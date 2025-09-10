Jaká je nejlevnější ojetá moderní škodovka? Vtip je, že už vlastně ani není levná, často stojí víc než ještě nedávno nová

A je to hořký vtip, neboť její případ velmi názorně vykresluje, jak ohromně rychle a mocně se změnily poměry v evropském automobilovém světě. Nic to ale nemění na tom, že jde pořád o relativně dobrou koupi, tady se aspoň platí za kvalitu.

včera | Petr Prokopec

Foto: Škoda Auto

A je to hořký vtip, neboť její případ velmi názorně vykresluje, jak ohromně rychle a mocně se změnily poměry v evropském automobilovém světě. Nic to ale nemění na tom, že jde pořád o relativně dobrou koupi, tady se aspoň platí za kvalitu.

Před jedenácti lety Škoda představila Fabii třetí generace. A záhy po premiéře značka odhalila i její ceny, které tehdy startovaly na 234 900 Kč. Základní model si sice koupil jen málokdo, neboť většina zákazníků sahala po vyšších úrovních výbavy a silnějších motorech, než byl základní litrový tříválec se 60 koňmi. Ovšem i když se klientela trochu rozparádila, pořád se slušnou specifikací dostala bezpečně pod 300 tisíc korun.

O to větší šok asi řadu lidí čeká při pohledu do aktuálního ceníku. Čtvrtá generace je totiž k mání od 419 900 Kč, během jedenácti let tak mladoboleslavský hatchback podražil o neskutečných 185 tisíc korun. Je sice pravdou, že motor 1,0 MPI nabízí o dvacet koní více než dřív a za klimatizaci si již nemusíte připlácet (u Fabie III to ovšem bylo jen 5 000 Kč), ani tentokrát si ale většina lidí základní provedení nekoupí. A na cokoli slušnějšího budete potřebovat půl milionu. To je až brutální rozdíl.

Staré časy se ale stěží vrátí, přičemž posun cen směrem vzhůru u nových aut je reflektován i v bazarech. Ani čtvrtá generace Fabie totiž zkraje nestála zdaleka tolik, dnes ji ale levně nepořídíte ani jako ojetinu. Nejstarší kousky z let 2021 a 2022 se pohybují mezi 150 a 200 tisíci korunami, přičemž v té chvíli není výjimkou nájezd nejen přes 100, ale dokonce i přes 200 tisíc km. Stejně jako je trochu bláhové uvažovat v daný moment o vyšším než základním výkonu.

Naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli kousek z roku 2022, který měl najeto 131 337 km. I tak byl nicméně nabízen za 9 480 Eur, tedy za něco málo přes 231 tisíc korun. Jeho hodnota tak sice během tří let přece jen klesla, o láci tu ale vzhledem k nájezdu pořád nejde. Kolegové tak jen potvrzují výše uvedené. Přičemž dodávají, Fabia po přepřáhnutí na platformu MQB A0 výrazně vyspěla. Na svém kontě tak kromě nemalé ceny má i nemalou kvalitu.

Přesto všechno se nevyplatí nakupovat naslepo. Okem byste měli hodit hlavně po motorovém prostoru, neboť většina aut strávila většinu života ve městě. Diesel zmizel z nabídky, a tak je o téma méně, neboť není třeba řešit ucpaný filtr pevných částic, na druhou stranu ale městský provoz mohl negativně ovlivnit konzumaci či případný únik oleje. Prověrku si pak zaslouží i případná převodovka DSG, která je typickým neduhem levnějších koncernových aut.

Kolegové zároveň varují před zmiňovanou základní atmosférickou verzí litrového tříválce, která jízdu přestává zvládat pomalu pokaždé, když v autě sedí více než jeden člověk se svou příruční taškou. Přeplňovaná verze motoru vám ale již zajistí slušnější dynamiku, reálně si pak řekne o 5,8 litru naturalu na sto kilometrů. S rozvody zatím problémy nemá, v podstatě tak jediné další potíže lze hledat u multimediálního systému a špatně spasovaného těsnění dveří.

Jinými slovy, Fabia čtvrté generace je držák. Ceny náhradních dílů navíc nejsou astronomické, koncernové technice pak rozumí i řada neautorizovaných servisů. Nejvyšší náklad vás tedy čeká při pořízení, i proto vybírejte hlavně s rozumem v hrsti a ne se srdcem na dlani. Ideálně pak střed nabídky, neboť základ nebyl po stránce výbavové košatý, zatímco vrchol byl pro změnu našlapaný od podlahy až po střechu, což poznáte i na cenách v bazarech.


Fabia čtvrté generace láká vzhledem i kvalitou. Jen musíte počítat s tím, že se při nákupu trochu více prohnete, a to i v autobazarech, ceny rostou všude. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.