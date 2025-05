Jakou ojetou Škodu Octavia zvolit? Podle detailních dat TÜV se ta vůbec nejlepší už pár let nedělá 18.5.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Současná Octavia čtvrté generace může leckomu přijít jako ta nejatraktivnější, která kdy přišla na svět, na krásu se ale v bazarech moc nehraje. V případě kvality a trvanlivosti nejvíc boduje její předchůdce, který je navíc dnes o poznání levnější a nabízí širší paletu motorů.

Škoda Octavia je český automobilový fenomén jako hrom. Dokazuje to dnes a denně již od roku 1996, kdy dorazila její první moderní generace. Již ten následující si vůz koupilo více než 60 tisíc zákazníků, v průběhu let se pak Octavia opakovaně dostala i nad metu 400 tisíc registrací za rok. Automobilka tak vyrobila již více než pět milionů kusů a dosáhla na první místo v žebříčcích nejen v Česku, ale v celé řadě dalších zemí. Nedávno ale došlo na její další masivní zdražení, a tak je otázka, co to provede s prodeji. Nedivili bychom se, kdyby do showroomů dorazilo zase o něco míň zájemců.

Zlákat by je místo toho mohly autobazary, se kterými je vlastně spojena daleko větší svoboda, alespoň co se pohonu týče. Stávající nabídka u nových aut je totiž omezena pouze na motory 1,5 TSI, 2,0 TSI a 2,0 TDI, přičemž jen s benzinovým dvoulitrem je možné spárovat pohon všech kol, který je po onom zdražení opravdu nákladný. Někdejší portfolio bylo ovšem daleko rozmanitější, neboť třeba provedení RS jste mohli koupit s dieselovým či hybridním pohonem. Druhý zmíněný sice příliš smysl nedával, po tom prvním ale sháňka byla.

My si na základě detailních dat TÜV probíraných kolegy z Auto Bildu posvítíme v prvé řadě na čtvrtou generaci, která byla představena v roce 2019 a loni prošla faceliftem. Ojeté exempláře před modernizací vás vyjdou na zhruba 400 tisíc korun, za což ovšem dostáváte jak relativně nižší nájezd, tak i vyšší výbavu a lepší motor, než jakým byl základní litrový tříválec. Počítat ovšem musíte hlavně s haprující elektronikou, kvůli které ostatně Škoda před pěti lety musela na nějakou dobu pozastavit prodeje. Napravit to plně nezvládly ani softwarové modifikace.

Pokud je pro vás ale čtvrtá generace příliš drahým soustem, stačí se zaměřit na jejího předchůdce, u kterého vám bude stačit zhruba 125 000 Kč. Bude u toho pak sice vyšší nájezd, ten ovšem hraje roli hlavně u těch kusů, které jsou osazeny automatem DSG. Dvouspojková převodovka totiž byla nemalou koncernovou slabinou, stejně jako je tomu u oleje unikajícího z pohonných jednotek. Taková jedna-čtyřka ovšem byla uzpůsobena ke spalování CNG.

Tím se dostáváme ke generaci druhé, na jejíž pořízení vám postačí pouhých 50 tisíc korun. Je ale již třeba počítat s tím, že nájezd opravdu nebude nízký, interiér nebude ukázkový a pod kapotou budete řešit problémy s rozvody, ventily EGR či již zmiňovaným DSG. Technici z německého TÜV pak ještě pomrkávají na výfukový systém, který s velkou oblibou žere koroze. Stále je to ovšem lepší než u první generace, která je sice „za babku“, ovšem cpát do ní peníze budete neustále.

Z poznámek německé obdoby českého STK lze ještě poukázat na přední světla, kdy čtvrtá a třetí generace dosahují průměrného hodnocení, ovšem ta druhá má na kontě především problémy a může „žrát“ žárovky jako zběsilá. Kromě toho musíte u aut z let 2004-2012 počítat také s nepříliš odolnými brzdovými kotouči, tedy pokud předchozí majitel nenakupoval mimotovární zboží. Dále pak němečtí technici poukazují na pružiny a tlumiče, které taktéž odchází dříve, než byste si přáli.

Zajímavé je pak hodnocení zavěšení, neboť zatímco třetí generace v tomto ohledu exceluje, jejímu předchůdci i nástupci byl ukázán palec dolů. Ideální kandidát je tak asi jasný, přičemž pokud vám stále dráždí oči čelní partie se zdvojenými světlomety, pak je třeba vyhledávat kousky vyrobené mezi začátkem roku 2013 a 2017. Dodat lze už jen tolik, že jakkoli Octavia III proti předchůdci narostla ve všech rozměrech, Škodě se povedlo snížit hmotnost až o 102 kg, což prospělo dynamice, spotřebě i ovladatelnosti. Kdeže tyto sněhy jsou...

Octavia čtvrté generace sice vypadá nejlépe, vyloženě levně vás nevyjde a třeba v rámci podvozku je horší než předchůdce. Foto: Škoda Auto



Číslo tři se tak zdá být tím pravým ořechovým... Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz



...neboť u druhé generace sice můžete počítat s nižší cenou, ale také s již řádně opotřebovanou technikou. Foto: Škoda Auto

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Petr Prokopec

