Jak úsporná je Škoda Octavia III ve skutečném světě? Dlouhodobá data od majitelů jsou odzbrojující před 10 hodinami | Petr Miler

Je to dnes jeden z nejžhavějších bazarových tipů, jedno auto pro všechno, které se osvědčilo a k dispozici je pořád za rozumné peníze. Jak moc peněz na jeho provoz budete potřebovat v případě paliva? Některým verzím stačí skutečně málo.

Nová Škoda Octavia je pro stále větší množství lidí už jen nesplnitelným snem. Vůz, který ve své předchozí generaci startoval na 339 900 Kč, je dnes k dispozici od 619 900 korun. To je až brutální nárůst, který navíc vrcholí v době, kdy rapidně zdražují zcela nezbytné věci jako potraviny a energie. Že na koupi takového vozu - i když nejde o nic až tak mimořádného - nemá spousta lidí ani pomyšlení, je nabíledni.

Nic to ale nemění na tom, že Octavia je výtečné auto schopné velmi dobře posloužit jako jediný vůz v rodině. Pokud nemáte na nové, můžete pořád vyrazit do bazarů, kde v hojném počtu narazíte nejen na exempláře současné, tedy čtvrté generace klíčové škodovky (které jsou ale pořád dost drahé), tak na ještě větší množství „trojek”. A právě na ty se dnes budeme soustředit.

Octavia III se dnes totiž zdá být jednou z nejracionálnějších koupí. Auto nabízené už od roku 2013 si v bazarech můžete pořídit od nějakých 130 tisíc korun, rozumně jeté exempláře pořídíte asi od 170 tisíc. Jsou to zajímavé ceny, uvážíme-li, že Octavia III a IV jsou technicky jedno a to samé, čtyřka nenabízí z faktického hlediska nic dramatického navíc. Klíčem k dobré koupi je samozřejmě volba dobrého exempláře z hlediska jeho stavu, historie, a tedy i vyhlídek na další bezproblémovou existenci, co lze ale čekat v případě spotřeby paliva?

Právě na to se dnes podíváme, neboť kolegové z Auto Weeku dali dohromady data o spotřebě Octavií III ze skutečného provozu, které evidují jejich čtenáři. A jsou to docela odzbrojující data ukazující, že jde o auto nejen technicky vyspělé a nepochybně trvanlivé, ale také velmi efektivní.

Pokud chcete jezdit za nejméně, je třeba sáhnout po obecně nepříliš populární verzi 1,6 TDI. Tento motor si vydobyl pověst slabého agregátu, který na Octavii nestačí, což není až tak úplně nemístné. Současně je ale třeba říci, že pokud nemáte velké dynamické nároky a auto budete používat v menším obsazení, Octavia 1,6 TDI udělá dobrou službu. A její spotřeba může být až pozoruhodně nízká.

Majitelé Octavie III 1,6 TDI jezdí dlouhodobě v průměru za 4,9 litru nafty na 100 km, ten nejšetřivější z nich ale eviduje za posledních 87 tisíc najetých km spotřebu pouze 4,04 litru nafty na 100 km, to je fascinující číslo. Verze 2,0 TDI jako jakýsi ideální kompromis je na tom o něco hůř, celkový průměr všech vlastníků činí 5,6 l nafty/100 km, což je ale hodnota, kterou lehce narušující lidé jezdící ve 184koňové verzi RS. Nejúsporněji jezdící majitel verze 2,0 TDI se 150 koňmi pálí dlouhodobě 4,92 l nafty na 100 km.

Benziny jsou na tom nepřekvapivě hůř, ale ne zase o tolik. S verzí 1,0 TSI jezdí lidé dlouhodobě za 5,71 l benzinu na 100 km, což je dobré, současně to ale ukazuje, jaký je nevycválaný a líný tříválec nesmysl. Mnohem lépe se projevující verze 1,2 TSI jezdí v praxi dlouhodobě za 5,9 l benzinu na 100 km, stejně jako větší a silnější 1,5 TSI. Nejúspornější benzin vůbec pak provozuje jeden z majitelů verze 1,0 TSI, který tankuje v průměru znovu jen 4,92 litru benzinu na 100 km.

Pokud bychom si dnes měli koupit jedno auto pro všechno, sáhneme po Octavii III, ideálně kombíku s motorem 2,0 TDI. Že to je nejžádanější zboží českých autobazarů? Ano, lidé holt nejsou hloupí, je to skutečně ideální kompromis mezi vším. A data o reálné spotřebě to jen potvrzují.

Škoda Octavia III 2,0 TDI je dnes asi nejlepší možnou volbou mezi ojetými auty, pokud chcete jeden dostupný vůz pro všechno, ani spotřebou nezklame. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Autoweek.nl

