situaci přibližuje video níže, na kterém Rory Reid z Autotraderu půjčil nám už dobře známý Nissan Leaf z roku 2012 Alexi Kerstenovi z Car Throttlu. Ten si skutečně sjede rád a takto dostal do rukou 11 let starý vůz s nájezdem 73 671 mil (asi 118 tisíc km), který vytáhl na obdobu jízdy po německé dálnici. Tu tedy ve Velké Británii nemají, testovací ovály, na kterých můžete jezdit stejně rychle, ale ano. A tak show mohla začít.

Jít o konvenční ojetinu, není moc co zkoumat. Když si budete chtít koupit takový spalovací vůz se sklony k akčnější jízdě, sáhnete třeba po Golfu GTI. Z roku 2012 s podobným nájezdem dnes koupíte jeho šestou generaci za asi 250 tisíc Kč. A máte v podstatě pořád stejné auto. Pokud někdo nezanedbal údržbu nebo zrovna nejsou na konci životnosti brzdové desky, můžete jet jako o závod s prakticky neomezeným akční radiem. A jedete, protože tohle auto má 210 koní a maximálku 238 km/h. Je to pořád velmi dobrý vůz.

Vedle toho Nissan Leaf ze stejného roku má jen 110 koní. Pravda, koupit se dá o něco málo levněji, momentálně asi od 220 tisíc Kč (srovnáváme aktuální ceny podobně ojetých aut na trzích EU, tedy mimo Velkou Británii), jeho maximálka ale činí jen 150 km/h, neboť tam zasáhne omezovač. Co tedy vůbec je za rychlou jízdu, když se s tímto vozem rozohníte? Skoro ani nepotřebujete německou dálnici, 150 km/h je jen kousek za legálními rychlostmi, kterými můžete jezdit v celé Evropě, v takovém Polsku jen o 10 km/h.

Přesto Leaf po ujetí 25,7 km maximální rychlostí (tachometr ukazoval asi 157 km/h, ale to bude dáno jen odchylkou) začal ukazovat dojezd 0 km, okolo 32 km omezil výkon a po 34,7 ujetých km zastavil úplně. Co k tomu dodat? Vítejte v budoucnosti?!

Je to tristní představení tak mladého a pořád tak drahého auta, které jen ukazuje, jak omezená jejich využitelnost je nejen dnes, ale především tehdy, jakmile mají pár let na krku a nějaké ty najeté kilometry k tomu. Místo skoro bezchybného GTI dostanete v podobě tohoto modelu „plečku”, která nejede více jak 150 km/h a po necelých 35 ujetých km vydechne naposledy. K bezcennému autu má takový stroj velmi blízko, bohužel.

V minulosti jsme opakovaně zmiňovali, že ani nový elektromobil neujede rychle obvykle více jak 70 až 80 km, protože baterky má sice ještě v pořádku, ale je obvykle výkonnější a těžší. A pokud je to náhodou více, je to obvykle jen tím, že se pohon vozu začne přehřívat a později dostupná dynamika klesat kvůli tomu, že výkon je v tomto případě napětí krát proud. A abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že výkonu je méně a dynamiky též.

Světy elektrických a spalovacích aut jsou si z hlediska použitelnosti pořád ohromně daleko a z hlediska dlouhodobé použitelnosti jde o jiné galaxie. Tak proč nám někdo vnucuje ta první? Jsou pro většinu lidí horším a dražším řešením. Tento test, který ukazuje, co oficiální údaje ani nenapoví, to jen potvrzuje.

Pozoruhodně tristní představení předvedl Nissan Leaf 2012 při maximálně rychlé (v tomto případě ne více než 150 km/h) jízdě při -3° C. Nedojel skoro nikam. Jiné elektromobily na tom v principu nejsou a nemohou být lépe. Ilustrační foto: Nissan

