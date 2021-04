Jaký vliv má volba barvy na ztrátu hodnoty auta? Chytrou volbou lze hodně vydělat před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Volba barvy auta při koupi, ať už jde o nový vůz nebo o ojetinu, může vypadat jako ryze estetická záležitost. Ale není to tak jednoduché, výběr zásadně ovlivňuje hodnotu vozu při jeho pozdějším prodeji.

Volba barvy automobilu je pro některé docela věda, zvláště když přemýšlí o budoucím vnímání vás a vašeho auta okolím. Červená působí sebevědomě, šedá nenápaditě, tmavě modrá či zelená seriózně... Tyto aspekty by vás s trochou zkušeností asi napadly, co už úplně jasné být nemusí, je výrazný vliv barvy vozu na jeho pozdější prodejní cenu jako ojetého či ojetějšího.

Může se zdát, že bude nulový či zanedbatelný, zejména v případě některých odstínů je ale naprosto zásadní. Ukazují to závěry rozsáhlé studie společnosti iSeeCars, která zkoumala prodejní data týkající se 5,6 milionu ojetin modelového roku 2017 prodaných loni. Už vzhledem k vzorku dat nemůže být náhodou spojitost mezi barvou jinak stejných aut a jejich následnou zůstatkovou hodnotou. A je nepochybně pozoruhodné, že barvy obecně žádanější mezi novými vozy obvykle neznamenají vyšší cenu při prodeji, typicky je to spíše naopak.

Opakuje se tak situace známá z jiných aspektů, například volby převodovek. Zatímco u výkonnějších aut mezi kupci nových vozů obvykle jasně vedou automaty, jsou to exempláře s ručním řazením, které jsou později mnohem vyhledávanější jako ojetiny. Poměr nabídky a poptávky je zkrátka v každém momentě jiný a to vede i k jiným transakčním cenám při pozdějším prodeji resp. koupi. I když tedy preferujete automaty, čistě z hlediska zůstatkové ceny je lepší volbou manuální převodovka, za takové auto dostanete o pár let později klidně o desítky procent více peněz. A to přesto, že modely s manuály pořídíte jako nové obvykle levněji. Naopak při koupi ojetiny můžete jít po automatech a získat tak stejný vůz výhodněji a k němu třeba i převodovku, jakou preferujete.

Podobně v případě barev lze dovodit, že pokud chcete vůz později výhodně prodat, vyplatí se volit barvu, která znamená co nejvyšší cenu. Neboť kupní cenu nového auta z výroby neovlivňuje buď vůbec a nebo jen velmi málo. Pokud chcete výhodně koupit vůz ojetý a nepočítáte s tím, že byste jej v dohledné době chtěli dobře prodat, bude naopak výhodné sáhnout po odstínu, který znamená cenu nízkou. Neboť v takovém případě můžete koupit o hodně levněji jinak úplně stejné auto.

Studie došla k níže prezentovaným výsledkům a jsou pozoruhodné už tím, jak moc trh ojetin favorizuje okouzlující barvy, které v případě nových vozů nekupuje téměř nikdo. Právě ty cenu auta jako ojetinu zvyšují, neboť zatímco průměrná ztráta hodnoty aut bez ohledu na barvu činí po třech letech 37,6 %, nejžádanější odstíny na trhu ojetin jsou skoro na polovině (!). Dává to ale smysl - bláznivější kreace jsou často vyhledávány konkrétními kupci, kteří jsou ochotni zaplatit více, i kvůli velmi omezené nabídce. Dnes nejtypičtější barvy nových aut jako bílá a černá jsou pod průměrem, šedé odstíny okolo něj.

Nezdržujme ale dále, tady jsou barvy, které je dobré preferovat při koupi, pokud chcete své auto později dobře prodat.

Barvy zmenšující ztrátu hodnotu vozu oproti průměru při prodeji po 3 letech

Průměr všech barev: 37,6 %

8. Stříbrná barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 37,6 %

Jakékoli odstíny šedi jsou znakem průměrnosti a i jeden z nich, stříbrná metalíza, je dokonale průměrný. Lehce přehlédnutelný odstín možná není bezpečný ani zajímavý, ale nic s ním neriskujete, ani najít pro něj kupce jistě nebude složité.

Foto: BMW

7. Modrá barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 37,0 %

Kompromis mezi odlišností od většiny a racionálním zbarvením znamená zlepšení průměrné kupní ceny po třech letech o 0,6 % oproti průměrem. Jde též o minimální odchylku, modrá je v tomto ohledu jedním z dlouhodobě nejstabilnějších odstínů, který má téměř konstantní počet věrných zákazníků.



Foto: Audi

6. Červená barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 36,9 %

Červená barva se zdá být v posledních letech nežádaná, ale platí to více u nových aut než u ojetin. Při prodeji tak cenu šroubuje o 0,7 % výše oproti průměru.



Foto: Toyota

5. Šedá barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 36,4 %

Neutrální šedá vyšla ze zkoumání iSeeCars letos docela dobře, je se zůstatkovou hodnotou o 1,2 % pod průměrem. Nenápadná volba je jednou z nejvšednějších a možná bychom u ní čekali horší výsledek.



Foto: Škoda Auto

4. Zelená barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 31,3 %

Netradiční přírodní maskování bychom naopak na tomto místě čekali a rozdíl oproti průměru už je poměrně značný. Zvláště u dražších aut bude 6,3 % dělat divy.



Foto: Škoda Auto

3. Oranžová barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 27,1 %

Oranžová auta stojí dle analyzovaných dat už o masivních 10,5 % více než je průměr daného modelu. Situace je stejně jako v jiných případech dána nabídkou a poptávkou na trhu - nových aut v oranžové se prodává minimum, na trhu ojetin je o ně ale větší zájem a ten ceny tlačí nahoru.



Foto: McLaren

2. Béžová barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 22,8 %

Možná i překvapivě výrazně snižuje zvyšuje prodejní hodnotu vozu v posledních letech módní béžová barva. U ojetin jsou ceny takto vyvedených aut o zásadních 13,8 % nad průměrem.



Foto: Mercedes-Benz

1. Žlutá barva

Průměrná ztráta hodnoty po 3 letech: 20,4 %

Dobrá volba extrovertů bývá v podobných přehledech na vrcholu a tento není výjimkou. Cena žlutých aut padá o polovinu pomaleji než v případě průměru všech barev, to už bude hodně znát i u auta za statisíce Kč.



Foto: Ford

Zlatá střední cesta?

Samozřejmě, koupit si auto v barvě, která se vám nelíbí, jen kvůli tomu, abyste jej později dráže prodali, nezní zase tak moc zajímavě. Řešením, jak mít auto v barvě, které chcete a zároveň zvolit odstín co nejvíce zachovávající jeho hodnotu, jsou fólie - vůz tak může mít fakticky barvu, která je dobře prodejná, ale před majitelem se takto skrývat, pakliže se mu nelíbí. Nemluvě o tom, že pro pozdějšího kupce zůstane tímto způsobem zakonzervovaná ve více či méně dokonalém stavu.

Zdroj: iSeeCars

Mirek Mazal