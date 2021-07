Jakou barvu auta zvolit, aby na ceně tratilo co nejméně? Ušetřit jde i stovky tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Lidé obvykle zvolí barvu auta podle toho, jaká se jim líbí. A není na tom nic špatného. Můžete ale zvolit i takovou, která vás bude stát nejméně, i když v katalogu může být jednou z těch drahých.

Při nákupu nového či ojetého vozu někteří volí jeho specifikaci tak, aby jej později mohli co nejlépe a nejdráže prodat. Liší se to model od modelu, ale často utržíte více za verze s pětidvéřovou karoserií či kombík než za třídvířko nebo sedan. Alespoň u nás je mezi ojetinami stále žádanější dieselový motor, kupující ocení určité prvky výbavy, způsob pohonu kol, typ převodovky... Je to spousta faktorů a někteří jdou v honbě za budoucí lepším prodejem až tak daleko, že si vyberou i jinou barvu karoserie, než by sami chtěli.

Bizarní? Možná, ne však zcela nerozumné. Podle nové studie firmy iSeeCars, která se už tradičně zabývá analýzou trhu s ojetinami, se rozdíly v zachování hodnoty aut v závislosti jen a pouze na barvě karoserie liší někdy až drastickým způsobem. A co je pozoruhodné, nejžádanější barvy u nových aut tady vůbec nemusejí být správnou volbou.

Průzkum, který zahrnul přes 5,6 milionu aut modelového roku 2017 a zkoumal jejich prodejní ceny v roce 2020 ukázal, že obecně ne až tak populární barvy ztrácejí na ceně méně, než nejčastější odstíny šedé a stříbrné či tradičně vyhledávaná černá. A rozdíly tu nejsou v drobných - žlutá auta za pět let ztratí jen 20,4 procenta původní ceny, zatímco stříbrná auta, jejichž pokles ceny odpovídá průměru, budou levnější o 37,6 %. Pokud tedy dvě auta stojí 700 tisíc Kč jako nová a jsou až na barvu úplně stejná, žluté po třech letech ztratí na hodnotě necelých 143 tisíc korun, zatímco stříbrné půjde na ceně dolů přes 263 tisíc. To je 119 tisíc korun rozdílu, spousta plných nádrží, několik sad pneumatik, brzd... Snadno to pokryje i náklad na příplatkovou barvu. A jde jen o příklad, nikoli o extrém.

Úplně nejvíce ztrácí na ceně zlatavé odstíny (45,6 procenta), kterými lze poctít i některá prestižní auta. Budeme-li se pak bavit o voze za 2 či více milionů korun, bude pak volba té pro vás krásné zlaté barvy cenu statisíců korun navíc vydaných během tří let vlastnictví. A je pak otázkou, zda se vám vážně líbí tolik, abyste do ní byli ochotní investovat takové peníze.

Může se zdát podivné, že tato data absolutně nekorespondují s tím, co vídáme v tabulkách preferovaných barev u nových vozů. To je festival šedých, bílé a černé, které zde spadají mezi „horší” volby. Podle šéfanalytika iSeeCars Karla Brauera je to ale tím, že volba těchto barev je ze strany kupujících více spekulací než projevem touhy. „Je to takové sebenaplňující proroctví,” říká Brauer. „Hodně kupců volí tyto brvy nikoli proto, že je mají rádi, ale protože si myslí, že je preferují všichni ostatní. To činí bílou, černou a stříbrnou zdánlivě populární, ale naše analýzy potvrzují, že méně obvyklé barvy drží hodnotu lépe než ty běžné,” dodává.

Brauer dále říká, že volbu barvy je dobré nepodceňovat, patří prý mezi primární aspekty, podle nichž kupci nových i ojetých aut vybírají svůj vůz. „Vzhledem k tomu, že zůstatková hodnota je jasně největší faktor mezi těmi, které ovlivňují náklady na provoz auta, lidé by měli pečlivě zvažovat jakou barvu vyberou.”

A vzhledem k množství dat i analyzovaných tříd může mít pravdu. Podobná depreciace v závislosti na barvách je ostatně dlouhodobě vidět napříč všemi kategoriemi aut. I mezi SUV nejméně ztrácí hodnotu žluté vozy, kterých ale také na silnici potkáte jako šafránu. I u nás platí, že černých, šedých a stříbrných aut na silnicích potkáváme nejvíce, a naopak žlutých nebo oranžových moc vidět není a zákony nabídky a poptávky fungují na celém světě stejně, pokud se do toho nějakým ochromujícím způsobem nevloží stát. A schválně, kdy naposledy jste potkali žluté SUV, aniž by šlo o fólii?

Průměrná ztráta hodnoty vozu v závislosti na barvě po 3 letech vlastnictví

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Nevíme, jak moc Superbů ve žluté barvě Dračí kůže Škoda prodala a jak moc velké úspěchy s nimi kupci slavili, minimálně z hlediska zachování hodnoty vozu by ale mělo jít o trefu do černého. Foto: Škoda Auto

Zdroj: iSeeCars

