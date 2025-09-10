Jaká je nejlevnější ojetá moderní škodovka? Vtip je, že už vlastně ani není levná, často stojí víc než ještě nedávno nová
Petr ProkopecA je to hořký vtip, neboť její případ velmi názorně vykresluje, jak ohromně rychle a mocně se změnily poměry v evropském automobilovém světě. Nic to ale nemění na tom, že jde pořád o relativně dobrou koupi, tady se aspoň platí za kvalitu.
Před jedenácti lety Škoda představila Fabii třetí generace. A záhy po premiéře značka odhalila i její ceny, které tehdy startovaly na 234 900 Kč. Základní model si sice koupil jen málokdo, neboť většina zákazníků sahala po vyšších úrovních výbavy a silnějších motorech, než byl základní litrový tříválec se 60 koňmi. Ovšem i když se klientela trochu rozparádila, pořád se slušnou specifikací dostala bezpečně pod 300 tisíc korun.
O to větší šok asi řadu lidí čeká při pohledu do aktuálního ceníku. Čtvrtá generace je totiž k mání od 419 900 Kč, během jedenácti let tak mladoboleslavský hatchback podražil o neskutečných 185 tisíc korun. Je sice pravdou, že motor 1,0 MPI nabízí o dvacet koní více než dřív a za klimatizaci si již nemusíte připlácet (u Fabie III to ovšem bylo jen 5 000 Kč), ani tentokrát si ale většina lidí základní provedení nekoupí. A na cokoli slušnějšího budete potřebovat půl milionu. To je až brutální rozdíl.
Staré časy se ale stěží vrátí, přičemž posun cen směrem vzhůru u nových aut je reflektován i v bazarech. Ani čtvrtá generace Fabie totiž zkraje nestála zdaleka tolik, dnes ji ale levně nepořídíte ani jako ojetinu. Nejstarší kousky z let 2021 a 2022 se pohybují mezi 150 a 200 tisíci korunami, přičemž v té chvíli není výjimkou nájezd nejen přes 100, ale dokonce i přes 200 tisíc km. Stejně jako je trochu bláhové uvažovat v daný moment o vyšším než základním výkonu.
Naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli kousek z roku 2022, který měl najeto 131 337 km. I tak byl nicméně nabízen za 9 480 Eur, tedy za něco málo přes 231 tisíc korun. Jeho hodnota tak sice během tří let přece jen klesla, o láci tu ale vzhledem k nájezdu pořád nejde. Kolegové tak jen potvrzují výše uvedené. Přičemž dodávají, Fabia po přepřáhnutí na platformu MQB A0 výrazně vyspěla. Na svém kontě tak kromě nemalé ceny má i nemalou kvalitu.
Přesto všechno se nevyplatí nakupovat naslepo. Okem byste měli hodit hlavně po motorovém prostoru, neboť většina aut strávila většinu života ve městě. Diesel zmizel z nabídky, a tak je o téma méně, neboť není třeba řešit ucpaný filtr pevných částic, na druhou stranu ale městský provoz mohl negativně ovlivnit konzumaci či případný únik oleje. Prověrku si pak zaslouží i případná převodovka DSG, která je typickým neduhem levnějších koncernových aut.
Kolegové zároveň varují před zmiňovanou základní atmosférickou verzí litrového tříválce, která jízdu přestává zvládat pomalu pokaždé, když v autě sedí více než jeden člověk se svou příruční taškou. Přeplňovaná verze motoru vám ale již zajistí slušnější dynamiku, reálně si pak řekne o 5,8 litru naturalu na sto kilometrů. S rozvody zatím problémy nemá, v podstatě tak jediné další potíže lze hledat u multimediálního systému a špatně spasovaného těsnění dveří.
Jinými slovy, Fabia čtvrté generace je držák. Ceny náhradních dílů navíc nejsou astronomické, koncernové technice pak rozumí i řada neautorizovaných servisů. Nejvyšší náklad vás tedy čeká při pořízení, i proto vybírejte hlavně s rozumem v hrsti a ne se srdcem na dlani. Ideálně pak střed nabídky, neboť základ nebyl po stránce výbavové košatý, zatímco vrchol byl pro změnu našlapaný od podlahy až po střechu, což poznáte i na cenách v bazarech.
Fabia čtvrté generace láká vzhledem i kvalitou. Jen musíte počítat s tím, že se při nákupu trochu více prohnete, a to i v autobazarech, ceny rostou všude. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Bild
