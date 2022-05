Japonská ikona se ojetá prodává o statisíce dráž než nové auto. Majitelé si mnou ruce, vy můžete též před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to ukázka nefunkčnosti snah Evropské unie poroučet větru i dešti a náznak toho, co přijde v případě zákazu spalovacích aut. Uměle vytvořené prostředí ale dovoluje majitelům vydělávat a nejspíše to přes drahou koupi dovolí i vám.

Suzuki Jimny bylo vůbec prvním vozem japonské automobilky, který se dočkal světového věhlasu. První generaci značka odhalila již v roce 1970, přičemž designem vůz připomínal americké Jeepy z druhé světové války. My si nicméně posvítíme na generaci čtvrtou, která se ukázala v roce 2018 a jež pro změnu na sebe vzala podobu zmenšeného Mercedesu třídy G. To bylo jen ku prospěchu věci a značka byla stejně jako před pěti dekádami doslova zavalena objednávkami, které nestíhala vyřizovat.

Pouhé dva roky po debutu nicméně Japonci v Evropě otočili kohoutkem opravdu studené sprchy - Jimny bylo z prodeje staženo, neboť jakkoli jde o vůz, který v nejtěžší konfiguraci vážil 1 135 kilogramů a jenž disponoval jedna-pětkou, měl příliš vysokou papírovou spotřebu kvůli svému off-roadovému ladění. Zas a znovu tak jen můžeme do Bruselu vzkázat, že díky zeleným brýlím europolitiků tu zakrátko budeme mít horší podmínky než kdy dříve, neboť reálně efektivní auta jako Jimny z trhu mizí. Jejich místo pak zaujímají na oko bezemisní mnohatunové elektrické obludy.

Jimny nicméně nezmizelo z nabídky až tak úplně, loni se vrátilo díky svéráznému fíglu - prodává se pouze jako užitkové auto, u kterých jsou tolerovány vyšší průměrné emise CO2, přímý ekvivalent spotřeby. To opět jen dokazuje, jak hloupá jsou pravidla Bruselu, neboť Suzuki stačilo jen vyjmout zadní sedadla a za ta přední instalovat dělicí přepážku, a rázem je po problému. Že jde jinak o úplně to samé auto se stejnou spotřebou, a tedy i emisemi CO2, snad ani nemusíme dodávat.

O auto je ale na trhu pořád zájem, což vedlo k nevyhnutelnému - Jimny se začalo i jako ojeté prodávat za neuvěřitelné ceny. Platí to hlavně o zánovních ojetinách, které ještě mají čtyři sedadla. Jako nová tato auta vycházela na 422 900 Kč, dnes si ovšem bez výrazně vyšší částky ani neškrtnete. Ostatně naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli exemplář s 16 539 najetými kilometry, který je v Dolním Sasku nabízen za 26 800 Eur (asi 662 tisíc Kč). Na slevu pak autobazar neslyší, spíše se dá očekávat bitva mezi zákazníky.

V tomto kontextu asi nepřekvapí, že počítat můžete s opravdu vysokou zůstatkovou hodnotou, třebaže naprosto uměle vytvořenou Bruselem. V bazarech ovšem musíte důkladně prohlédnout hlavně podvozek, jinak také můžete nasoukat hlavu dobrovolně do oprátky. Jimny totiž disponuje pohonem všech kol, redukcí, 205 milimetry světlé výšky a velkorysými nájezdovými úhly. Pro řadu lidí tak jde o terénní ideál, se kterým sjíždí ze zpevněného asfaltu, kdykoliv je to možné. To však vede k poškození podlahy i nadprůměrnému opotřebení.

Je přitom pochopitelné, proč se majitelé cítí mimo silnici více doma než na ní. Zmíněná jedna-pětka produkující 102 koní a 130 Nm totiž není schopna zrovna dechberoucí dynamiky. Stovku zdolá za 12,8 sekundy a dech jí dojde na metě 145 km/h. Ovšem již při dosažení 110 km/h budete konfrontováni s vysokým hlukem. Kromě toho má Jimny i nadmíru omezenou tažnou kapacitu, neboť hmotnost nebrzděných přívěsů nesmí přesáhnout 350 kg, u brzděných pak jde o 1 350 kg.

I přes tyto výtky má ovšem SUV neskutečně loajální základnu příznivců. Pokud o něj tedy máte zájem, raději zareagujte ihned. Jakékoli otálení totiž může vést k dalšímu zdražování. V rámci celé Evropy je dnes dle dat Mobile.de k dispozici jen necelých 400 vozů, nejspíše na něm tak neproděláte ani vy při koupi za současné extrémní ceny. Velmi pravděpodobně jej za rok či dva při omezeném nájezdu prodáte ještě dráž.

Suzuki Jimny se i jako ojeté prodává snadno o polovinu dráž než jako nové, za čímž stojí bláznivá politika Bruselu. Dle EU je totiž japonské SUV zabijákem planety i přes nízkou hmotnost a maloobjemový motor, a tak se jako nové přestalo prodávat, o to větší je pak zájem o stále dostupné ojetiny. Foto: Suzuki

Petr Prokopec

