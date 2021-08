Jak drahé je vlastnit obyčejné auto v různých zemích světa? Někdy je i co závidět před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud přemýšlíte, kam přesídlit, aby vás vaše provoz vašeho auta stál co nejméně, pár tipů se najde. Relativně vzhledem k výši příjmů v Evropě vedou jinak docela drahé země.

Po vlastnictví automobilu, ideálně pak toho nového, touží spousta lidí, ne každý si jej ovšem může dovolit. Tím nenarážíme na aktuální nedostatek čipů, který vyprázdnil nejedno dealerství a zdražil to, co zbylo, ale spíše na rozdílnou ekonomickou situaci. Jiné podmínky má Němec, jiné Čech a jiné mají třeba Turci. Právě ti okupují čelo tabulky vytvořené britským Scrap Car Comparison. Brity zajímalo, jak jsou na tom jednotlivé země co do poměru nákladů na pořízení a provoz v kontrastu s průměrnými příjmy.

Studie je postavena kolem dvou obyčejných, ale nadmíru populárních modelů, Volkswagenu Golf a Toyoty Corolly. Britové vzali v potaz jejich ceny, stejně jako veškeré pojistné a poplatky rovnou ve 40 světových zemích. Mimo to se ovšem zabývali také servisem a cenami paliv. Vše pak následně porovnali s již zmíněnými průměrnými příjmy, díky nimž vznikl ucelený globální přehled nákladnosti vlastnictví automobilu.

Turci se umístili na čele žebříčku, nikoliv však proto, že by si mohli dovolit pořídit a provozovat hned několik aut za rok. Právě naopak je v jejich případě vlastnictví nejdražší a dosahuje více než šestinásobku průměrného ročního příjmu. Je tak vskutku otázkou, kterak chce v zemi uspět národní značka TOGG, která se zaměřuje pouze na elektromobilitu, tedy ten nejdražší druh aut.

Je samozřejmě nutné zmínit, že daná studie počítá vždy jen s průměry, navíc vozy užité pro srovnání nejsou často těmi, které jsou v jednotlivých zemích nakupovány nejvíce. Kupříkladu v takové Brazílii se Corolla sice pravidelně umisťuje v top 10, ovšem spíše na chvostu než v čele. Spíše než po ní totiž lidé prahnou po Hyundai hb20.

Nejlépe jsou na tom v případě nákladů na vlastnictví auta Australané, kterým stačí pouze 49,48 procenta průměrného ročního příjmu. Na záda jim pak s 54,87 procenty dýchají Američané, zatímco Dánové jsou se 60,34 procenta třetí a Kanaďané se 64,4 procenty čtvrtí. Dánsko na tomto místě může překvapit, stejně jako Švédsko na 5. či Nizozemsko na 7., neboť jde o obecně velmi drahé země. Také jde ale o země velmi bohaté, a tak se situace má takto. Přesto je třeba dodat, že o co mají třeba Nizozemci relativně levnější auta, o to relativně dražší mají jiné věci a na rozhazování za auta nutně mít nemusí. Proto se také dnes v této zemi prodává relativně méně nových aut než u nás, stačilo je uměle zdražit o pár desítek procent v rámci poněkud násilných snah o rozšíření elektromobility.

Na první desítku zemí z obou konců studie se můžete podívat níže, my již jen dodáme pohled na Českou republiku. Průměrná mzda zde činí zhruba 35 300 Kč, zatímco za Golf dáte nejméně 561 900 Kč. Znamená to, že jen na jeho pořízení je třeba šetřit 16 měsíců. K tomu je třeba následně přidat pojištění a náklady na provoz, což rázem znamená, že pod 150 procenty ročního příjmu nejsme ani náhodou. Může být i líp, může být i hůř...

10 zemí, kde je vlastnictví vozu nejlevnější podle Scrap Car Comparison

1. Austrálie - 49,48 % ročního příjmu

2. USA - 54,87 % ročního příjmu

3. Dánsko - 60,34 % ročního příjmu

4. Kanada - 64,4 % ročního příjmu

5. Švédsko - 75,84 % ročního příjmu

6. Německo - 78,44 % ročního příjmu

7. Nizozemsko - 84,65 % ročního příjmu

8. Francie - 87 % ročního příjmu

9. Velká Británie - 89,36 % ročního příjmu

10. Finsko - 91,58 % ročního příjmu

10 zemí, kde je vlastnictví vozu nejdražší podle Scrap Car Comparison

1. Turecko - 652,29 % ročního příjmu

2. Argentina - 515,77 % ročního příjmu

3. Kolumbie - 508,93 % ročního příjmu

4. Uruguay - 443,68 % ročního příjmu

5. Brazílie - 441,89 % ročního příjmu

6. Ukrajina - 413,78 % ročního příjmu

7. Guatemala - 355,94 % ročního příjmu

8. Rusko - 290,04 % ročního příjmu

9. Mexiko - 285,2 % ročního příjmu

10. Kostarika - 269,83 % ročního příjmu

Už jen na pořízení Volkswagenu Golf u nás potřebujete více než jeden roční průměrný plat. A to ještě nebyla řeč o veškerých provozních nákladech. Může být i lépe. A nebo také hůře Foto: Volkswagen

Zdroj: Scrap Car Comparison

Petr Prokopec