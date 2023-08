Jak fungují povinné omezovače rychlosti zavedené EU loni v červenci? Až teď se objevují v prvních autech včera | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Brusel je mistrem pomalého utahování šroubů, to aby jeho kontroverzní opatření nestihla naštvat příliš mnoho lidí najednou a postupně jsme si na něj zvykli. Povinné omezovače rychlosti nejsou výjimkou, a tak se do aut vkrádají pěkně pomalinku. Jak tedy fungují?

Strčili jste si včera do oka víčko od PET lahve, které z ní nejde sundat? Znechutily vám dřevěné lžičky zmrzlinu z „mekáče”? Rozmočilo se vám brčko v Coca-Cole nebo proteklo vám Calippo do klína dřív, než jste ho stihli dolízat? To a mnohé další jsou následky opatření EU, která jsou v principu stejná jako pokusy o nařízení elektrických aut. Jde o tržní regulace s velmi pochybným - pokud vůbec nějakým - přínosem, které nám ale komplikují každodenní život naprosto zaručeně.

Nad některými z nich už jen kroutím hlavou, zrovna s víčkem od PETky v oku si pravidelně říkám: „Koho tohle vůbec napadlo? Nebylo to nařízeno jen proto, aby někdo sám sobě zvráceně ukázal, jak nás má všechny v hrsti?” Promiňte, ale působí to tak, stejně jako snaha udělat ze všech řidiče elektrických aut. Pokusit se taková auta z ušlechtilých důvodů na základě precizních technických i ekonomických analýz na některých místech rozšířit by ještě šlo vnímat jako konstruktivní snahu něčemu pomoci, pokus vnutit je od určitého data všem za technicko-ekonomické střelby od boku je jen tupý diktát.

Dnes se ale nebudeme věnovat elektromobilům, papírovým brčkům ani dřevěným lžičkám, posvítíme si na jiný nápad EU. Jde o povinné omezovače rychlosti v autech, které všechny nové vozy musí mít už od loňského července pod zavádějící marketingovou zkratkou ISA (Intelligent Speed Assistance). Mluví se o nich už mnoho let, dnes jsme o 13 měsíců od noho zavedení je kolem nich dál ticho po pěšině. Nakonec jste si možná sami v poslední době koupili nové auto a omezovač nikde. Takže mnoho povyku pro nic? Ne, to je celé dáno jen tím, že EU schválně tuto věc nezavádí rychle a plošně, aby nezpůsobila příliš velký odpor veřejnosti. „Víčka na laně” jsou absurdita non plus ultra, ale nakonec se jim zasmějeme. Tohle už moc k smíchu není.

Proč věci nejdou tak rychle, přiblíží už způsob zavádění ISA. Systém je skutečně povinný v celé EU u všech nově uvedených vozů od 6. července 2022, ďábel je ale v detailu. Nově uvedené auto není nově prodané, jde o vozy, které získaly typové schválení až po zmíněném datu. Takový proces ale trvá relativně dlouho a automobilky dělaly první poslední, aby pro co nejvíc modelů schválení získaly ještě před zmíněným datem. V prodeji je tak stále minimum nových aut, která povinný omezovač mají. Až od 7. července 2024 se bude opatření vztahovat na všechna auta v prodeji bez ohledu na to, kdy byla homologována.

Jde to tedy velmi pomalu, proto se veřejný odpor ve větší míře neobjevuje, neměli bychom ale jen kvůli tomu zapomínat, že omezovače se do aut postupně vkrádají. Měl jsem v poslední době čest s řadou aut, která byla poprvé registrována v posledním roce, ISA ale byl na palubě jen v jednom BMW. Pro další zkušenosti jsem si musel pustit pár videí na Youtube, z nichž jedno přikládám. Než se ale dostaneme k praxi, řekněme si, co to ISA vlastně je.

EU byla v tomto ohledu relativně benevolentní (zřejmě znovu nikoli náhodou), a tak se způsob řešení ISA liší značku od značky. Evropská komise umožňuje v obecné rovině čtyři různé implementace, které navíc nejsou úplně striktně definované. Jde o:

- Postupné zvukové upozornění,

- postupné haptické upozornění (vibrace),

- haptická zpětná vazba v plynovém pedálu (odpor),

- tvrdý omezovač rychlosti.

Auto tedy rychlost omezit aktivně může, ale nemusí. Může vám také sahat do řízení, ale nemusí. Pokud některá z automobilek sáhne po posledních dvou řešeních, patří mezi Hujery, které vás omezují nad rámec nezbytně nutného, neboť první dvě možnosti nejsou tak problematické. Ale to neznamená, že jsou „v pohodě”, to ani náhodou.

Sám jsem poznal tu první, kdy se vám nejprve na přístrojové desce, head-upu apod. rozbliká vizuální varování. Může nabírat různých podob, u BMW se rozbliká značka s rychlostním omezením. Pokud jej respektujete, blikání ustane a nic dalšího se neděje. Pokud ne, po několika sekundách se rozezní zvukové varování. Když zareagujete, ustane, když ne, po chvíli dojde k pauze. A pak začne divadlo znovu. Je to opravdu přínos bezpečnosti par excellence, protože pokud jedete po okresce ve dvě ráno tachometrových 91 km/h, což obvykle není ani povolených 90 km/h, jediné, co uděláte, je, že půjdete systém vypnout a budete se asi minutu přehrabovat v palubním menu.

To stejné vám nakonec nezbude v případě jiných varování. Vibrační upozornění funguje stejně, ale místo pípnutí přijdou vibrace v plynovém pedálu, i to některé značky používají (je to méně obtěžující než pípání, ale pokud neadorujete masáž pravé nohy, vypnete ho nejspíš též). Ostatní řešení známe pouze teoreticky. U haptické zpětné vazby by vám pedál měl tlačit na nohu, v případě omezovače zastavit zrychlování za stanovenou mezí a nazdar. Všechny cesty pak fungují jen tehdy, když je systému jednoznačně zřejmé, jaká je aktuálně platná maximální rychlost. Což někdy nefunguje vůbec (to není špatně, neděje se nic) a někdy to zlobí. Narazíte na situace, kdy systém vymáhá dodržování lokálního omezení 30 km/h, i když už jste na silnici, kde můžete jet třeba stovkou. Systém to ale neví, a tak vás tou či onou cestou omezuje,

I když ale systém funguje, je to jedním slovem opruz. Vůz, který jsem poznal, i záznamy řešení, která se dají najít na internetu (to níže ukazuje fungování ISA v Hondě ZR-V), začnou s varováním už v momentě, kdy rychlost překročíte o jediný kilometr v hodině. Je v praxi nemožné se držet pořád na stejné rychlosti (dokonce ani tempomat není dokonale stabilní a pár km/h sem tam mu uteče), takže jste dokola „buzerování” za jízdu 91 km/h místo 90 apod. To znovu vede jen k tomu, že systém co nejdřív vypnete.

Pokud si ale myslíte, že jej vypnete jednou a máte vystaráno, jste na omylu. Stejně jako u start/stopu, ESP a dalších asistentů jej musíte vypnout po každém nastartování, navíc se často musíte dlouze přehrabovat v nějakém menu. Chce to pohodlnější řešení samotného ISA, když už musí být, popř. jeho pohodlnější vypínání, protože frustrované zírání tachometr nikomu nepomůže a soustavné vypínání omezovače také ne. Je to prostě další papírové brčko na kolech - nedomyšlená hloupost z hlavy těch, kteří život poznali pouze od zeleného stolu, bohužel

Honda ZR-V je zatím jedním z mála nových aut, ve kterých ISA od EU dostanete v celé své zvrácené parádě. Jak absurdně funguje, vám nejlépe přiblíží video níže. V jiných autech to není lepší, systém při překročení rychlosti už o 1 km/h reagovat musí. Foto: Honda

Zdroje: Autoforum, Jan Lemkes@Youtube

Petr Miler

